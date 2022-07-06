Українські артилеристи точним ударом знищили склад з боєприпасами та паливом в окупованому Донецьку. ВIДЕО
В донецькому мікрорайоні Азотний загорівся та вибухає тимчасовий склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі опублікований у соцмережах.
"В Донецьку, в мікрорайоні Азотний точним даром знищено тимчасову перевалочну базу БК і ГСМ, яку поспіх обладнали бананові макаки під безтолковим керівництвом москалів, оскільки потрібно було рятувати і розпихувати по місту боєприпаси, по яким ще не прилетіло. Все було зроблено в поспіху і настільки безтолково, що не залишилось осторонь від "пильного ока", яке повідомило дядичку "Ленд Лізу". Ну а результат вам вже наочно відомий. Шум від розриваючихся боєприпасів чути далеко від місця пожежі", - пишуть у коментарі до відео автори публікації.
Увага! Ненормативна лексика!
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Опять не удачно покурили
Але більше схоже на те, що це ЛНР обстріляло ДНР. В них там громадянська війна. ДНР не хоче "кормить ЛНР". Ось ті і стреляють.
А колись були ж братні народи. Невдобно получилось...
Брешуть люди. .не може супутник стріляти візітками Яроша...
Дві дури страшна сила...