В окупованій Кадіївці на Луганщині повідомляють про вибухи. Ймовірно, ЗСУ знищили великий склад із боєприпасами, - Геращенко. ВIДЕО

Українські воїни підірвали на Луганщині великий склад із боєприпасами рашистів.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Гарещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У мережі діляться відео результатів роботи ЗСУ у Кадіївці. Якщо це справді так, то наші знищили один із основних складів з постачання снарядів у напрямку Попасна - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Бахмут", - зазначив він.

Місцеві повідомляють, що уражено військовий склад, який детонує вже понад 4 години.

Втім, Геращенко додав, що слід дочекатися офіційної інформації, щоб остаточно підтвердити цей факт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вдарили по казармі рашистів в окупованій Ясинуватій. ФОТОрепортаж

Зазначимо, що Каді́ївка - місто у Алчевському районі Луганської області, яке з 2014 року перебуває під окупацією РФ.