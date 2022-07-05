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Рашисти вивезли з Маріуполя в окупований Донецьк дитмайданчик та гранітну плитку, - Андрющенко. ВIДЕО

Рашисти в окупованому Маріуполі займаються мародерством. Вони демонтували дитячий майданчик та гранітну плитку і вивезли в окупований Донецьк.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Мародерство на всьому. Гучні заяви про "реіновацію скверу біля Драматичного театру" очікувано перетворились на банальне розкрадання. Враховуючи, що сам сквер дивом залишився цілим, окупанти та донецькі гауляйтери його добивають ефективніше за бомби.

Демонтували дитячий майданчик - відвезли та вже монтують в центрі Донецька. Зараз прийшла черга до гранітної плитки. Зривають екскаваторами, вантажать і вивозять в бік Донецька", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі не залишилось безпечних будинків, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3227) мародерство (339) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+18
Типа маруупольським дітям не потрібно , бо кацапи їх вбили. Ублюдки вонючі.
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05.07.2022 11:47
+14
Жебраки крадуть все що на очі потрапить.
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05.07.2022 11:43
+10
дедитмайданчикозація та деплиткогранітозація Маріуполя
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05.07.2022 11:44
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Жебраки крадуть все що на очі потрапить.
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05.07.2022 11:43 Відповісти
От тільки не жебраки , а безглузді варвари , доречі останні варвари на Землі
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05.07.2022 11:46 Відповісти
не ображай канібалів Папу Нова Гвінея !
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05.07.2022 12:50 Відповісти
Папуаси не людоїди, а от цивілізовані японці в ІІ Світову в боях на Новій Гвінеї та на островах цим відзначились - "біле м*ясо", "чорне м*ясо". Почитайте мемуари про війну на Тихому океані. Папуаси хоч і тепер здебільшого живуть по правилам первісного ладу, але вони зовсім не варвари.
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06.07.2022 10:35 Відповісти
дедитмайданчикозація та деплиткогранітозація Маріуполя
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05.07.2022 11:44 Відповісти
Кацап, пошел нахер. Здесь водки нет.
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05.07.2022 12:01 Відповісти
Кацапе, самоліквідуйся стекломиєм!
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05.07.2022 12:13 Відповісти
Так зачем снимают плитку, или это не Мариуполь?
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05.07.2022 12:10 Відповісти
Типа маруупольським дітям не потрібно , бо кацапи їх вбили. Ублюдки вонючі.
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05.07.2022 11:47 Відповісти
А что местные ожидали памятник катьке шлюшке получить? Братаны скоро за окна пластиковые возьмутся. С выбитыми стеклами.
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05.07.2022 11:51 Відповісти
Я конечно всё понимаю

Но перевезти из одного оккупированного города в другой оккупированный город - это так себе мародёрство ...
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05.07.2022 11:51 Відповісти
Местные до 24 февраля жили мирной жизнью, а потом многие недели гибли под обстрелами, авиаударами. Потом кто смог сбежал из этого всего, кого то принудительно вывезли в Пашку, кто то не смог выехать никуда. Руины, отсутствие цивилизации, оккупация. А теперь скажи мне пожалуйста из какого места у себя ты достал эти ожидания мариупольцев? У нас была мирная жизнь, мы работали, строили планы, улучшали свою жизнь и людей вокруг нас, а потом это все исчезло ща краткий миг и превратилось в ничто. И вот на фоне этого ты кривляешься в своем доме, живой, с целыми руками и ногами, живой и здоровой семьёй и в Украине, а не оккупации. Этот ужас, что нам довелось пережить будет преследовать тех кто выжил всю оставшуюся жизнь. Вот что ты поганишь, без всякой мысли и знания.
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05.07.2022 12:12 Відповісти
Нікуя ти не понімаєш . . Мародерство це привласнення чужих речей , під час війни .!! В мирний час це - крадіжка . В даному випадку Донецьк поживився речами Маріуполя .
Скажи ще , що Маріуполь погодився добровільно передати Донецьку, тротуарну плитку зі свого парку . !! .
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05.07.2022 12:20 Відповісти
А что же это? Кто то получил подряд на строительство детской площадки в Донецке. Спи...дил ее в оккупированном Мариуполе, установил, получил бабки.
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05.07.2022 14:45 Відповісти
з Маріуполя в окупований Донецьк дитмайданчик та гранітну плитку- дебіли а Донецк не буде звільянтися від орків як і Маруполь чи вони думають єто навсегда?вже побачили як палає Донецьк якщо орки думають що Донецк то фортеця то помиляються
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05.07.2022 11:55 Відповісти
Спамишь один пост во всех ветках, тупая ботня. Сразу видно по уровню развития - кацап.
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05.07.2022 12:01 Відповісти
В этом и ошибка. Пока их спамят одни, другие читают. Эти другие не видят контраргументы и/или опровержения.
И знаете какие выводы делают читатели ?!

Что мешает разобрать такой коммент и разнести. Не каждый час люди пишут такое, опираясь на кого-нибудь с запада.
?????
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05.07.2022 12:19 Відповісти
Смысла реагировать на ИПСО нет. Он в других ветках насрет этого говна, а разбирать каждый копипаст - безумие. Сразу в спам.
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05.07.2022 12:25 Відповісти
В спам, животное!
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05.07.2022 12:02 Відповісти
На скотобійню!!!
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05.07.2022 12:15 Відповісти
Проблеми є , але деморалізації немає . ..здить твій - журналізд . . Одинокі випадки звісно ж є , тому що це війна а не курорт . І воють живі люди а не роботи . Кацапи он взагалі , вже - вовком виють .
От такими дописами , багато хто на Заході , українську армію , в очах західного суспільства - дуже хоче деморалізувати . Та навіть не тільки на Заході ,, навіть і українська преса , в очах українського суспільства . От зранку сьогодні читаю один український ресурс , пише - з посиланням на Associated Press , що - українські солдати скаржаться на погану організацію , на командирів , на бойові умови , на дизертирство і т.д. Так як довіряти наслово я не звик , хоч і українським змі , то відкриваю Associated Press і читаю що ж пишуть там . А там пишуть що на все це , скаржаться ДЕЯКІ солдати . Тобто слово - деякі , українське змі пропустило навмисно , щоб це виглядало як - масовість . . Отак , по троху , з українців роблять лохів .
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05.07.2022 12:54 Відповісти
В тему...
В 2014-15 гг блогер из Донбасса Денис Казанський насчитал украденных автомобилей разного класса 70 000...типа бизнесмены дамбаса пожертвували крыса путлера...на самом деле отбирали нагло...заезжали БТРом во двор...автомат пол горло хозяину...и брали все что хотели...
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05.07.2022 11:57 Відповісти
паРаша в Мариуполе настолько "навсегда", что спешат потырить все, что плохо лежит, пока ссаными тряпками не погнали
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05.07.2022 12:00 Відповісти
Для чого? Варіантів відповіді цілих два:
1. Хочуть зробити з Маріуполя російський військовий форпост (навіщо військовим дитячі майданчики?)
2. Не впевнені що зможуть надовго утримати Маріуполь (тому крадуть все що можуть)
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05.07.2022 12:08 Відповісти
И первое и второе. Город сильно разрушен и что то восстанавливают на окраинах и совсем мало и больше ничего делать не спешат. Под видом стройки жилого квартала, строят фортификации, которые нужны для обороны города, а оборонятся надо только в случае того,когда ВСУ придет освобождать город от этой кацапской мерзости.
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05.07.2022 12:15 Відповісти
Там 60 000 знищених ними,яке в них майбутнє. Діти виживших будуть нищити кацапів століттями
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05.07.2022 12:15 Відповісти
все проще, убогим в донецке расскажут как о них "заботятся", откроют детскую площадку с музыкой и лентами! они схавают даже если им одежду с убитых людей и из брошенных квартир привезут под видом "гуманитарки". зомби без мозгов, даже думать как и откуда что появилось не будут. ворованные херсонские продукты в крыму тому подтверждение!
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05.07.2022 13:01 Відповісти
наверное другие завезут, еще лучше..., неужели кто-то верит, что русские свиньи будут что-то восстанавливать и компенсировать, а ведь некоторые повелись и вернулись
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05.07.2022 12:22 Відповісти
Не повірите, але там досить багато...не знаю як їх назвати, чекали руській мір. Дочекались.
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05.07.2022 15:31 Відповісти
Хгггг скоро в чеченському аулі з'явитися дит майданчик, дон-гандон перерізатиме стрічку
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05.07.2022 12:23 Відповісти
Кацап до брювоти огидне створіння
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05.07.2022 12:30 Відповісти
У кацапів це "в крові" забирать всяке нужне чи ненужне.....
Плитка, електротрвари, .......
унітази.......
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05.07.2022 12:35 Відповісти
убогим в донецке расскажут как о них "заботятся", откроют детскую площадку с музыкой и лентами! они схавают даже если им одежду с убитых людей и из брошенных квартир привезут под видом "гуманитарки". зомби без мозгов, даже думать как и откуда что появилось не будут. ворованные херсонские продукты в крыму тому подтверждение!
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05.07.2022 13:03 Відповісти
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05.07.2022 13:05 Відповісти
люди, ценности, унитазы, собачьи будки. теперь плитка. что дальше? чернозем и пыль с дорог??
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05.07.2022 13:48 Відповісти
Вчіться.

Саме так треба буде діяти коли прийдемо брати репарації силою тому що ця худоба їх виплачувати сама не буде.

Прийдеться забрати все що у них є, а їх самих загнати на заводи бо вони ліниві алкоголіки . Тих же хто не буде підкорятись страчувати через запис у програму донорства щоб помогти повноцінно жити жертвам росіян та росії.
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05.07.2022 14:40 Відповісти
Ось дехто і дочекався руського міру.
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05.07.2022 15:28 Відповісти
Z yakogos' boku tze navit' dobryi znak - bo ne planuyut' zalyshatysya nadovgo.
Vse bude Ukraina!
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05.07.2022 18:18 Відповісти
Хмырь: "Да, это тебе не мелочь по карманам тырить…"
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06.07.2022 10:33 Відповісти
Десь у мене є список заводів, вивезених з Луганської області, починаючи з 2014 року, та порізаних на утиль.
Ото було мародерство на державному рівні! На фоні того мародерства фонтан це дрібниця.
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06.07.2022 10:44 Відповісти
то унитазы, то гранитную плитку... https://b-granum.com/
давно новостей разве что про женские трусы не было
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02.02.2023 17:03 Відповісти
 
 