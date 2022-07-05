"Будет жопа, короче, надо валить... Потом сидеть в Таганроге, лапу сосать", - перехоплена розмова окупанта з дружиною. АУДIО

Дружина радить деенерівцю заплатити хабар, аби втекти з війни, яку Росія розв'язала в Україні, а потім тихо сидіти в Таганрозі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі Головне управління розвідки Міноборони.

"Треба валити. 50 тисяч чи 80 – переїхати через кордон" - дружина радить деенерівцю втікати з окупаційної армії.

Вона розповідає чоловікові, який служить в окупаційній армії, що зі слів військкомату, його мобілізували незаконно і радить утікати в Росію, заплативши хабар на кордоні: "Тебе взагалі не повинні були забирати. Тому, що в тебе і прописка, і паспорт – російські. І з цим листом (щодо прописки) можна спокійно їхати, навіть деенерівський не показувати. Хай їде, тому що там буде жопа, у нас тут, в Донецьку. Треба валити".

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"Типу, на словах все просто: сів і приїхав. 50 тисяч хабаря чи 80 - переїхати через кордон. Потім сидіти в Таганрозі, лапу смоктати. На зйомній квартирі у Тані ремонт робити… З якогось села, не знаю з якого, з Урожайного чи звідки, 30 людей відправлятимуть кудись на передову в якесь село, де немає світла, зв’язку. І кожні три дні чи десять днів будуть цих 30 людей міняти. Тільки скільки потім з цих 30 залишиться… В інтернеті написали, що було 500 людей. Там був такий кіпіш! Там і "швидкі" викликали. Там вже військові за пістолети, за автомати хапаються. Баб вгамувати не можуть, Там кіпіш, бійки", - розповідає жінка.