Рашисти обстріляли ринок в Слов'янську: територія зайнялася та загинули люди. ВIДЕО
Під час обстрілу Слов'янська окупанти поцілили в місцевий ринок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ в мережі з'явилося відео з місця атаки окупантів. На записах видно, що на ринку почалася пожежа і в результаті обстрілу загинули мирні люди.
Топ коментарі
+17 Лазерная Резка #525806
показати весь коментар05.07.2022 16:23
+11 Сергей Шпомер #512316
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+9 Vitaliy Yevtushenko
показати весь коментар05.07.2022 16:18
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