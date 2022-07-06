Затримано жінку, яка "здавала" окупантам українських захисників у Ворзелі, - СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки розслідує більше 1 тис. кримінальних проваджень щодо державної зради та колабораційної діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У Києві завершено досудове розслідування щодо російського агента, який збирав розвіддані про оборону столиці та дислокацію військових підрозділів.

А на Київщині затримано зрадницю, яка "здавала" окупантам адреси помешкань учасників АТО та бійців Терборони в селищі Ворзель. Також вона спільно з агресорами розграбовувала помешкання місцевих жителів.

На Луганщині СБУ викрила на співпраці з ворогом керівника одного з найбільших державних агрохолдингів. Колаборанту повідомлено про підозру.

Також на Одещині кіберфахівці СБУ нейтралізували мережу російських інтернет-агентів із 5 осіб, які "розганяли" через соцмережі деструктивні дописи.

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