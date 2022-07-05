"Річна піхота" десантує вантажі та підрозділи через Сіверський Донець між Сєверодонецьком та Лисичанськом. ВIДЕО
Під час оборони Сєверодонецька українські воїни організували постачання підрозділів, навівши канатну переправу через Сіверський Донець.
Про роботу "річкової піхоти" 205-го батальону тероборони розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у спеціальному відео, яке він опублікував на своєму ютуб-каналі.
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+53 Зэлэный_Змий
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Вот если выборы завтра вы бы кого предложили? Только не говорите что опять Порошенка, который покрывал коррупцию и Медведчуков разных. Одного раза достаточно.
А Зеленский - непонятная темная лошадка, шоумен играющий роль президента по суфлеру. Слава "мудрому нАріду"!
Це ти курва із тих 73% що ***** проголусували за клована...!?!??
Таки да. Це показувати орді не потрібно. Це секрет.
І я підозрюю, що не російські диверсанти з без-0пілотників, а саме проросійські жителі, що ненавидили "режим порошенка" через підвищення курсу долара. Як казав мені відставний мєнт: до парашенка у мєгня пєнсія била 500 баксов, а тєпєрь і 150 нєту. Єво нєнавідіт большинство (певно ж таких як він).
Капзда вам крысы путлера...Спецназ пленных не берет...
козацького роду,
візьміть мене на той човен,
перевезіть через воду...
Ми б тя перевезли,
щоб хвиля не била,
якби б твоя стара мати,
за тобой не тужила...
...
https://youtu.be/hmLSFt6By90 https://youtu.be/hmLSFt6By90
Коли вже у вас знімуть фінансування?
на 100% поддерживаю идею
еще обращаюсь к Порошенко
вместо финансирование своих ботов
лучше закупи для армии 1000дронов-камикадзе
или пару байрактаров полезней будет
https://www.youtube.com/watch?v=5JcfTgr3-IA
дякую за все , що він робив для Украіни і продовжує робити !!
Щодо фінансування ботів , то чесно вам скажу - у Порошенка іх немає
зовсім ,
так само, як і у Юрія Бутусова !
"Як вважаєте Зеленський здатний визнати свої помилки та привселюдно вибачитися перед Порошенко?"
Особисто я вважаю, що ні, бо воно закомплексоване, невиліковно тупе і заздрісне, але може я і помиляюсь.😏