Журналісти Reuters відвідали окупований Лисичанськ на запрошення терористів "ЛНР". ВIДЕО

На початку липня українська армія вийшла з Лисичанська. Журналісти Reuters відвідали захоплене росіянами місто у складі влаштованого окупантами "престуру".

Відеосюжет на основі матеріалів Reuters оприлюднило BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Зафіксовано численні руйнування, на вулицях майже немає людей.

Також надано слово місцевій мешканці, яка говорить: "Сейчас хорошая обстановка. Боимся только, чтобы не было возврата. Мои дальнейшие действия - увидеть детей, которые в России. Пока. А дальше - быть бы живой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ готують наступ на Бахмут і Сіверськ, але навряд чи досягнуть успіху, - ISW

Зауважимо, що для мешканців окупованих міст ледь не єдиною можливістю умовно безпечно евакуюватися до країн Європи або повернутися в Україну залишається виїзд до РФ.

Нагадаємо, 3 липня стало відомо про відхід ЗСУ з Лисичанська. Українські війська залишили Лисичанськ для того, щоб не допустити оточення та вийти з міста без втрат.

В Сєверодонецьку і Лисичанську Луганської області, які залишила українська армія, лишилось вісім і 10 тисяч мешканців відповідно.

Голова Лисичанської військово-цивільної адміністрації Валерій Шибіко повідомив, що виїхали не всі, хто хотів.

Також читайте: Україна нічого не віддає, ми повернемося завдяки тактиці та сучасній зброї, - Зеленський про відхід з Лисичанська