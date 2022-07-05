Бойовий дрон прикордонників зашкварив чотирьох рашистів та їхню бойову машину на Харківщині. ВIДЕО
Учора на Харківщині прикордонники зведеного загону у складі сил оборони України завдали удару по позиції загарбників, застосувавши бойовий дрон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, влучним скиданням боєприпасу прикордонники знищили щонайменше чотирьох окупантів та їхню бойову машину.
Топ коментарі
+35 Jimmy Hill
показати весь коментар05.07.2022 12:19
+24 Alex Tiger
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+19 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар05.07.2022 12:01
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