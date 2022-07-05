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Рашисти обстріляли ринок в Слов'янську: територія зайнялася та загинули люди. ВIДЕО

Під час обстрілу Слов'янська окупанти поцілили в місцевий ринок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ в мережі з'явилося відео з місця атаки окупантів. На записах видно, що на ринку почалася пожежа і в результаті обстрілу загинули мирні люди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Бахмут з РСЗВ "Смерч". Є вбиті та поранені, - Нацполіція. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) обстріл (28428) смерть (6746) Слов’янськ (599)


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Топ коментарі
+17
А де Штепа??? Штепу не бачили? Як там вона казала "Это наши русские мальчики.."
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05.07.2022 16:23
+11
Когда уже путин сдохнет ? почему всевышний испытывает любовь к нему через страдания ? почему не может лишить жизни кремлёвских карликов ?
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05.07.2022 16:14
+9
фейк все это,постановка скажет лошаподобный
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05.07.2022 16:18
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Когда уже путин сдохнет ? почему всевышний испытывает любовь к нему через страдания ? почему не может лишить жизни кремлёвских карликов ?
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05.07.2022 16:14 Відповісти
там вся свора та что во власти надо что бы сдохла. не будет Путин. Будет Лавров,Шойгу и прочие...
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05.07.2022 16:48 Відповісти
він і сдохнути не встигне, як росіяни виберуть такого ж, ну може буде якийсь час більш-меньш пристойно триматися, так путін теж не одразу з катушок злетів.
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05.07.2022 18:34 Відповісти
Пююютін , це Ви так ***** називаєте ....

Замість риторичних питань я пропонує щось більш конкретне -- не називаєте речі тим , чим вони по суті не є ... ***** , до речі , це звичайне ***** -- воно не заслуговує на людське ім"я , навіть твариної його називати не годі , бо це образа для тварин ...
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05.07.2022 21:09 Відповісти
фейк все это,постановка скажет лошаподобный
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05.07.2022 16:18 Відповісти
или скажут шо попали в склад боеприпасов на рынке и идёт их детонация
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05.07.2022 16:22 Відповісти
А де Штепа??? Штепу не бачили? Як там вона казала "Это наши русские мальчики.."
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05.07.2022 16:23 Відповісти
А Штепу уже оправдали ?
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05.07.2022 16:45 Відповісти
А Козловський той шо співак теж з нею звалив
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05.07.2022 16:50 Відповісти
.. та звільнена і щаслива штепа не проти і в Раду від зелених пролізти, бо там такого ж лайна - аж випадає на окупованій території прямо у нову владу.. вумний нарід їм у допомогу..(
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05.07.2022 17:09 Відповісти
Дамбасс это рюZZkаязычный регион...а мавзолецные бараны его защищать от тлетворного влияния Запада...
Все как было в долхом сссре...
Защищали даже от Битлз и Лед Зеппелин с Лип Перпл...Батя покойный много чего рассказал об этих мудаках краснопузых...
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05.07.2022 16:26 Відповісти
о да , ты даже не представляешь как они боролись с тлетворным влиянием запада , это целая система была , целые отделы кгб на это были заточены.
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05.07.2022 16:34 Відповісти
А ведь говорили - эвакуируйтесь , так нет же , за барахло держатся , или своих ждут, но как показывает практика войны, ни ,, свои,, ни барахло от снарядов не спасают.
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05.07.2022 16:31 Відповісти
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05.07.2022 16:43 Відповісти
Им не нужни местние жители, по плану переселение с тудава
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05.07.2022 16:49 Відповісти
Я не розумію чому ми не можемо те саме зробити з ринком у Білгороді, наприклад. Досі вже терпіти!!!!
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05.07.2022 16:55 Відповісти
Послушаешь перехваченные разговоры скрепных со своими чадами,то да,они этого заслуживают.Но может быть мы и отличаемся от этого стада тем,что не будем этого делать,да и реакция тех,кто дает нам вооружение........,о ней тоже нельзя забывать.
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05.07.2022 17:15 Відповісти
Это плохо, что ты не понимаешь.....
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05.07.2022 21:33 Відповісти
Ну що можна робити на базарі, коли орки 10 км од міста? Чи раніше не було часу набазарюватися!?
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05.07.2022 18:32 Відповісти
Просто купить еды. Не думаете о таком варианте?
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05.07.2022 18:59 Відповісти
Если Залужный не найдёт несимметричный ответ "огненному валу" - то реально русня будет постепепнно выдавливать и захватывать территории и укреплять. Но Залужному некогда. Он с начальником генштаба и мин обороны пишет зеленскому объяснительные записки...
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06.07.2022 08:42 Відповісти
 
 