Затримано жінку, яка "здавала" окупантам українських захисників у Ворзелі, - СБУ. ВIДЕО
Служба безпеки розслідує більше 1 тис. кримінальних проваджень щодо державної зради та колабораційної діяльності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
У Києві завершено досудове розслідування щодо російського агента, який збирав розвіддані про оборону столиці та дислокацію військових підрозділів.
А на Київщині затримано зрадницю, яка "здавала" окупантам адреси помешкань учасників АТО та бійців Терборони в селищі Ворзель. Також вона спільно з агресорами розграбовувала помешкання місцевих жителів.
На Луганщині СБУ викрила на співпраці з ворогом керівника одного з найбільших державних агрохолдингів. Колаборанту повідомлено про підозру.
Також на Одещині кіберфахівці СБУ нейтралізували мережу російських інтернет-агентів із 5 осіб, які "розганяли" через соцмережі деструктивні дописи.
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Вангую, условное???!!!
Українська одвічна толерантність в таких умовах це навіть якось неприродньо
Рашистів били ЗСУ і волонтери а не зелені бітумні бариги
Крейер "Москва" купа згорілих кацапських танків та розгромлені кацап на Зміїному - от результат!
(ТОбі Подоляк по чому за "висер" платить?)
180 осіб належали до анархістського «Союзу російських робітників» [en] , який був однією з основних цілей «рейдів Палмера». Газета New York Times заявила, що в цій організації є «500 російських червоних», які є «агентами, що поширюють більшовизм в Сполучених Штатах».
Відправлення з США «радянського ковчега» супроводжувалася масовою істерією в пресі.
Анархістка Емма Гольдман неодноразово заарештовували за «заклики до заколоту», і протести проти призову, Олександр Беркман був засуджений на 14 років тюремного ув'язнення за спробу вбивства промислового капіталіста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%BA Генрі Клея Фріка після страйку 1892 року. У 1917 році повторно заарештований за спільні з Еммою Гольдман виступу проти призову.
Сам капітан «Буфорда» не знав місця призначення, і розкрив запечатані накази з його вказівкою тільки через 24 години після відплиття. Пасажири корабля фактично перебували на становищі ув'язнених; для їх охорони був розміщений загін з 58 морських піхотинців з 4 офіцерами, а екіпажу видані пістолети.
«Буфорд» зупинився в Кілі, де взяв на борт німецького офіцера для проходу через що залишилися після війни мінні поля Північного моря. 16 січня 1920 корабель прибув в фінський порт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE Ханко , звідки під охоронною «білофінів» перепроваджені в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3) Териоки . 19 січня депортовані були проведені по льоду річки Сестри в зруйнований війною Белоостров, де з тріумфом зустріли більшовиками, і перевезені в Петроград.
Подальша їх доля виявилася складною. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD Емма Гольдман та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD Олександр Беркман їхали в Радянську Росію з самими райдужними надіями, проте після прибуття переконалися, що шляхи більшовиків і анархістів вже давно розійшлися.