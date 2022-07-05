У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну. ВIДЕО
Білорусь проводить навчання і низку інформаційних операцій, які можуть бути ознаками готовності до можливого вторгнення в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю 24 каналу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Ми розглядаємо всі можливі сценарії, в тому числі загрозу з Білорусі...Зараз ми спостерігаємо в інформаційному полі Білорусі нагнітання негативного ставлення до України. Це може бути маркером того, що вони принаймні знаходяться в стані готовності, як одного зі сценаріїв. Але ми не можемо на 100 відсотків щось прогнозувати. Але те, що там навчання - це зазвичай прикриття для готовності, те що там інформаційно вони проводять вже певні операції, як це вони робили в РФ - такі ознаки є", - заявила Маляр.
Таккож, за її словами, не виключається, що ворог може такими діями навмисно нагнітати ситуацію, щоб атакувати нас психологічно.
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Ракети то не психологічно? А вбивчо. Налякати маневрами, щоб атакувати психологічно? Хоть думайте, що говорите. Попризначали. Ну, насмішила.
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