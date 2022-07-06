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Воїни мотопіхотного батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади знищили російський танк та його екіпаж поблизу Лисичанська. ВІДЕО+ФОТО

В бою поблизу Лисичанська воїни мотопіхотного батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади знищили російський танк та його екіпаж.

Відеозапис знищеного танка опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своєму телеграм-каналі.

Увага! Ненормативна лексика!

Окрім того, бійці знайшли документи одного зі знищених ворогів - водійське посвідчення українського зразка, паспорт терористичної "ДНР" та військовий квиток часів СРСР, що видані Яворському Борису Леонідовичу.

Воїни мотопіхотного батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади знищили російський танк та його екіпаж поблизу Лисичанська 01

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Воїни мотопіхотного батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади знищили російський танк та його екіпаж поблизу Лисичанська 02

Дивіться: "У меня одноклассник воюет по ту сторону", - воїн ЗСУ Віталій в районі Пісків тримає оборону в 20 кілометрах від свого будинку під Донецьком. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) танк (2066) знищення (7221) Бутусов Юрій (3589) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209)


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Топ коментарі
+21
Нехай вам буде пекельним Адом українська Земля, тварюки.
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06.07.2022 10:17
+18
У орка права до 2049 года. Долго жить собирался.
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06.07.2022 10:22
+10
Не слід до палаючого танка так підходити , якщо здетонує бк можна померти
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06.07.2022 10:23
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smotrju "mangali" uzhe ne v trende
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06.07.2022 10:15 Відповісти
Нехай вам буде пекельним Адом українська Земля, тварюки.
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06.07.2022 10:17 Відповісти
да ладно , это хороший экипаж , потому , что хороший кацап-......
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06.07.2022 10:41 Відповісти
омоскаленый хохол
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06.07.2022 10:17 Відповісти
зденаціоналізована, кацапізована тварюка.
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06.07.2022 11:30 Відповісти
****** маларос.
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07.07.2022 00:50 Відповісти
У орка права до 2049 года. Долго жить собирался.
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06.07.2022 10:22 Відповісти
Не слід до палаючого танка так підходити , якщо здетонує бк можна померти
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06.07.2022 10:23 Відповісти
а як же кацапи що в танку ховаться? їм не страшно?
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06.07.2022 11:26 Відповісти
Кацапам вже ***** ))
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07.07.2022 01:06 Відповісти
Русскіє нє сдаютса!
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07.07.2022 11:35 Відповісти
Давно не было рекордов полета башни, с ванькой внутри
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06.07.2022 10:27 Відповісти
Трохи засмажились.
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06.07.2022 10:34 Відповісти
А у мене в військовому квитку написано українець і в савецкій арміі знали, що ми окрема нація, але хохлами називали. ********** хитровиєб.ний вирішив історію навіть радянського союзу переписати та винищити українців, як не було, тільки дивно, що діди та прадіди також українською розмовляли задовго до совка, а тим більше до приходу на Світ з потойбіччя кремлівського упиря.
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06.07.2022 10:35 Відповісти
Цікаво, а хто видав українське посвідчення водія цьому вилупку в 2019 році?
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06.07.2022 10:44 Відповісти
Краматорське МРЕО
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06.07.2022 10:49 Відповісти
А почему бы не взомать ГЛОНАСС?
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06.07.2022 10:46 Відповісти
tomu ka rjuzke ljetchi izpolzujut GPS - eto ne shutka
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06.07.2022 11:55 Відповісти
Они коректируют ракеты в Yкраину.
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06.07.2022 10:48 Відповісти
https://petrimazepa.com/uk/yak_pratsyuye_m777 Як працює М777?

Ох, легендарні М777… Як же вони шмаляють? https://petrimazepa.com/uk/yak_pratsyuye_m777 А ось як!

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06.07.2022 10:58 Відповісти
нізя перти проти Украіни -- от і прилетіло
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06.07.2022 11:09 Відповісти
Двуличная животина.Вдове срочно перевести пять тысяч рублей и сфотографировать со счастливой рожей напротив аптеки.Сына устроить в ПТУ на сварщика.
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06.07.2022 11:38 Відповісти
У військовому квитку вказано національність - Срусский! От він ніколи не задавався питанням, як ЯВОРСЬКИЙ може бути Сруским? Малороси *****, ****! це саме страшне стати малоросом навіть не розуміючи цього. І ця війна у більшій мірі саме через малоросів!
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06.07.2022 11:45 Відповісти
Посвідчення водія собі обновив у 2019 році в біндеровскай Україні. Чомусь в рашку воно не поперлося, тварюка.
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06.07.2022 16:26 Відповісти
РашиZды уже не ставят на башни мангалы? А чего? Убедились в эффективности джавелинов? Или это гроб спецом для донецкого мяса, которого не жалко?
До войны в какой форум диванных спецов не заходил везде ор и сломанные копья, смешались в кучу люди кони, о том что кортики это фейк и ващще броня наша крепка, танки наши быстры.
Все, ушел кураж?
А как дышали то как дышали...
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06.07.2022 21:59 Відповісти
кацапы восемь лет весело шутили , мол раися на войну еще не пришла! Ну вот, раися наконец пришла , после почти пяти месяцев - под сорок тысяч рсукого жмурья, треть всех имевшихся танков, флагман флота и аж целый ЛИСИЧАНСК в активе. Еще столько же и они возьмут село Смерть Камунизму.
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07.07.2022 00:56 Відповісти
 
 