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Бойова робота зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ. Збиті ракети над Дніпром. ВIДЕО

5 липня о 4 ранку зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ збили російські ракети над м. Дніпро.

Як інформує Цензор.НЕТ відео бойової роботи української ППО опублікувало Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"5 липня 2022 року, 4.00 ранку. Бойова робота української протиповітряної оборони – підрозділів зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" (м.Дніпро). Разом – до перемоги!", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зранку ворог запустив 7 ракет по Дніпропетровщині, 6 - збито. У Покрові "приліт" у приватний сектор, - Резніченко. ФОТО

Дніпро (3273) ППО (3183) Повітряні сили (2630)


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Топ коментарі
+39
Гарна робота-респект...
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05.07.2022 15:41
+26
Також по темі: у Донецьку влучання у завод «Топаз», де орки зберігали снаряди -- детонує вже 20 хвилин поспіль: https://espreso.tv/khtos-ne-tam-virishiv-zapaliti-tsigarku-v-donetsku-prolunali-vibukhi-gorit-sklad-***********
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05.07.2022 15:42
+21
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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05.07.2022 15:43
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Гарна робота-респект...
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05.07.2022 15:41 Відповісти
зенитчики у нас сегодня отличились ( на 5 + ) , небо в сполохах на весь город
хоть сами не летают - но и кацапам не дают
молодцы +++
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05.07.2022 20:23 Відповісти
Також по темі: у Донецьку влучання у завод «Топаз», де орки зберігали снаряди -- детонує вже 20 хвилин поспіль: https://espreso.tv/khtos-ne-tam-virishiv-zapaliti-tsigarku-v-donetsku-prolunali-vibukhi-gorit-sklad-***********
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05.07.2022 15:42 Відповісти
палити треба тільки в строго отведенных для этого местах. кроме того, ответственный за пожарную безопасность назначен не был..планы эвакуации при пожаре - отсутствовали..
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05.07.2022 15:48 Відповісти
Гдье багри, тапари, вьедра, кошма нісгараємая, гдье я вас спрашіваю ? Вот і прілітьела ! Вот !
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05.07.2022 17:02 Відповісти
То все таки Топаз чи Камаз.
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05.07.2022 16:30 Відповісти
А какая разніца, главнає что гаріть красіва, ясна і долга.
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05.07.2022 17:05 Відповісти
Топаз дал команду?
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05.07.2022 20:06 Відповісти
сдал
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06.07.2022 02:48 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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05.07.2022 15:43 Відповісти
молодці
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05.07.2022 15:46 Відповісти
Добре що збиваємо тільки чому лише в Січеславі, а не де-інде?
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05.07.2022 15:48 Відповісти
Не ной , вспомни что еще 100 дней назад вообще ни чего не сбивали , не 3 года назад, не год назад , а все го лишь 100 дней прошло и какой результат !!!!! а поставки идут в прогрессии ,.............
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05.07.2022 15:51 Відповісти
ууууууух, аж мороз по коже !!!!! красавчики ВСУ !!!!!!
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05.07.2022 15:48 Відповісти
Це та сама ППО, яку рашня ще в лютому "знищила".
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05.07.2022 15:50 Відповісти
Петушня кацапская те ещё клоуны
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05.07.2022 15:59 Відповісти
Такими пачками еще не сбивали,может ирисы уже у нас?
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05.07.2022 15:51 Відповісти
Дякуємо вам хлопці!!!!
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05.07.2022 16:02 Відповісти
Работает очевидно С-300
Если посмотреть другие видео то вертикальные старты и большой след у ракет

это не ирисы и не насамсы. Просто зенитчики учатся лучше сбивать крылатые ракеты
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05.07.2022 16:10 Відповісти
глазевидно, що нічого не видно
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05.07.2022 16:34 Відповісти
Antimissile defense was the first and one of most critical components that should have been supplied at the beginning stage of this invasion. Still, it's great it's working now. Glory to Ukraine! Glory to Heroes!
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05.07.2022 16:21 Відповісти
It's Ukrainian S-300...
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05.07.2022 16:25 Відповісти
Бандерівський Купол працює
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05.07.2022 16:32 Відповісти
Героям Слава!
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05.07.2022 16:33 Відповісти
Спасибо вам, ребята ПВО! Мы верим в вас!
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05.07.2022 16:34 Відповісти
Дякуємо нашим хлопцям з ППО за те що ми живі! Будьте і ви живі і здорові!
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05.07.2022 16:38 Відповісти
АНАЛоговнєт гарно всираються)Коли вони закінчаться,то полетять 1962 року випуску,а ті ,дай Боже,через одну вибухають підчас запуску,ще частина передумує летіти далі))
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05.07.2022 18:35 Відповісти
Слава Повітряним Силам ЗСУ Дніпропетровської області! А от такі самі Сили на Харківщині підкачали, причому настільки, що прощаємося з дружиною щоночі, бо не знаємо, чи побачимось зранку. Такі жахливі прильоти, що земля здригається!
ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ, хіба Харківщина - це територія невідомої держави?! Тут знищено інфраструктури, сподіваюсь, Ви знаєте, більше, ніж у будь-якому регіоні неньки України. ППО у нас начебто взагалі не існує: скільки випущених ракет з Бєлгорода, стільки й прильотів! Бачили на днях російське відео, де під улюлюкання, наче під Новий рік, ота білгородська русьня перед запуском ракет рахує: 1-2-3…, а ми, похрестившись та обійнявшись, рахуємо хвилини, а, можливо, й останні секунди свого життя…Чому так? Невже ані ВИ, ані відповідальні за ППО від ЗСУ не знають, що Харків і область -прикордонна територія, де вижити набагато складніше, де без склянки валеріанки на ніч не заснути?! Отака хе…ня, малята... (за дідусем Панасом). Соромно за таке ставлення до Харкова, ШАНОВНИЙ ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ... Дуже прикро, коли один прильот на місяць десь на заході або в центрі України (це не заздрість, а справедливість) - трагедія, а щоденне бомбардування у нас - норма життя…
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05.07.2022 18:43 Відповісти
Кто желает попасть в маацву, записывайтесь в ракетные войска! =)
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05.07.2022 20:48 Відповісти
Слава Богу за ППО, над Харковом теж гарнецько збивають капські ракети
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05.07.2022 20:51 Відповісти
Видел и слышал, как на окраине Николаева встретились наша и рашисткая ракеты - бедный кот упал на брюхо и пополз по пластунски - хотя его никто не учил. Грохот был неимоверный.
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05.07.2022 21:48 Відповісти
Впервые увидел как работают наши спасители. Просто класс!!! Фейерверк отдыхает. Благодаря ПВО мы ночуем в своих домах и главное, самостоятельно выходим из них на работу или на прогулку.
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05.07.2022 22:26 Відповісти
 
 