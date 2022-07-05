Журналісти Reuters відвідали окупований Лисичанськ на запрошення терористів "ЛНР". ВIДЕО
На початку липня українська армія вийшла з Лисичанська. Журналісти Reuters відвідали захоплене росіянами місто у складі влаштованого окупантами "престуру".
Відеосюжет на основі матеріалів Reuters оприлюднило BBC, інформує Цензор.НЕТ.
Зафіксовано численні руйнування, на вулицях майже немає людей.
Також надано слово місцевій мешканці, яка говорить: "Сейчас хорошая обстановка. Боимся только, чтобы не было возврата. Мои дальнейшие действия - увидеть детей, которые в России. Пока. А дальше - быть бы живой".
Зауважимо, що для мешканців окупованих міст ледь не єдиною можливістю умовно безпечно евакуюватися до країн Європи або повернутися в Україну залишається виїзд до РФ.
Нагадаємо, 3 липня стало відомо про відхід ЗСУ з Лисичанська. Українські війська залишили Лисичанськ для того, щоб не допустити оточення та вийти з міста без втрат.
В Сєверодонецьку і Лисичанську Луганської області, які залишила українська армія, лишилось вісім і 10 тисяч мешканців відповідно.
Голова Лисичанської військово-цивільної адміністрації Валерій Шибіко повідомив, що виїхали не всі, хто хотів.
Будь ласка, зачекайте...
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при звільненні Дамбасу догорять однозначно !
***** зараз сам знищує залишки руZZкого міра або ментально як в Бучі, або тупо фізично, зносячи під щебінь стотисячні міста: Марик, Сєвєродонецьк, Лисичанськ...
залишиться Дикий степ, а вот кому його знову освоювати та заселяти, залежить від ЗСУ та всіх нас
СССР-2 із червоною ганчіркою їм замінить і інсулін, і навіть картошку
Рідною мовою належить уважати мову своєї нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з поперед - німи поколіннями, їх духовними надбаннями. «До основних кваліфікаційних якостей громадянина входить активне володіння рідною мовою» (У.Аммон).
А що ми маємо? Правильно, даже під цією статтею половина коментів на "язікє" окупанта!!!
"Поверьте, я ужинала с представителями Запада и в шутку сказала: им [россиянам] для выживания хватит картошки, огурцов и еще кое-чего...."
Даля Грибаускайте
ці ******** живуть не реальним життям, а ілюзіями минулого
життя зараз таке: "хто не заховався, я не виноват"
хочеш вижити - втікай
а якщо хочеш здохнути від бомби або нестачі інсуліну, то чекай "асвабадітєлєй"...
із величезним телевізором на грузовіку
ги-ги...
Торквемада
але зараз це адміністративне правопорушення.
Рада має оперативно прийняти закон про КРИМІНАЛЬНЕ покарання для порушників держкордону саме з рашкою.
тоді будемо мати підстави для кримінальної справи по любителям збирати гівенця на "отжатих" територіях і вимагати розшуку та видачі кримінальних злочинців через Інтерпол
одна ************ фєйкомьотчиця про православного мальчіка в трусіках через західні агенції введе в дурь міліони західних обивателів
а з с корочками Рейтерс це питання до Рейтерс!
https://www.youtube.com/watch?v=FbEaL9fwaxM
вони думають що росія їм це організує.
бо "путін же винищив олігархів в росії, тепер там всьо справєдліво".
позаяк ці люди мислять шлунком а не мозком - їм нічого не розтлумачиш.
коли ці території повернуться в Україну - треба робити фільтрацію, і всіх цих "гордих носіїв паспорту росії" викидати в росію, незалежно від їхнього стажу, віку, статі, сімейного стану.
бабушка чі внучка - геть звідси.
раз вони згодні щоб наші люди вмерли заради їхнього щастя - то їм у нас нема місця, хоч би най в неї 100 років стажу і купа "медалей за труд".
ТАССрейтерс
Нічого не потрібно говорити, якщо не бажаєш, просто стулити пащеку і мовчати.
они их от жизни освобождают
неужели навиные люди верять что они это восстановят?
ага щас
они в "южной осетии" за более чем 10 лет какие хто несчастных 100 домов
не восстановили...
Грозный восстанавливали очень медленно
а тут не один город, а множество
местной вате, которая звала "освободителей"
явно не такое видилось освобождение
а ведь их предупреждали, что рашка в пыль снесет эти города
врот вам ноги!