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Рашисти обстріляли Бахмут з РСЗВ "Смерч". Є вбиті та поранені, - Нацполіція. ВIДЕО

Російські окупаційні війська обстріляли Бахмут Донецької області з РСЗВ "Смерч". Поліцейські задокументували пошкодження та втрати серед мирного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео наслідків обстрілів опублікували у пресслужбі Національної поліції.

"Попередньо, російські окупаційні війська вдарили по житловому масиву реактивною системою залпового вогню "Смерч". Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше дев’ять приватних будинків, дві багатоповерхівки та школу. Є поранені та вбиті серед місцевих мешканців. Поліцейські задокументували воєнний злочин росії за ст.438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни). Російські війська продовжують наносити хаотичні удари по Донеччині. Страждають цивільні", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали 24 удари по Донеччині за добу. Є поранені та загиблі, - Нацполіція. ФОТО

обстріл (28428) Нацполіція (15163) Донецька область (8440)


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05.07.2022 12:47 Відповісти
і має пані рацію, вони рвуть а собі сорочку за "росєя впєрєд!", але далі слів справа не йде, за совок їх хоч на суботники змушували виходити раз в рік - гівно прибрати, так стільки було скиглення. А зараз і того немає, заср..лися по самі вуха, проср..ли регіони, тепер тут лізуть, бо там вже все зіпсуто і вони собі думають, зараз українців вб"ють, решта поневолять і знову тут панамі жити будуть. Ненавиджу!
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05.07.2022 13:35 Відповісти
можно конечно сказать, что, если я ничего не понимаю в военном деле, то надо сидеть и молчать, но я думаю, что уничтожение рсзо тоже должно быть в приоритете наряду со складами боеприпасов..., и их так быстро не наклепаешь, как снарядов...
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05.07.2022 13:08 Відповісти
та скоріш за все б"ють туди, де можуть дістати і всім, що тільки є в наявності. Склад теж добре, весело горить, жахаючи окупантів.
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05.07.2022 13:37 Відповісти

смотрю некоторые наши девченки умнее генерального штаба
что нужно что б меньше было обстрелов?
побольше хаймерсов -пока не выполнимо
побольше байрактаров - выполнимо но дорого
побольше дронов-камикадзе -выполнимо и не дорого относительно
американские дроны 600-й серии с этой задачей справились на 100%
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05.07.2022 15:05 Відповісти
 
 