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Чоловік під час окупації Київщини катався з рашистами та показував їм, куди заселитися. Тепер може сісти довічно. ВIДЕО

Національна поліція завершила розслідування щодо державного зрадника з Київщини.

Про це повідомили у Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

31-річний чоловік - мешканець смт. Бабинці, що на Бучанщині в Київській області. Під час окупації села він їздив на транспорті з російською символікою та показував рашистам, де живуть військовослужбовці, правоохоронці й мисливці. Також він розказував росіянам, які хати стоять порожні, бо їхні власники евакуювалися. І казав, що туди, мовляв, можна заселитися.

Чоловікові повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).

Також дивіться: Затримано жінку, яка "здавала" окупантам українських захисників у Ворзелі, - СБУ. ВIДЕО

"Працівники Головного слідчого управління Національної поліції направили до Печерського районного суду столиці обвинувальний акт відносно державного зрадника. Йому загрожує покарання у вигляді 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення", - зазначили в поліції.

Автор: 

Київська область (4018) окупація (6685) Нацполіція (15163) державна зрада (1685) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+21
Ага, довічно... Вірю аж бігом!
Україна - країна для українофобів.
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06.07.2022 12:42
+15
Дати 2 роки умовно і призначити мером від Слуги Народу
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06.07.2022 12:52
+14
Сколько людей погибло из-за таких мразей. Нужно судить показательнои садить на долго. Ато нам боком вылезло то что сепаров в 2014 мы всех поотпускали или осудили на условные сроки
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06.07.2022 12:55
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На палю!
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06.07.2022 12:42 Відповісти
На палю (на два роки умовно)!
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06.07.2022 12:52 Відповісти
Ага, довічно... Вірю аж бігом!
Україна - країна для українофобів.
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06.07.2022 12:42 Відповісти
Так и будет. "На вид и разойтись по домам".
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06.07.2022 13:47 Відповісти
А чому б як криворіжський мажор не вибачився і його б відпустили? Чи він стільки чесним слугам не заніс грошей?
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06.07.2022 12:44 Відповісти
Ну ... Хоч якась користь ... Якщо багато заніс !
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06.07.2022 13:32 Відповісти
бачу живе він прям як ті буряти з якими потоварищував. знайшли спільні інтереси мабуть
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06.07.2022 12:44 Відповісти
Да добийте ви його вже, ****** бомжару довічно годувать
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06.07.2022 12:44 Відповісти
А може он гид по призванию души, а гиды как известно также как врачи нейтральны, которые спасают жизни несмотря ни на что. Вот же незадача. Ну а по факту ******* обыкновенный, гниде тоже иногда надо думать на три шага вперед, иначе плохо закончит...прям вот как это.
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06.07.2022 12:45 Відповісти
Ты "па панятия" решил подключить?

Не, не канает! Даже паханат так не работает, если пойти по всем "дорожкам"
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06.07.2022 12:49 Відповісти
Дати 2 роки умовно і призначити мером від Слуги Народу
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06.07.2022 12:52 Відповісти
Спочатку на курси в Трускавець
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06.07.2022 13:09 Відповісти
Що значить "Тепер може сісти довічно." може і не сісти?
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06.07.2022 12:53 Відповісти
ну мали на увазі - "може довічно сісти на пляшку або швабру, а може і не сісти, бо кишка тонка - трісне... а у тюрму й так закриють"
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06.07.2022 12:56 Відповісти
их не нужно сажать их просто убирать нужно из этой жизни.
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06.07.2022 12:53 Відповісти
не сяде ... СБУ свого відмаже ... ще й на посаду візьмуть
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06.07.2022 12:53 Відповісти
Сколько людей погибло из-за таких мразей. Нужно судить показательнои садить на долго. Ато нам боком вылезло то что сепаров в 2014 мы всех поотпускали или осудили на условные сроки
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06.07.2022 12:55 Відповісти
В 14, максимум в 15 году уже надо было очищать страну от сепарни.
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06.07.2022 13:08 Відповісти
Не розумію нашо таких затримувати. Годуй його потім ще довічно з наших податків. Невже неможна було його, так би мовити, утілізувати "при спробі чинити опір та намаганні втекти". І не було б ніякого клопоту.
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06.07.2022 12:57 Відповісти
Як кажуть кацапи: любіш кататся любі і саночкі возіть 😆👍
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06.07.2022 12:57 Відповісти
Чого б таких не вішати? Привселюдно. Це різко скоротить кількість любителів русні.
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06.07.2022 12:57 Відповісти
У цього підара у СІЗО повинна прокинутися СОВІСТЬ, та знайтися зайвий ремень на штанях або шнурки!!!
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06.07.2022 12:59 Відповісти
Нахрена я маю довічно годувати цю потвору своїми податками?! Поставити до стіни і кулю в голову, ось і вся розмов
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06.07.2022 12:59 Відповісти
та ні, набагато цікавіше коли його в камері якийсь амбал кожного дня їбати буде, бо за всіми ознаками це труслива тупа людина, яка не счинить спротиву тому хто захоче його зламати та принудити робити щось птоти його волі. такі на суворому режимі не довго живуть.
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06.07.2022 13:03 Відповісти
амбалові до речі за такі дії можна скоротити строк
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06.07.2022 13:13 Відповісти
Цей репортаж виставляють вже вдруге на Цензорі.
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06.07.2022 13:00 Відповісти
халабуда как у братушек с рососии
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06.07.2022 13:04 Відповісти
може сісти а може 1рік умовно як було з мером зрадником
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06.07.2022 13:05 Відповісти
Або умовно як мародеру бучанському
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06.07.2022 13:27 Відповісти
Поціновувача РУССКАГА МІРА зразу видно по достатку, соціальному статусу і відсутності розуму.
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06.07.2022 13:06 Відповісти
а остальных из оп и около оп когда?
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06.07.2022 13:06 Відповісти
Да сидельцам его подкинте. Они там разберуться)
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06.07.2022 13:08 Відповісти
Ну якась випадкова куля при спробі втечі його може наздогнати врешті решт
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06.07.2022 13:10 Відповісти
Так може сісти, чи все ж таки сяде?
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06.07.2022 13:12 Відповісти
Вирішить суд
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06.07.2022 13:49 Відповісти
ОАСК? ))
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06.07.2022 15:43 Відповісти
Будем надеяться, что этому чувырле лет 15-ть будут показывать на свободное место возле параши !
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06.07.2022 13:13 Відповісти
Судячи з його житла, він теж кацап. 😊
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06.07.2022 13:23 Відповісти
Я пропоную у Жовті Води..там уранові копальні..вони ж ********** бавитись з такими речами..нехай видобувають..пожиттєво..так менше годувати їх придеться..нє фіг їм курорти організовувати..
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06.07.2022 13:38 Відповісти
Очень сомневаюсь
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06.07.2022 14:27 Відповісти
"Поссан к успеху шел"
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06.07.2022 14:39 Відповісти
Типова кацапська мразота! Й скільки такої швалі вештається
в Україні.
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06.07.2022 15:10 Відповісти
Посадіть і хай буде за приклад іншим.
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06.07.2022 15:22 Відповісти
А можна ****@ цього "дєятєля" показати?
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06.07.2022 15:24 Відповісти
Завалити при спробі втечі.
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06.07.2022 15:36 Відповісти
Що значит може? Нiяких может.
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06.07.2022 16:11 Відповісти
Де б не заходили кацапи, їх завжди підтримували всякі декласовані елементи (бомжі, злодюги, - коротше кажучи, різноманітні покидьки і ******). От чомусь їх прямо тягне до них! І так було завжди. Що не злидень тупий голодранський, - то і є прокацапська курвотина!
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06.07.2022 21:14 Відповісти
 
 