Бойова робота зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ. Збиті ракети над Дніпром. ВIДЕО
5 липня о 4 ранку зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ збили російські ракети над м. Дніпро.
Як інформує Цензор.НЕТ відео бойової роботи української ППО опублікувало Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"5 липня 2022 року, 4.00 ранку. Бойова робота української протиповітряної оборони – підрозділів зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" (м.Дніпро). Разом – до перемоги!", - йдеться у повідомленні.
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+39 Александр Чуднивец #474549
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хоть сами не летают - но и кацапам не дают
молодцы +++
Если посмотреть другие видео то вертикальные старты и большой след у ракет
это не ирисы и не насамсы. Просто зенитчики учатся лучше сбивать крылатые ракеты
ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ, хіба Харківщина - це територія невідомої держави?! Тут знищено інфраструктури, сподіваюсь, Ви знаєте, більше, ніж у будь-якому регіоні неньки України. ППО у нас начебто взагалі не існує: скільки випущених ракет з Бєлгорода, стільки й прильотів! Бачили на днях російське відео, де під улюлюкання, наче під Новий рік, ота білгородська русьня перед запуском ракет рахує: 1-2-3…, а ми, похрестившись та обійнявшись, рахуємо хвилини, а, можливо, й останні секунди свого життя…Чому так? Невже ані ВИ, ані відповідальні за ППО від ЗСУ не знають, що Харків і область -прикордонна територія, де вижити набагато складніше, де без склянки валеріанки на ніч не заснути?! Отака хе…ня, малята... (за дідусем Панасом). Соромно за таке ставлення до Харкова, ШАНОВНИЙ ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ... Дуже прикро, коли один прильот на місяць десь на заході або в центрі України (це не заздрість, а справедливість) - трагедія, а щоденне бомбардування у нас - норма життя…