Рашисти обстріляли Бахмут з РСЗВ "Смерч". Є вбиті та поранені, - Нацполіція. ВIДЕО
Російські окупаційні війська обстріляли Бахмут Донецької області з РСЗВ "Смерч". Поліцейські задокументували пошкодження та втрати серед мирного населення.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео наслідків обстрілів опублікували у пресслужбі Національної поліції.
"Попередньо, російські окупаційні війська вдарили по житловому масиву реактивною системою залпового вогню "Смерч". Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше дев’ять приватних будинків, дві багатоповерхівки та школу. Є поранені та вбиті серед місцевих мешканців. Поліцейські задокументували воєнний злочин росії за ст.438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни). Російські війська продовжують наносити хаотичні удари по Донеччині. Страждають цивільні", - йдеться у повідомленні.
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смотрю некоторые наши девченки умнее генерального штаба
что нужно что б меньше было обстрелов?
побольше хаймерсов -пока не выполнимо
побольше байрактаров - выполнимо но дорого
побольше дронов-камикадзе -выполнимо и не дорого относительно
американские дроны 600-й серии с этой задачей справились на 100%