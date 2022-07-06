Воїни мотопіхотного батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади знищили російський танк та його екіпаж поблизу Лисичанська. ВІДЕО+ФОТО

В бою поблизу Лисичанська воїни мотопіхотного батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади знищили російський танк та його екіпаж.

Відеозапис знищеного танка опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своєму телеграм-каналі.

Увага! Ненормативна лексика!

Окрім того, бійці знайшли документи одного зі знищених ворогів - водійське посвідчення українського зразка, паспорт терористичної "ДНР" та військовий квиток часів СРСР, що видані Яворському Борису Леонідовичу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Річна піхота" десантує вантажі та підрозділи через Сіверський Донець між Сєверодонецьком та Лисичанськом. ВIДЕО





Дивіться: "У меня одноклассник воюет по ту сторону", - воїн ЗСУ Віталій в районі Пісків тримає оборону в 20 кілометрах від свого будинку під Донецьком. ВIДЕО