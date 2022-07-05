Рашисти вивезли з Маріуполя в окупований Донецьк дитмайданчик та гранітну плитку, - Андрющенко. ВIДЕО

Рашисти в окупованому Маріуполі займаються мародерством. Вони демонтували дитячий майданчик та гранітну плитку і вивезли в окупований Донецьк.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Мародерство на всьому. Гучні заяви про "реіновацію скверу біля Драматичного театру" очікувано перетворились на банальне розкрадання. Враховуючи, що сам сквер дивом залишився цілим, окупанти та донецькі гауляйтери його добивають ефективніше за бомби.

Демонтували дитячий майданчик - відвезли та вже монтують в центрі Донецька. Зараз прийшла черга до гранітної плитки. Зривають екскаваторами, вантажать і вивозять в бік Донецька", - розповів він.

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