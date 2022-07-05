Тіла двох військових РФ відкопали біля метро в Харкові: Їх ліквідували в перші дні війни Росії проти України. ВIДЕО

Двох російських окупантів, які проривалися до Харкова і були вбиті й поховані на околиці Харкова в лютому, відкопали через чотири місяці в районі метро "Індустріальна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Військовослужбовець Антон з позивним "Юрист" розповів, що ці військові потрапили сюди на початку збройної агресії РФ проти України, приблизно 24-25 лютого.

"Встановили ми їх десь через чотири місяці. Їх закопали наші військовослужбовці, які перебували тут на передовій позиції. Ми не можемо зараз сказати, хто це. Але ми можемо з ймовірністю 150% сказати, що це військовослужбовці Збройних сил РФ. Ідентифікатори - це форма "піксель" і берці, які належать ЗС РФ", - додав "Юрист".

Згодом спеціальна комісія проводитиме ДНК-аналіз, після чого тіла відправлять на обмін.

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