УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7201 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
10 418 116

Цьогоріч маємо забезпечити українців базовим захистом від ракет РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Завдання-максимум для нашої держави – вже цього року дати українцям базовий захист від ракетних ударів.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час вечірнього відеозвернення, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі 5 липня майже по всій території нашої держави була оголошена повітряна тривога. До цього в столиці та в деяких областях тривоги не було вже певний час, і дехто почувався навіть особливо тривожно через таку незвичну тишу. Щось додумував, чогось боявся, шукав якихось пояснень, ніби окупанти до чогось готуються... Насправді не варто себе накручувати. Не варто шукати логіки в діях терористів. Російська армія не робить жодних пауз. У неї одне завдання – забрати життя в народу, залякати людей, щоб навіть кілька днів без повітряної тривоги вже відчувалися як частина терору. І от сьогодні ввечері Київ і знову майже вся Україна – з повітряною тривогою. На цю годину є удари по Хмельниччині: жертви, поранені – зараз уточнюються.

Наше з вами завдання – триматися, берегти себе, зокрема берегти свої емоції, максимально допомагати обороні країни, захищати державу, скільки буде потрібно для нашої перемоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збито три крилаті ракети, випущені рашистами з акваторії Чорного моря, - Повітряні Сили ЗСУ

Окупанти знову били по Сумщині, по Миколаєву й області, по Дніпропетровщині. Частину ракет вдалося збити нашим протиповітряним силам. І ми жодного дня не скорочували й не будемо скорочувати нашу дипломатичну активність, щоб отримати для України сучасні й достатні протиракетні системи.

Це завдання-максимум для нашої держави – вже цього року дати базову безпеку для українців, базовий захист від ракетних ударів. Але виконання цього завдання залежить не лише від нас, а й від розуміння партнерами наших фундаментальних потреб.

Говорив сьогодні з Премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Подякував йому за розширення безпекової допомоги нашій державі ще на сто мільйонів фунтів – це на додачу до пакету оборонної підтримки на мільярд фунтів, про який було оголошено нещодавно. Це дуже відчутна допомога для нас.

Обговорили також з Борисом систему гарантій безпеки для України, яку ми розробляємо, яка має працювати довгостроково для наших людей", - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) ППО (3183) ракети (4022)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+41
Порошенко для забезпечення українців від ракет РФ за свої кошти переобладнав ППО для Києва, а Зеленський державні кошти які потрібно було виділяти на ППО закатав на великому будівництві 👀👀👀

показати весь коментар
05.07.2022 22:59
+36
Великозбудуєш асфальтний купол?
показати весь коментар
05.07.2022 22:57
+27
Угу, а потім замайорить веселка, по якій побіжать рожеві единороги... Ти Пороха зі сраним кварталівським ********* не порівнюй. Помилок він, бачте, наробив купу... Якби не Порох, ти, миша гівняна, уже можливо скнів би десь в "Ізоляції" чи у Сибіру, доки у твоїй хаті господарювали б орки. І це відбулося б ще на початку війни.
показати весь коментар
05.07.2022 23:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
коли Пороха посадить, так сразу фсе !
показати весь коментар
06.07.2022 01:15 Відповісти
через лет 20-30 и то не факт
показати весь коментар
06.07.2022 02:02 Відповісти
Ох и мразина!

Базовый, *****. А премиум будет?

Черт
показати весь коментар
06.07.2022 02:15 Відповісти
мндя как с моб запасом бронежелетов
показати весь коментар
06.07.2022 02:18 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2022 02:20 Відповісти
безугла и ко клоуны комиссары
показати весь коментар
06.07.2022 02:21 Відповісти
долбойоби, бл !
гарна ціль для рашиських ракет
показати весь коментар
06.07.2022 03:12 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2022 03:54 Відповісти
У тебя, с**каZE, был весь 2021 год, шоб забэзпэчыты украинцив базовым захыстом вид ракэт. Алэ ты усиленно закатывал оборонные деньги в асфальт, незабывая свои карманы и гонялся за Порошенко. По твоим хотелкам вылучилы клистроны, приговорив так ,,любимых" тобой украинцев к смерти. В ОТСТАВКУ!!!
показати весь коментар
06.07.2022 08:12 Відповісти
і ше раз проидемся по Зелі для розігріву
показати весь коментар
06.07.2022 08:33 Відповісти
як ти вже pf],fd зі своєю "системою гарантій безпеки" ....
чого тільки не придумає, щоб не вступати в НАТО
показати весь коментар
06.07.2022 10:19 Відповісти
Очень хорошо. А сколько будет разбомблено городов до конца года? Сколько людей окажутся на улице зимой? Противоракетная оборона должна была уже быть у нас два месяца назад!
показати весь коментар
06.07.2022 10:41 Відповісти
чуток доріг проложать?
показати весь коментар
06.07.2022 10:58 Відповісти
А як це "базовий"? Тож треба бути таким іпанутим...
показати весь коментар
06.07.2022 11:16 Відповісти
Горе на наші голови вовочка. ******* просто.
показати весь коментар
07.07.2022 01:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 