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Бойовий дрон прикордонників зашкварив чотирьох рашистів та їхню бойову машину на Харківщині. ВIДЕО

Учора на Харківщині прикордонники зведеного загону у складі сил оборони України завдали удару по позиції загарбників, застосувавши бойовий дрон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, влучним скиданням боєприпасу прикордонники знищили щонайменше чотирьох окупантів та їхню бойову машину. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українці потроху палять "вторую армію міра": воїни 93-ї ОМБр знищили чергову ворожу техніку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) Держприкордонслужба ДПСУ (5974) знищення (7216)


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Топ коментарі
+35

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05.07.2022 12:19
+24
Это настоящий бандеровский дрон, потому что он, как и я, считает, что хороший кацап - это дохлый кацап.
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05.07.2022 12:02
+19
Українським прикордонникам-респект...
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05.07.2022 12:01
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Українським прикордонникам-респект...
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05.07.2022 12:01 Відповісти
Это настоящий бандеровский дрон, потому что он, как и я, считает, что хороший кацап - это дохлый кацап.
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05.07.2022 12:02 Відповісти
Крутий заголовок
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05.07.2022 12:04 Відповісти
Нифуя нипонял. Где орки, где машина?
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05.07.2022 12:04 Відповісти
опосля такой бимбы никаких орков ни машины и следа не остаёццо
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05.07.2022 12:06 Відповісти
Без тепловізора і не побачиш.
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05.07.2022 12:10 Відповісти
Куда снаряд упал - там и машина.
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05.07.2022 12:11 Відповісти
Зашлі за дєрєво покуріть.
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05.07.2022 13:07 Відповісти
Зашлі за дєрєво прісунуть друг дружкє па-таваріщські
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05.07.2022 13:50 Відповісти
В самую тютільку.
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05.07.2022 12:04 Відповісти
Там еще и танк был))
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05.07.2022 12:05 Відповісти
и суслик
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05.07.2022 12:07 Відповісти
І Пуйло з Шойгу чемоданами мінялися...
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05.07.2022 12:45 Відповісти
Лапоть, какие ещё союзные войска?
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05.07.2022 12:14 Відповісти
Лапоть, от тебя за километр руцким духом несёт.
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05.07.2022 12:30 Відповісти
>> армия долго не выдержет>>
Научитесь на своем(!) языке писать без ошибок, кацапня безграмотная!
И спамить под всеми новостями не надо, не поможет.
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05.07.2022 12:36 Відповісти
Озвучка класна!
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05.07.2022 12:15 Відповісти

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05.07.2022 12:19 Відповісти
а я насчитал 17 трупов и 6 машин......................
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05.07.2022 12:19 Відповісти
Да ладно? Какой тьі не внимательньій, а 2 танка под кленом и 4 бтр под акацией что не увидел? Причем 1 вогом
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05.07.2022 12:46 Відповісти
Шкода що відео коротке.
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05.07.2022 12:23 Відповісти
Вог прилетел в самый край маскировочной сетки.
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05.07.2022 12:25 Відповісти
А нех#й було шастать!
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05.07.2022 12:30 Відповісти
КРАСІВОЄ!!! ЇБАШТЕ ЇХ, ХЛОПЦІ!!!
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05.07.2022 13:48 Відповісти
Я конечно не против и больше конечно за.Но ,помоему,там этих упырей было семь или даже одинадцать и три танковых экипажа.
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05.07.2022 14:26 Відповісти
А были ли мальчики?
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05.07.2022 14:49 Відповісти
 
 