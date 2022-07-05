Бойова робота зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ. Збиті ракети над Дніпром. ВIДЕО

5 липня о 4 ранку зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ збили російські ракети над м. Дніпро.

Як інформує Цензор.НЕТ відео бойової роботи української ППО опублікувало Командування Повітряних Сил ЗСУ.



"5 липня 2022 року, 4.00 ранку. Бойова робота української протиповітряної оборони – підрозділів зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" (м.Дніпро). Разом – до перемоги!", - йдеться у повідомленні.

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