В окупованій Кадіївці на Луганщині повідомляють про вибухи. Ймовірно, ЗСУ знищили великий склад із боєприпасами, - Геращенко. ВIДЕО
Українські воїни підірвали на Луганщині великий склад із боєприпасами рашистів.
Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Гарещенко, інформує Цензор.НЕТ.
"У мережі діляться відео результатів роботи ЗСУ у Кадіївці. Якщо це справді так, то наші знищили один із основних складів з постачання снарядів у напрямку Попасна - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Бахмут", - зазначив він.
Місцеві повідомляють, що уражено військовий склад, який детонує вже понад 4 години.
Втім, Геращенко додав, що слід дочекатися офіційної інформації, щоб остаточно підтвердити цей факт.
Зазначимо, що Каді́ївка - місто у Алчевському районі Луганської області, яке з 2014 року перебуває під окупацією РФ.
Топ коментарі
+47 Aleksey NotBad
показати весь коментар05.07.2022 08:54
+35 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар05.07.2022 08:53
+26 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар05.07.2022 09:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Курить надо меньше
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:03.07.2022
расея, стой! Раз-два.
Украина, вперёд! Раз-два.
Так, что-ли, по-вашему должно быть?
І на украінском язикє говоріть нікто нє заставляєт!
Да, сепарня?
(Это только начало...)
Ну а сам же чому не дочекався офіційної інформації? Невже так хочеться здаватися значимим, що аж язик свербить?
Це як в пісеньці зі старого мультика:
«Антошка, Антошка,
Бері скорєє ложку!»
Хоче показати свої освєдомльонность та значимість гнида. Хто він такий щоб виступати від імені ЗСУ !??
еще бы взяться за крупные железнодорожные узлы
обрезать поставки так сказать
З добрим вутром, пані та панове!
...ще сьогодні після четвертої ранку просто навпроти вікон спостерігав успішне перехоплення козломордих ракет нашими ППО, це у районі [ІНФОРМАЦІЮ ВИДАЛЕНО] дніпряни-знають-де 🤫 Масований старт зенітних ракет, одна за одною - видовище одночасно жахливе і красівоє.
Слава ЗСУ! І окремо ППО! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦