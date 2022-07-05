Рашисти обстріляли ринок в Слов'янську: територія зайнялася та загинули люди. ВIДЕО

Під час обстрілу Слов'янська окупанти поцілили в місцевий ринок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ в мережі з'явилося відео з місця атаки окупантів. На записах видно, що на ринку почалася пожежа і в результаті обстрілу загинули мирні люди.

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