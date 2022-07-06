Чоловік під час окупації Київщини катався з рашистами та показував їм, куди заселитися. Тепер може сісти довічно. ВIДЕО

Національна поліція завершила розслідування щодо державного зрадника з Київщини.

Про це повідомили у Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

31-річний чоловік - мешканець смт. Бабинці, що на Бучанщині в Київській області. Під час окупації села він їздив на транспорті з російською символікою та показував рашистам, де живуть військовослужбовці, правоохоронці й мисливці. Також він розказував росіянам, які хати стоять порожні, бо їхні власники евакуювалися. І казав, що туди, мовляв, можна заселитися.

Чоловікові повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).

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"Працівники Головного слідчого управління Національної поліції направили до Печерського районного суду столиці обвинувальний акт відносно державного зрадника. Йому загрожує покарання у вигляді 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення", - зазначили в поліції.