Тіла двох військових РФ відкопали біля метро в Харкові: Їх ліквідували в перші дні війни Росії проти України. ВIДЕО
Двох російських окупантів, які проривалися до Харкова і були вбиті й поховані на околиці Харкова в лютому, відкопали через чотири місяці в районі метро "Індустріальна".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Військовослужбовець Антон з позивним "Юрист" розповів, що ці військові потрапили сюди на початку збройної агресії РФ проти України, приблизно 24-25 лютого.
"Встановили ми їх десь через чотири місяці. Їх закопали наші військовослужбовці, які перебували тут на передовій позиції. Ми не можемо зараз сказати, хто це. Але ми можемо з ймовірністю 150% сказати, що це військовослужбовці Збройних сил РФ. Ідентифікатори - це форма "піксель" і берці, які належать ЗС РФ", - додав "Юрист".
Згодом спеціальна комісія проводитиме ДНК-аналіз, після чого тіла відправлять на обмін.
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Край дрогоги
Видно ратиці-копита
Видно роги
БТР кацапів нарвався на наш Т 64 який стояв у кущах, БТР горів гарно і довго, ще кілька тижнів його іржавий корпус стояв на тій дорозі (відгалуження дороги від бувшого московського проспекту)
Выдно рукы, выдно ногы, выдно рогы.