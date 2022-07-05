Рашисти вивезли з Маріуполя в окупований Донецьк дитмайданчик та гранітну плитку, - Андрющенко. ВIДЕО
Рашисти в окупованому Маріуполі займаються мародерством. Вони демонтували дитячий майданчик та гранітну плитку і вивезли в окупований Донецьк.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Мародерство на всьому. Гучні заяви про "реіновацію скверу біля Драматичного театру" очікувано перетворились на банальне розкрадання. Враховуючи, що сам сквер дивом залишився цілим, окупанти та донецькі гауляйтери його добивають ефективніше за бомби.
Демонтували дитячий майданчик - відвезли та вже монтують в центрі Донецька. Зараз прийшла черга до гранітної плитки. Зривають екскаваторами, вантажать і вивозять в бік Донецька", - розповів він.
Топ коментарі
+18 A San
показати весь коментар05.07.2022 11:47
+14 5 копійок
показати весь коментар05.07.2022 11:43
+10 Diesel_Sasha
показати весь коментар05.07.2022 11:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но перевезти из одного оккупированного города в другой оккупированный город - это так себе мародёрство ...
Скажи ще , що Маріуполь погодився добровільно передати Донецьку, тротуарну плитку зі свого парку . !! .
И знаете какие выводы делают читатели ?!
Что мешает разобрать такой коммент и разнести. Не каждый час люди пишут такое, опираясь на кого-нибудь с запада.
?????
От такими дописами , багато хто на Заході , українську армію , в очах західного суспільства - дуже хоче деморалізувати . Та навіть не тільки на Заході ,, навіть і українська преса , в очах українського суспільства . От зранку сьогодні читаю один український ресурс , пише - з посиланням на Associated Press , що - українські солдати скаржаться на погану організацію , на командирів , на бойові умови , на дизертирство і т.д. Так як довіряти наслово я не звик , хоч і українським змі , то відкриваю Associated Press і читаю що ж пишуть там . А там пишуть що на все це , скаржаться ДЕЯКІ солдати . Тобто слово - деякі , українське змі пропустило навмисно , щоб це виглядало як - масовість . . Отак , по троху , з українців роблять лохів .
В 2014-15 гг блогер из Донбасса Денис Казанський насчитал украденных автомобилей разного класса 70 000...типа бизнесмены дамбаса пожертвували крыса путлера...на самом деле отбирали нагло...заезжали БТРом во двор...автомат пол горло хозяину...и брали все что хотели...
1. Хочуть зробити з Маріуполя російський військовий форпост (навіщо військовим дитячі майданчики?)
2. Не впевнені що зможуть надовго утримати Маріуполь (тому крадуть все що можуть)
Плитка, електротрвари, .......
унітази.......
Саме так треба буде діяти коли прийдемо брати репарації силою тому що ця худоба їх виплачувати сама не буде.
Прийдеться забрати все що у них є, а їх самих загнати на заводи бо вони ліниві алкоголіки . Тих же хто не буде підкорятись страчувати через запис у програму донорства щоб помогти повноцінно жити жертвам росіян та росії.
Vse bude Ukraina!
Ото було мародерство на державному рівні! На фоні того мародерства фонтан це дрібниця.
давно новостей разве что про женские трусы не было