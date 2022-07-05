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Тіла двох військових РФ відкопали біля метро в Харкові: Їх ліквідували в перші дні війни Росії проти України. ВIДЕО

Двох російських окупантів, які проривалися до Харкова і були вбиті й поховані на околиці Харкова в лютому, відкопали через чотири місяці в районі метро "Індустріальна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Військовослужбовець Антон з позивним "Юрист" розповів, що ці військові потрапили сюди на початку збройної агресії РФ проти України, приблизно 24-25 лютого.

"Встановили ми їх десь через чотири місяці. Їх закопали наші військовослужбовці, які перебували тут на передовій позиції. Ми не можемо зараз сказати, хто це. Але ми можемо з ймовірністю 150% сказати, що це військовослужбовці Збройних сил РФ. Ідентифікатори - це форма "піксель" і берці, які належать ЗС РФ", - додав "Юрист".

Згодом спеціальна комісія проводитиме ДНК-аналіз, після чого тіла відправлять на обмін.

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Автор: 

армія рф (17337) Харків (5589)


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Топ коментарі
+20
Кацапье высырает.

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05.07.2022 12:00
+15
Слишком вежливая тер.оборона в Харькове была, даже закопали...
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05.07.2022 11:55
+12
Може, настільки ввічливі, що вирішили не вбивати, а просто поховати? (Жарт, щось мене на садизм після ранкових новин потягнуло)
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05.07.2022 11:59
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Слишком вежливая тер.оборона в Харькове была, даже закопали...
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05.07.2022 11:55 Відповісти
Може, настільки ввічливі, що вирішили не вбивати, а просто поховати? (Жарт, щось мене на садизм після ранкових новин потягнуло)
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05.07.2022 11:59 Відповісти
У вас правильна психіка, ранковий садизм до кацапів говорить про здоровий стан організму, це як ранкова ерекція.
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05.07.2022 13:00 Відповісти
ТРО Харькова все зробили правильно - закопали живими - це так для уточнення...
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05.07.2022 14:09 Відповісти
поховали на совість, глибоко і надійно...
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05.07.2022 11:56 Відповісти
Кацапье высырает.

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05.07.2022 12:00 Відповісти
Это каZZап одноразовый- он только зарегистрировался, и сразу уйдёт в бан. Не отвечайте.
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05.07.2022 12:28 Відповісти
Форма "пиксель" - это идентификатор русни?? У них же, вроде, болото какое-то на форме, не?
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05.07.2022 12:08 Відповісти
Ця болотна хрінь і є піксель, але дуже дрібний
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05.07.2022 12:35 Відповісти
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05.07.2022 12:09 Відповісти
Ждет мать сына с войны, но сына она не рожала.
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05.07.2022 12:10 Відповісти
Прикопали москаля
Край дрогоги
Видно ратиці-копита
Видно роги
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05.07.2022 12:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PV5WslMSeHI Поховали москаля
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05.07.2022 12:17 Відповісти
И все-таки хорошие, не такие руские есть !!!
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05.07.2022 12:21 Відповісти
А нефіг було кататися в нашому метро
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05.07.2022 12:22 Відповісти
Кацапу псяча смерть!
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05.07.2022 12:28 Відповісти
***** там на шару лежати свиням
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05.07.2022 12:42 Відповісти
Памятаю як в кінці лютого кацапський БТР спробував прорватися в бік центру Харкова з самого предмістя де і є станція метро "Індустріальна", раніше "Пролетарська"(про що думали кацапи ?) , але це не біля самой станції метро, а від неї 1,5 кілометра до околиці міста.
БТР кацапів нарвався на наш Т 64 який стояв у кущах, БТР горів гарно і довго, ще кілька тижнів його іржавий корпус стояв на тій дорозі (відгалуження дороги від бувшого московського проспекту)
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05.07.2022 13:14 Відповісти
Хотели проехаться гоблины в метро, но гривен для оплаты не было... Охрана харьковской подземки - суровые люди!
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05.07.2022 13:21 Відповісти
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05.07.2022 13:30 Відповісти
Наші прикопали. Я думав що самі закопались шоб до рук азвоців не попасти.
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05.07.2022 13:58 Відповісти
Прыкопалы москалив пры дорози.
Выдно рукы, выдно ногы, выдно рогы.
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05.07.2022 16:32 Відповісти
 
 