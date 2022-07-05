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"Будет жопа, короче, надо валить... Потом сидеть в Таганроге, лапу сосать", - перехоплена розмова окупанта з дружиною. АУДIО

Дружина радить деенерівцю заплатити хабар, аби втекти з війни, яку Росія розв'язала в Україні, а потім тихо сидіти в Таганрозі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі Головне управління розвідки Міноборони.

"Треба валити. 50 тисяч чи 80 – переїхати через кордон" - дружина радить деенерівцю втікати з окупаційної армії.

Вона розповідає чоловікові, який служить в окупаційній армії, що зі слів військкомату, його мобілізували незаконно і радить утікати в Росію, заплативши хабар на кордоні: "Тебе взагалі не повинні були забирати. Тому, що в тебе і прописка, і паспорт – російські. І з цим листом (щодо прописки) можна спокійно їхати, навіть деенерівський не показувати. Хай їде, тому що там буде жопа, у нас тут, в Донецьку. Треба валити".

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"Типу, на словах все просто: сів і приїхав. 50 тисяч хабаря чи 80 - переїхати через кордон. Потім сидіти в Таганрозі, лапу смоктати. На зйомній квартирі у Тані ремонт робити… З якогось села, не знаю з якого, з Урожайного чи звідки, 30 людей відправлятимуть кудись на передову в якесь село, де немає світла, зв’язку. І кожні три дні чи десять днів будуть цих 30 людей міняти. Тільки скільки потім з цих 30 залишиться… В інтернеті написали, що було 500 людей. Там був такий кіпіш! Там і "швидкі" викликали. Там вже військові за пістолети, за автомати хапаються. Баб вгамувати не можуть, Там кіпіш, бійки", - розповідає жінка.

Автор: 

армія рф (17337) розвідка (3858) перехоплення (351)


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Топ коментарі
+19
Тим не менш, судячи з цієї розмови, ці гроші платити ніхто не збирається щоб втекти з російської армії, значить цей солдат сидітиме в окопі і продовжуватиме розстрілювати українських військових, тварюка російська.
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05.07.2022 19:42
+16
Трейлер к новому блокбастеру "Залечь на дно в Таганроге"
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05.07.2022 19:46
+8
говорят, пораженческие коменты самые дорогие. Это правда?
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05.07.2022 20:12
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Тим не менш, судячи з цієї розмови, ці гроші платити ніхто не збирається щоб втекти з російської армії, значить цей солдат сидітиме в окопі і продовжуватиме розстрілювати українських військових, тварюка російська.
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05.07.2022 19:42 Відповісти
Самые болотные рабссияне ссцутся в атаку идти. Набирают дебилов из дыры чтобы показать как украинцы воюют с украинцами. Дешевый фейк над трупом снять видосик пропагандонам. Ляха, у меня домашний кот гораздо умнее этих донбассят...


И эти донбасята никогда и никуда не убегут...
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05.07.2022 20:13 Відповісти
та какие они украинцы??? с них украинец, как с меня индеец.....
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05.07.2022 21:37 Відповісти
Нема там українців! То кацапи, дідів яких завіз після Голодомору таварішч Джугашвілі.
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05.07.2022 22:50 Відповісти
типа короче, во орки одичали
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05.07.2022 19:43 Відповісти
Спецоперация "Дич".
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05.07.2022 19:49 Відповісти
Жоподумальщики
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05.07.2022 19:43 Відповісти
Трейлер к новому блокбастеру "Залечь на дно в Таганроге"
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05.07.2022 19:46 Відповісти
На референдум ходили?
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05.07.2022 19:49 Відповісти
Жопа подкралась незаметно.
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05.07.2022 19:50 Відповісти
Хорошо, что в Украине очереди в военкомат👍Все патриоты и готовы защищать всё до последней капли крови❗
Или уже нет❓
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05.07.2022 20:27 Відповісти
как это чмо еще не забанено?
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05.07.2022 20:52 Відповісти
можна і лапу- а швидше щось друге сосать будете-
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05.07.2022 19:55 Відповісти
Всі ці зрадники лнр-днр-івці разом зі своїми сім'ями мають до кінця життя "лапу сосати". І постійно від страху труситися.
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05.07.2022 19:56 Відповісти
Нє..не вийде..згідно з картами 1918 - Таганрог - це Україна..як то всілякі расєйські пропагандоси кажуть - испокон века то наши (українські) земли
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05.07.2022 20:00 Відповісти
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05.07.2022 20:03 Відповісти
говорят, пораженческие коменты самые дорогие. Это правда?
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05.07.2022 20:12 Відповісти
За щеку возьмут❗Будут ерзать фронт дуда сюда и в нем перемалывать тысячи с обеих сторон☝
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05.07.2022 20:29 Відповісти
Хтось ще вірить в ці "перехоплення"? Покажіть насправді реальні перехоплення російських окупантів і перетягування їх з окупованої території на підконтрольну для допросу і суду, а також відосіка. Ми вже чули "плівки" Деркача про сина Байдена і Порошенко, про Медведчука та інше.
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05.07.2022 21:01 Відповісти
не переймайся. Ти ж не на лінії зіткнення, тому можеш по телефону казати що завгодно. Тут тебе ніхто не слухає, всі "цяцьки" на фронтах працюють. Але це не точно - воєнний стан все ж таки.
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05.07.2022 21:17 Відповісти
якщо людина збрехала один раз, а тотім ще декілька раз, то яка до неї має бути довіра? Я про "плівки"? Навіщо витрачати апаратупу і особовий склад, краще зайнятися реальними справами " пакувати" ворогів, допитувати їх і пред'являти докази в міжнародний суд. Це моя особиста точка зору. Раніше про ГУР ніхто не чув, а вони і Цемаха приволокли і сепара "Діда мороза" з Донецька і тварину, що застрелилпа 5 солдат і знищили всіх їхніх терористів, які себе називали командимрами-ополченцями :моторолу, гіві,захарченко та інших.
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05.07.2022 21:42 Відповісти
У меня тоже вся эта возня СБУ с непонятными перехватами звонков рашистов уже напрягает своей правдивостью и целесообразностью.
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05.07.2022 21:52 Відповісти
то не позоріщє, то ваше болото)😂
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05.07.2022 21:29 Відповісти
Это одни и те же актёры эти "перехваты" ежедневные озвучивают, или разные ?
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05.07.2022 23:57 Відповісти
 
 