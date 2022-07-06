Воїни мотопіхотного батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади знищили російський танк та його екіпаж поблизу Лисичанська. ВІДЕО+ФОТО
В бою поблизу Лисичанська воїни мотопіхотного батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади знищили російський танк та його екіпаж.
Відеозапис знищеного танка опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своєму телеграм-каналі.
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Окрім того, бійці знайшли документи одного зі знищених ворогів - водійське посвідчення українського зразка, паспорт терористичної "ДНР" та військовий квиток часів СРСР, що видані Яворському Борису Леонідовичу.
Топ коментарі
+21 Olena Lynch
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+18 Бенина Мама
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+10 Autorare Autorare
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Ох, легендарні М777… Як же вони шмаляють? https://petrimazepa.com/uk/yak_pratsyuye_m777 А ось як!
До войны в какой форум диванных спецов не заходил везде ор и сломанные копья, смешались в кучу люди кони, о том что кортики это фейк и ващще броня наша крепка, танки наши быстры.
Все, ушел кураж?
А как дышали то как дышали...