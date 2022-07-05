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У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну. ВIДЕО

Білорусь проводить навчання і низку інформаційних операцій, які можуть бути ознаками готовності до можливого вторгнення в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю 24 каналу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ми розглядаємо всі можливі сценарії, в тому числі загрозу з Білорусі...Зараз ми спостерігаємо в інформаційному полі Білорусі нагнітання негативного ставлення до України. Це може бути маркером того, що вони принаймні знаходяться в стані готовності, як одного зі сценаріїв. Але ми не можемо на 100 відсотків щось прогнозувати. Але те, що там навчання - це зазвичай прикриття для готовності, те що там інформаційно вони проводять вже певні операції, як це вони робили в РФ - такі ознаки є", - заявила Маляр.

Таккож, за її словами, не виключається, що ворог може такими діями навмисно нагнітати ситуацію, щоб атакувати нас психологічно.

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Автор: 

Білорусь (7929) Міноборони (7355) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+9
Оцінки маляр до самої сраки.
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05.07.2022 20:25
+9
Аудитори хрінові знайшлись. Справою б займались - забезпеченям війська! А такі висновки, як нападе або не нападе може робити кожен!
Читаючи останні повідомлення, складається враження, що при МО відкрилась школа вангування!
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05.07.2022 20:31
+4
Таккож, за її словами, не виключається, що ворог може такими діями навмисно нагнітати ситуацію, щоб атакувати нас психологічно. Джерело:
Ракети то не психологічно? А вбивчо. Налякати маневрами, щоб атакувати психологічно? Хоть думайте, що говорите. Попризначали. Ну, насмішила.
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05.07.2022 20:14
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дуже цікаво. переведіть на північний фронт "супер-пупер-девку". марьчнка вам допоможе. а хіба нема своєї голови? та... кароч... тьфу, *****.
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05.07.2022 20:14 Відповісти
Таккож, за її словами, не виключається, що ворог може такими діями навмисно нагнітати ситуацію, щоб атакувати нас психологічно. Джерело:
Ракети то не психологічно? А вбивчо. Налякати маневрами, щоб атакувати психологічно? Хоть думайте, що говорите. Попризначали. Ну, насмішила.
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05.07.2022 20:14 Відповісти
Ну вже по бульбосрандії вже можна буде союзницькою зброєю *******.Бо якщо й далі спостерігати ,як з аеродромів вилітають літаки бомбити Україну або іскандери луплять,то складається враження ,що Україна веде війну як В'єтнам,котрий якби і хотів американцям лупнути,то лиш в себе на території,бо США географічно були за тисячі кілометрів.
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05.07.2022 20:17 Відповісти
Можна. Зеленський обіцяв не застосовувати зброю США проти параші. Про бульбарашу нічого не говорилось.
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05.07.2022 20:20 Відповісти
Оцінки маляр до самої сраки.
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05.07.2022 20:25 Відповісти
Та не кажи. Це може бути маркером. Ми не впевнені. Але є ознаки. Б..я. Оцінила ситуацію. Де, де розвідка? Агенти, Де? Так раніше хвалилися агентами в МО РФ. Все?
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05.07.2022 20:31 Відповісти
А Вам треба всю агентурну інформацію видати?
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05.07.2022 20:40 Відповісти
Накуя мені? Просто би могла сказати, буде наступ з бульбораші, ми готові відбити. Все.
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05.07.2022 20:52 Відповісти
Аудитори хрінові знайшлись. Справою б займались - забезпеченям війська! А такі висновки, як нападе або не нападе може робити кожен!
Читаючи останні повідомлення, складається враження, що при МО відкрилась школа вангування!
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05.07.2022 20:31 Відповісти
Таракан свои войска будет держать до последнего. Это его привычная политика. Типа я не причем. Но путлер додавит с помощью сына Коли, заложники у путлера всегда есть. Иногда задаюсь вопросом: почему так получилось? И вижу только один ответ: проблемы лидера в детстве, когда его унижали в подворотне... И тем этот рашист страшен, что хотя бы Гитлер до первой мировой пытался писать картины... А путлер ничего не умеет... Путлер в обиде на весь мир не за рабссею, оно в обиде за себя...
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05.07.2022 20:31 Відповісти
Ми- це хто? Демченко, єрмак, татаров..
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05.07.2022 20:44 Відповісти
Хто ЦЕ в екрані?
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05.07.2022 21:13 Відповісти
И тут одни гадалки на кофейной гуще. Я тоже так могу, может мне выдадут зарплату на уровне заступныци министра обороны?
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05.07.2022 21:20 Відповісти
Захарова номер 2
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05.07.2022 21:43 Відповісти
Приберіть цю курву! Вона вже раз напророчила.
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05.07.2022 22:47 Відповісти
Если такие "специалисты" будут у нас работать,то не только беларусы могут еще напасть
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06.07.2022 08:07 Відповісти
 
 