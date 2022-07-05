Бойовий дрон прикордонників зашкварив чотирьох рашистів та їхню бойову машину на Харківщині. ВIДЕО

Учора на Харківщині прикордонники зведеного загону у складі сил оборони України завдали удару по позиції загарбників, застосувавши бойовий дрон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, влучним скиданням боєприпасу прикордонники знищили щонайменше чотирьох окупантів та їхню бойову машину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українці потроху палять "вторую армію міра": воїни 93-ї ОМБр знищили чергову ворожу техніку. ВIДЕО