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В окупованій Кадіївці на Луганщині повідомляють про вибухи. Ймовірно, ЗСУ знищили великий склад із боєприпасами, - Геращенко. ВIДЕО

Українські воїни підірвали на Луганщині великий склад із боєприпасами рашистів.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Гарещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У мережі діляться відео результатів роботи ЗСУ у Кадіївці. Якщо це справді так, то наші знищили один із основних складів з постачання снарядів у напрямку Попасна - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Бахмут", - зазначив він.

Місцеві повідомляють, що уражено військовий склад, який детонує вже понад 4 години.

Втім, Геращенко додав, що слід дочекатися офіційної інформації, щоб остаточно підтвердити цей факт. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вдарили по казармі рашистів в окупованій Ясинуватій. ФОТОрепортаж

Зазначимо, що Каді́ївка - місто у Алчевському районі Луганської області, яке з 2014 року перебуває під окупацією РФ.

Автор: 

боєприпаси (2268) вибух (4449) Геращенко Антон (935) склад (182) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+47
Такое ощущение, что химарсы уже окупились)
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05.07.2022 08:54
+35
Всім виконавцям-респект...
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05.07.2022 08:53
+26
Зато жівут бєз біндер!
І на украінском язикє говоріть нікто нє заставляєт!
Да, сепарня?
(Это только начало...)
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05.07.2022 09:02
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Всім виконавцям-респект...
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05.07.2022 08:53 Відповісти
"Это - не мы". ЗСУ
Курить надо меньше
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05.07.2022 09:01 Відповісти
геращенко слухати як і арестовича - себе не поважати
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05.07.2022 09:35 Відповісти
Якщо не віриш Геращенку, то може повіриш очам своїм 😠
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05.07.2022 09:46 Відповісти
Такое ощущение, что химарсы уже окупились)
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05.07.2022 08:54 Відповісти
Після перших 2-х залпів
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05.07.2022 09:02 Відповісти
Антоніна спішить з сенсацією. 😁
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05.07.2022 08:56 Відповісти
тебя эперда нет на фронте - сиди уже на бутылке...
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05.07.2022 09:00 Відповісти
Зачем обижаться на констатацию факта и обьективную реальность
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05.07.2022 09:02 Відповісти
Твой факт не имеет никакого отношения к складам. Цель создать России эффект бутылочного горлышка, когда их логистика не сможет доставлять достаточно снарядов и артиллерии для атаки.
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05.07.2022 09:05 Відповісти
Від поєднання в одному реченні понять "россия" та "эффект бутылочного горлышка" чомусь іржу
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05.07.2022 11:20 Відповісти
заглохни набутылочник - тебе вслед расейскому караблю...\таких передастов как ты тут было полно...\
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05.07.2022 09:06 Відповісти
А зачем ты здесь, мокша?
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05.07.2022 09:33 Відповісти
Склады начали взрывать 2 недели назад, только по видео уже больше 10 складов уничтожили, в долгосрочной переспективе увидишь как все будет
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05.07.2022 09:02 Відповісти
Ага и за неделю после этого Лисичанск был взят и дальше идёт наступление на Сиверск и Бахмут ,а количество артобстрелов со стороны противника не уменьшается
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05.07.2022 09:13 Відповісти
Ну так Россия тащила всё это 8 лет. Готовилась.
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05.07.2022 09:16 Відповісти
Ты не умеешь читать? Говорю же в долгосрочной перспективе
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05.07.2022 09:20 Відповісти
Радуешься, гнида кацапская? Потом рыдать будешь
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05.07.2022 09:35 Відповісти
Давид Израилевич, читая Ваши оптимистические высеры, я представляю Вас в каске с буквой Z. И в конце высеров явно не хватает слов "Смерть укринским нацистам!"
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05.07.2022 10:08 Відповісти


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Реєстрація:03.07.2022
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05.07.2022 10:25 Відповісти
Война, стой! Раз-два.
расея, стой! Раз-два.
Украина, вперёд! Раз-два.
Так, что-ли, по-вашему должно быть?
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05.07.2022 11:23 Відповісти
Не тормози, эффект инертный.
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05.07.2022 09:02 Відповісти
Дай то Бог
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05.07.2022 10:32 Відповісти
ну, во-первых, начали наши только дней 10 назад, еще не вечер) во-вторых, не особо они и наступали, кроме ранее почти окруженного Лисичанска, на который бросили все резервы.
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05.07.2022 09:16 Відповісти
Gute Nacht!
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05.07.2022 08:59 Відповісти
Ранок чудово починається.👍
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05.07.2022 08:59 Відповісти
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05.07.2022 09:00 Відповісти
Яке гуцуля! 👍
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05.07.2022 13:09 Відповісти
Зато жівут бєз біндер!
І на украінском язикє говоріть нікто нє заставляєт!
Да, сепарня?
(Это только начало...)
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05.07.2022 09:02 Відповісти
Нє трєба скігліті у камєру
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05.07.2022 09:03 Відповісти
Цуко, а было бы этих Химарсов штук 50-70 хотя бы.. А были бы они на начало войны...
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05.07.2022 09:04 Відповісти
Вначале войны смерчи были и снаряды к ним .Чернобаевку по большей части из рсзо крыли
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05.07.2022 09:05 Відповісти
Разве у смерчей такая же точность?
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05.07.2022 09:08 Відповісти
Со смерча тоже можно попасть, если экипаж опытный, но и смерч отличная штука.
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05.07.2022 09:11 Відповісти
Зависит какой боеприпас использовать: нурс или управляемый
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05.07.2022 09:14 Відповісти
Волкер сказав, що в дорозі.
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05.07.2022 09:08 Відповісти
За сьогоднішній ранок пролетіло на головою 4 вантажних літаки ) локацію не скажу але щось смачненьке повезли 100%
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05.07.2022 11:38 Відповісти
не пригадаю, чи пропонував Байден Zе під час рандеву в вересні минулого року купити в США Хаймерси - але "три сокири", писав Олег Шарп в своєму блозі, пропонувалось.
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05.07.2022 09:21 Відповісти
"детонує вже понад 4 години". Дійсно великий.
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05.07.2022 09:05 Відповісти
Він це любить. Пастой паравоз, не стучите калеса.
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05.07.2022 09:10 Відповісти
«Втім, Геращенко додав, що слід дочекатися офіційної інформації, щоб остаточно підтвердити цей факт.»
Ну а сам же чому не дочекався офіційної інформації? Невже так хочеться здаватися значимим, що аж язик свербить?
Це як в пісеньці зі старого мультика:
«Антошка, Антошка,
Бері скорєє ложку!»
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05.07.2022 09:14 Відповісти
100% базарна баба ще ТА...

Хоче показати свої освєдомльонность та значимість гнида. Хто він такий щоб виступати від імені ЗСУ !??
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05.07.2022 09:35 Відповісти
В Донецке украинские воины замочили в сортире вокзал и близлежащие ж/д пути...склад боеприпасов в Ясноватой уничтожили сами Буряты дамбасса... видео в ютьюбе...
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05.07.2022 09:19 Відповісти
Там висела табличка "Не курить!"? Нет. А орк без таблички - шо белка без колеса
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05.07.2022 09:21 Відповісти
Такими темпами скоро склади закінчаться і почнемо працювати по жд вузлам. Слава Україні і США!
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05.07.2022 09:34 Відповісти
Не сприймайте це, як сенсацію. ЗСУ вітають з Днем Незалежності добрих друзів і союзників з США! 😊 А яке св'ято без салютів? 😁
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05.07.2022 09:39 Відповісти
оказывается бамбас не мирный, а там дофига снарядов от града и прочее что в нас летит
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05.07.2022 09:50 Відповісти
приятно читать с утра хорошие новости
еще бы взяться за крупные железнодорожные узлы
обрезать поставки так сказать
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05.07.2022 09:52 Відповісти
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05.07.2022 09:53 Відповісти
Хвала виконавцям і будьте здорові, веселі, щасливі!
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05.07.2022 09:57 Відповісти
склади з ************ це добре, навіть дуже добре, але ********** на росії нескінчені, на жаль...., тому треба, мабуть, полювати також і на рсзв і арту
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05.07.2022 10:15 Відповісти
Кто тебе сказал что они бесконечные? Если уже с беларуси гонят
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05.07.2022 10:23 Відповісти
Жодного дня без бавовни у кацапів!
З добрим вутром, пані та панове!

...ще сьогодні після четвертої ранку просто навпроти вікон спостерігав успішне перехоплення козломордих ракет нашими ППО, це у районі [ІНФОРМАЦІЮ ВИДАЛЕНО] дніпряни-знають-де 🤫 Масований старт зенітних ракет, одна за одною - видовище одночасно жахливе і красівоє.
Слава ЗСУ! І окремо ППО! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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05.07.2022 11:34 Відповісти
 
 