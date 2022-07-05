Цьогоріч маємо забезпечити українців базовим захистом від ракет РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Завдання-максимум для нашої держави – вже цього року дати українцям базовий захист від ракетних ударів.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час вечірнього відеозвернення, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі 5 липня майже по всій території нашої держави була оголошена повітряна тривога. До цього в столиці та в деяких областях тривоги не було вже певний час, і дехто почувався навіть особливо тривожно через таку незвичну тишу. Щось додумував, чогось боявся, шукав якихось пояснень, ніби окупанти до чогось готуються... Насправді не варто себе накручувати. Не варто шукати логіки в діях терористів. Російська армія не робить жодних пауз. У неї одне завдання – забрати життя в народу, залякати людей, щоб навіть кілька днів без повітряної тривоги вже відчувалися як частина терору. І от сьогодні ввечері Київ і знову майже вся Україна – з повітряною тривогою. На цю годину є удари по Хмельниччині: жертви, поранені – зараз уточнюються.

Наше з вами завдання – триматися, берегти себе, зокрема берегти свої емоції, максимально допомагати обороні країни, захищати державу, скільки буде потрібно для нашої перемоги.

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Окупанти знову били по Сумщині, по Миколаєву й області, по Дніпропетровщині. Частину ракет вдалося збити нашим протиповітряним силам. І ми жодного дня не скорочували й не будемо скорочувати нашу дипломатичну активність, щоб отримати для України сучасні й достатні протиракетні системи.

Це завдання-максимум для нашої держави – вже цього року дати базову безпеку для українців, базовий захист від ракетних ударів. Але виконання цього завдання залежить не лише від нас, а й від розуміння партнерами наших фундаментальних потреб.

Говорив сьогодні з Премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Подякував йому за розширення безпекової допомоги нашій державі ще на сто мільйонів фунтів – це на додачу до пакету оборонної підтримки на мільярд фунтів, про який було оголошено нещодавно. Це дуже відчутна допомога для нас.

Обговорили також з Борисом систему гарантій безпеки для України, яку ми розробляємо, яка має працювати довгостроково для наших людей", - розповів Зеленський.