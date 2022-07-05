"Річна піхота" десантує вантажі та підрозділи через Сіверський Донець між Сєверодонецьком та Лисичанськом. ВIДЕО

Під час оборони Сєверодонецька українські воїни організували постачання підрозділів, навівши канатну переправу через Сіверський Донець.

Про роботу "річкової піхоти" 205-го батальону тероборони розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у спеціальному відео, яке він опублікував на своєму ютуб-каналі.

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