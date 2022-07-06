Українські артилеристи точним ударом знищили склад з боєприпасами та паливом в окупованому Донецьку. ВIДЕО

В донецькому мікрорайоні Азотний загорівся та вибухає тимчасовий склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі опублікований у соцмережах.

"В Донецьку, в мікрорайоні Азотний точним даром знищено тимчасову перевалочну базу БК і ГСМ, яку поспіх обладнали бананові макаки під безтолковим керівництвом москалів, оскільки потрібно було рятувати і розпихувати по місту боєприпаси, по яким ще не прилетіло. Все було зроблено в поспіху і настільки безтолково, що не залишилось осторонь від "пильного ока", яке повідомило дядичку "Ленд Лізу". Ну а результат вам вже наочно відомий. Шум від розриваючихся боєприпасів чути далеко від місця пожежі", - пишуть у коментарі до відео автори публікації.

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