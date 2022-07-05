Рашисти обстріляли Бахмут з РСЗВ "Смерч". Є вбиті та поранені, - Нацполіція. ВIДЕО

Російські окупаційні війська обстріляли Бахмут Донецької області з РСЗВ "Смерч". Поліцейські задокументували пошкодження та втрати серед мирного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео наслідків обстрілів опублікували у пресслужбі Національної поліції.

"Попередньо, російські окупаційні війська вдарили по житловому масиву реактивною системою залпового вогню "Смерч". Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше дев’ять приватних будинків, дві багатоповерхівки та школу. Є поранені та вбиті серед місцевих мешканців. Поліцейські задокументували воєнний злочин росії за ст.438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни). Російські війська продовжують наносити хаотичні удари по Донеччині. Страждають цивільні", - йдеться у повідомленні.

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