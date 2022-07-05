УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5799 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
34 150 81

"Річна піхота" десантує вантажі та підрозділи через Сіверський Донець між Сєверодонецьком та Лисичанськом. ВIДЕО

Під час оборони Сєверодонецька українські воїни організували постачання підрозділів, навівши канатну переправу через Сіверський Донець.

Про роботу "річкової піхоти" 205-го батальону тероборони розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у спеціальному відео, яке він опублікував на своєму ютуб-каналі. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У меня одноклассник воюет по ту сторону", - воїн ЗСУ Віталій в районі Пісків тримає оборону в 20 кілометрах від свого будинку під Донецьком. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3589)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+53
А я не хочу. Кожен має бути на своєму місці. Хай він краще буде классний журналіст ніж хєровий президент.
показати весь коментар
05.07.2022 10:50
+44
Вам ***** мало? Вже є один припіздент "не з системи" і повна Рада дибілів, весільних фотографів, клоунів та просто чуваків набраних по обʼяві на стовпі. Сильно вам це допомогло?
показати весь коментар
05.07.2022 11:10
+24
Це ти лох. Там вже ніхто не переправляється давно ))
показати весь коментар
05.07.2022 10:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я хочу бачити Бутусова президентом!!!
показати весь коментар
05.07.2022 10:37 Відповісти
А я не хочу. Кожен має бути на своєму місці. Хай він краще буде классний журналіст ніж хєровий президент.
показати весь коментар
05.07.2022 10:50 Відповісти
А я за то чтобы президентом стал человек не из "системы".

Вот если выборы завтра вы бы кого предложили? Только не говорите что опять Порошенка, который покрывал коррупцию и Медведчуков разных. Одного раза достаточно.
показати весь коментар
05.07.2022 10:56 Відповісти
Вам ***** мало? Вже є один припіздент "не з системи" і повна Рада дибілів, весільних фотографів, клоунів та просто чуваків набраних по обʼяві на стовпі. Сильно вам це допомогло?
показати весь коментар
05.07.2022 11:10 Відповісти
Кто сейчас был бы сейчас в данный момент лучше Зеленского, Порошенко, Бутусов? Сейчас нет никого, и не будет, наверное..
показати весь коментар
05.07.2022 12:12 Відповісти
Тут похоже надо коечто прояснить. Я общаюсь со многими людьми из стран Балтии. Для них Зеля - єто то, что они видят в картинках из местніх СМИ - єдакий суровьій небритьій мачо, а-ля Фидель Кастро, только без сигарьі. Днем и ночью он летает по стране на своем президентском танке и спасает Украину. Они понятия не имеют ни про его постьідную президентскую кампанию с подменой анализов, сплошном вранье и говнометательстве. Они не в курсе про развал армии и закрьітие ракетньіх программ. Они не знают, что он сознательно слил несколько тьісяч (если не сотен тьісяч, история покажет) украинцев на смерть и пьітки своими заявлениями про шашльіки и сокрьітием информации о нападении. Для иностранцев он то, что про него показьівают западньіе СМИ, а они его показьівают только в лучшем свете. Вот у чуваков и непонятки. Если до украинцев даже сейчас не дошло, то что можно требовать от иностранцев, которьіе не сидят постоянно в украинском инфополе.
показати весь коментар
05.07.2022 12:43 Відповісти
Да кто угодно. Сантехник Вася бьіл бьі лучше Зели.
показати весь коментар
05.07.2022 12:33 Відповісти
Кто сейчас был бы в данный момент лучше Зеленского: Порошенко, Бутусов? Сейчас нет никого, и не будет, наверное..
показати весь коментар
05.07.2022 15:42 Відповісти
Лучше Зеленского и Порох и Турчинов и Яценюк и Бутусов и Гриценко. Потому что они имеют патриотическую позицию за государство Украина.
А Зеленский - непонятная темная лошадка, шоумен играющий роль президента по суфлеру. Слава "мудрому нАріду"!
показати весь коментар
06.07.2022 09:04 Відповісти
Коли вже у вас знімуть фінансування?
показати весь коментар
05.07.2022 11:23 Відповісти
кому краще? вже б давно сиділи без донецької і луганської області і з мінськом третім. А гелетей би паради проводив
показати весь коментар
05.07.2022 11:38 Відповісти
мы и так без донецкой, луганской, херсонской, и части запорожской областей сидим. очнись.
показати весь коментар
05.07.2022 11:54 Відповісти
лизнув так лизнув... з причмоком...
показати весь коментар
05.07.2022 11:48 Відповісти
Журналіст хороший має бути еталоном і взірцем для решту журналіст, а президетом має бути багаторічний політик з досвідом. украінець,який має підтримку партії так як в розвинутих державах
показати весь коментар
05.07.2022 11:17 Відповісти
Підтримав. Особливо сподобалося Ваше "українець". Людина віддана своєму народу, що не мислить себе без України. Що ніколи не купить віллу у Швейцарії чи Іспанії з Італією. І не тому, що неприязно відноситься до жителів зарубіжжя. А лише тому, що прагне вкладати вільні кошти саме в українські проекти.
показати весь коментар
05.07.2022 11:25 Відповісти
А я хочу шоб Притула...
показати весь коментар
05.07.2022 12:28 Відповісти
В голові не шумить часом ?
Це ти курва із тих 73% що ***** проголусували за клована...!?!??
показати весь коментар
05.07.2022 12:50 Відповісти
Ёжики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус......
показати весь коментар
05.07.2022 18:32 Відповісти
Це ти лох. Там вже ніхто не переправляється давно ))
показати весь коментар
05.07.2022 10:51 Відповісти
а шо віина вже кінчилась
показати весь коментар
05.07.2022 11:21 Відповісти
А можно было протянуть ещё второй канат, чтобы с берега тянули груженую лодку.. )
показати весь коментар
05.07.2022 12:13 Відповісти
В принципе что Северодонецк ,что Лсисчанск уже оставлены нашими войсками. Но да, такие подробности лучше не выкладывать. Ведь если мы всё таки когда -нибудь и будем контрнаступать эту переправу можно было бы повторно использовать ,а так враг посмотрев это видео уже вряд ли даст нам ею снова воспользоваться
показати весь коментар
05.07.2022 10:52 Відповісти
Яка "переправа"? Вірьовка?
Таки да. Це показувати орді не потрібно. Це секрет.
показати весь коментар
05.07.2022 11:21 Відповісти
Место могут узнать
показати весь коментар
05.07.2022 11:24 Відповісти
а колись давно він публікував список складів, що ще не зірвані і погано охороняються. І через якийсь час їх підривали.
І я підозрюю, що не російські диверсанти з без-0пілотників, а саме проросійські жителі, що ненавидили "режим порошенка" через підвищення курсу долара. Як казав мені відставний мєнт: до парашенка у мєгня пєнсія била 500 баксов, а тєпєрь і 150 нєту. Єво нєнавідіт большинство (певно ж таких як він).
показати весь коментар
05.07.2022 11:32 Відповісти
Вкотре кажу- потрібні вантажні дрони.Для швидкого допостачання бк і евакуаціі поранених.Нам же зроблять що попросимо...
показати весь коментар
05.07.2022 10:42 Відповісти
Отакі?
показати весь коментар
05.07.2022 10:51 Відповісти
То завеликі...
показати весь коментар
05.07.2022 10:55 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/gagadget.com/uk/quadrocopters/131297-flowcopter-predstavila-unikalnii-gidravlichnii-dron-vin-mozhe-transportuvati-vantazh-vagoiu-150-kg-i-litaie-amp/
показати весь коментар
05.07.2022 11:00 Відповісти
Наші хлопці такі щє б допрацювали....
показати весь коментар
05.07.2022 11:01 Відповісти
Я, і кажу. Але ціна 1000 долларів трохи дивує. "Flowcopter відзначає, що розробка безпілотника обходиться приблизно в $1 000. Коли він з'явиться у продажу, поки не уточнюється. Мало того, новинка ще навіть комерційної назви не має."
показати весь коментар
05.07.2022 11:09 Відповісти
Я думаю,коли вже є реальна потреба в таких і є компаніі з реальними напрацьовками,цілеспрямовані зусилля мають дати результат.Тим більше,що юс армі з цікавістю приглядаються до наших методів війни і вже щось переймають собі у досвід...
показати весь коментар
05.07.2022 11:13 Відповісти
Сертифікацію треба пройти. Випробування. Ніхто так просто тобі не склепає і не продасть. Та і ніхто не купить.
показати весь коментар
05.07.2022 11:20 Відповісти
Немає в світі таких дронів. Тільки експериментальні на даний час. І коштують дай Боже.
показати весь коментар
05.07.2022 10:57 Відповісти
Цей мужик не здасть країну,як сцикло,якого трохи привели до "тями" ЗСУ, Джо та Борис!
показати весь коментар
05.07.2022 10:50 Відповісти
Украина готовит наступление...и это уже не секрет...из баз НАТО в Англии и Германии вернулся спецназ Украины прошедший подготовку...всего около 30 000 солдат и офицеров Украины..
Капзда вам крысы путлера...Спецназ пленных не берет...
показати весь коментар
05.07.2022 10:57 Відповісти
А чо ніхто не пише що шановний Senator злив секрктну інформацію?
показати весь коментар
05.07.2022 11:12 Відповісти
Напевне тому, що вже все переправили. І дана інформація не містить таємниці.
показати весь коментар
05.07.2022 11:22 Відповісти
Це якась муть - 30 000 ...
показати весь коментар
05.07.2022 11:25 Відповісти
Щоби всі боялись.
показати весь коментар
05.07.2022 11:32 Відповісти
Тільки комарі задовбують.
показати весь коментар
05.07.2022 11:00 Відповісти
Треба в біолабораторіях виводити таких комарів, які кусають тільки тих, хто не може вимовити стоп-слово "паляниця".
показати весь коментар
05.07.2022 11:25 Відповісти
Та дурницю ви просовуєте, краще вивести комарів, які зможуть пити тільки кров 2-ї групи, яка у орків, і не сприйматимуть 1-шу, яка у українців, треба щоб у них в організмі був білок, який би блокував маркери 1-ї групи крові,тоді комар не зможе нею живитися, йому буде треба тільки друга, яка і пахне трохи по-іншому, як для комара, бо, як відомо, ще навіть не попивши крові, комар чує "носом" що у нього буде на обід чи вечерю
показати весь коментар
05.07.2022 13:39 Відповісти
Ща безуглая будет волать про раскрытие держ тайны
показати весь коментар
05.07.2022 11:06 Відповісти
Ви думаєте кацапи не знають про існування гумових надувних човнів? Або мотузок? Або те, що можна не веслами маслати а тягнути за мотузку? В чому "ноухау" та секрет?
показати весь коментар
05.07.2022 11:24 Відповісти
показати весь коментар
05.07.2022 11:19 Відповісти
Чуваки, причепіть до лодки по моторчику з кожного берега та нехай вони по черзі тягнуть за мотузку.
показати весь коментар
05.07.2022 11:22 Відповісти
вдалині видно міст. то чом би й не по мосту? по річці звук дддууже чути. мо вони по мотузці спецом шоб не чули?
показати весь коментар
05.07.2022 13:39 Відповісти
Міст прострілюється снайперами.
показати весь коментар
05.07.2022 15:47 Відповісти
вопрос как..там что просак в обороне дивизий арvий северных легионов ватного рейхсвермахта?
показати весь коментар
05.07.2022 11:22 Відповісти
у него есть спецмандат cправка от залужного ..и пирожка наева безполезного на сьемку и выложивание в ютуб?
показати весь коментар
05.07.2022 11:24 Відповісти
Хлопці риболовці,
козацького роду,
візьміть мене на той човен,
перевезіть через воду...

Ми б тя перевезли,
щоб хвиля не била,
якби б твоя стара мати,
за тобой не тужила...

...

https://youtu.be/hmLSFt6By90 https://youtu.be/hmLSFt6By90

показати весь коментар
05.07.2022 11:26 Відповісти
чогось нас тягне на сенсацію - піар -- тіпа Геращенко -- в мирне время да -- зараз віина
показати весь коментар
05.07.2022 11:28 Відповісти


Коли вже у вас знімуть фінансування?
на 100% поддерживаю идею
еще обращаюсь к Порошенко
вместо финансирование своих ботов
лучше закупи для армии 1000дронов-камикадзе
или пару байрактаров полезней будет
показати весь коментар
05.07.2022 11:31 Відповісти
мішка, підкажи - де отримувати те фінансування? хоча мені все одно не дадуть. Бо рідко, але дошкульно критикую Порошенка за окремі геть погані ініціативи і вчинки. Але у нього вони є. А от нинішній...?
показати весь коментар
05.07.2022 11:40 Відповісти
от ***** такие каверзные вопросы? потом из-за них из тупика только к вечеру васильевы выбираются...
показати весь коментар
05.07.2022 12:26 Відповісти
та да, ще й подарунками ботів стимулює, падлюка
https://www.youtube.com/watch?v=5JcfTgr3-IA
показати весь коментар
05.07.2022 12:22 Відповісти
Порошенко достатньо закопувує для арміі різного роду озброєння на мілліони ,тому я його ніколи не критикую , а навпаки завжди щиро
дякую за все , що він робив для Украіни і продовжує робити !!

Щодо фінансування ботів , то чесно вам скажу - у Порошенка іх немає
зовсім ,
так само, як і у Юрія Бутусова !

показати весь коментар
05.07.2022 14:24 Відповісти
‼️‼️СІВЕРСЬКОДОНЕЦЬ - по назві притоку Дона Сіверський Донець ( без букви К)
показати весь коментар
05.07.2022 12:02 Відповісти
"річкова піхота"
показати весь коментар
05.07.2022 12:09 Відповісти
Чим вам подобається Зеленський? Тільки тим, що не втік? Чи тим, що здав південь України без бою? Тисячі життів на його совісті.
показати весь коментар
05.07.2022 12:45 Відповісти
Може хтось вже питав, але спробую:
"Як вважаєте Зеленський здатний визнати свої помилки та привселюдно вибачитися перед Порошенко?"
Особисто я вважаю, що ні, бо воно закомплексоване, невиліковно тупе і заздрісне, але може я і помиляюсь.😏
показати весь коментар
05.07.2022 14:15 Відповісти
ще плоти потрібні і кіннота
показати весь коментар
05.07.2022 15:10 Відповісти
якби раніше знав . передав би акумуляторний мотор для лодки. тихохідний і доволі швидкісний. як шо , то зроблю.
показати весь коментар
05.07.2022 15:44 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
05.07.2022 16:47 Відповісти
Якщо б це була остання річка в Україні то можна публіковати, а тепер такий фокус другий раз не пройде.....
показати весь коментар
05.07.2022 18:41 Відповісти
 
 