УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8989 відвідувачів онлайн
Новини Відео Окуповані території Війна
22 501 49

Українські артилеристи точним ударом знищили склад з боєприпасами та паливом в окупованому Донецьку. ВIДЕО

В донецькому мікрорайоні Азотний загорівся та вибухає тимчасовий склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі опублікований у соцмережах.

"В Донецьку, в мікрорайоні Азотний точним даром знищено тимчасову перевалочну базу БК і ГСМ, яку поспіх обладнали бананові макаки під безтолковим керівництвом москалів, оскільки потрібно було рятувати і розпихувати по місту боєприпаси, по яким ще не прилетіло. Все було зроблено в поспіху і настільки безтолково, що не залишилось осторонь від "пильного ока", яке повідомило дядичку "Ленд Лізу". Ну а результат вам вже наочно відомий. Шум від розриваючихся боєприпасів чути далеко від місця пожежі", - пишуть у коментарі до відео автори публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Донецьку горить склад боєприпасів. ВIДЕО

Автор: 

боєприпаси (2269) Донецьк (946)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+46
Если это сделано высокоточным дальнобойным западным оружием, то есть все признаки того, что армия мордора запарится боеприпасы подвозить. Это совсем другой расклад на фронтах...
показати весь коментар
06.07.2022 15:01
+45
все 8 лет бамбили, а теперь вот оно как
показати весь коментар
06.07.2022 15:05
+41
Там дебільна ***** коментує, що "кавота аставілі без жільйя"
показати весь коментар
06.07.2022 15:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо тобі дядечко Ленд Ліз...
показати весь коментар
06.07.2022 15:01 Відповісти
Это пока ещё дядя Грант зажигает ,а Ленд-лиз подойдёт осенью
показати весь коментар
06.07.2022 15:14 Відповісти
Если это сделано высокоточным дальнобойным западным оружием, то есть все признаки того, что армия мордора запарится боеприпасы подвозить. Это совсем другой расклад на фронтах...
показати весь коментар
06.07.2022 15:01 Відповісти
Лише за сьогодні -4 склади і невдалий удар по військовій базі у Скадовську.
показати весь коментар
06.07.2022 15:25 Відповісти
Там дебільна ***** коментує, що "кавота аставілі без жільйя"
показати весь коментар
06.07.2022 15:01 Відповісти
все 8 лет бамбили, а теперь вот оно как
показати весь коментар
06.07.2022 15:05 Відповісти
.. и ее вылечим.
показати весь коментар
06.07.2022 15:08 Відповісти
Не. Не вылечим. Там ток утилизация.
показати весь коментар
06.07.2022 15:16 Відповісти
Це вата очкує...
показати весь коментар
06.07.2022 15:13 Відповісти
Покi украинцi очiкуют - кацапi очкують.
показати весь коментар
06.07.2022 15:32 Відповісти
класноє жильйо, полноє патронов)
показати весь коментар
06.07.2022 15:13 Відповісти
Ага. В Дурной балке рядом со складами ВВ для шахт очень много кого-то проживало. Просто самый густонаселенный район Донецка
показати весь коментар
06.07.2022 15:26 Відповісти
Тому, хто втратив рідних, майно та житло за підтримки тих, хто покликав на українську землю кацапів - якось "похрєн", що вони "лишились жилья"
показати весь коментар
06.07.2022 15:29 Відповісти
Хай ця "*****" до нас приїде - я її по Новоселівці за руку проведу - передмістя Чернігова яке кацапами на 80% стерте з лиця землі! А там жили тисячі людей І багато жили - село межує з заплавними лугами Десни і в господарствах нерідко тримали по одній-дві корови!
показати весь коментар
07.07.2022 08:05 Відповісти
Куріння вбиває. Стань хорошим рускім.
показати весь коментар
06.07.2022 15:01 Відповісти
Сваршшікі?...
показати весь коментар
06.07.2022 15:02 Відповісти
"Это не мы"- ЗСУ
Опять не удачно покурили
показати весь коментар
06.07.2022 15:03 Відповісти
неудачно
показати весь коментар
06.07.2022 19:13 Відповісти
Притягнули ЛуганДони йо#ані війну в країну!!!
показати весь коментар
06.07.2022 15:03 Відповісти
не лугандони притягнули, а малороси. Таких по всій країні вистачає, інша справа, що бамбасія межує з кацапією, а влада України до такого сусідства відносилась позитивно.
показати весь коментар
06.07.2022 15:21 Відповісти
так олігархи ж, вони за стільки років навіть гроші вкладати нормально не навчилися, а тут політика зовнішня, внутрішня і все під лозунгом "какая_разніца", да "как-то порішаєм". Ось і до рішалися. Не лізли би вони в політику вже були і реформи, а маргинали би не псули людям життя.
показати весь коментар
06.07.2022 16:24 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2022 15:03 Відповісти
Ну непогано!
Але більше схоже на те, що це ЛНР обстріляло ДНР. В них там громадянська війна. ДНР не хоче "кормить ЛНР". Ось ті і стреляють.
А колись були ж братні народи. Невдобно получилось...
показати весь коментар
06.07.2022 15:04 Відповісти
У ЛНР нет таких дальнобойных систем. Это кацапы геноцидят бамбасян.
показати весь коментар
06.07.2022 15:28 Відповісти
ну не скажіть, забули про їх шахти? там багато чого відкопати можна, хто зна.
показати весь коментар
06.07.2022 16:25 Відповісти
Та ніколи ми братніми народами не були - московія завжди натякала нам на меншовартість.
показати весь коментар
06.07.2022 19:15 Відповісти
"кого-то оставили без жилья" Вот же ж люди. Утверждают, что 8 лет жили под бомбёжками, а на поверку не могут различить, как горит жилой дом и как склад
показати весь коментар
06.07.2022 15:04 Відповісти
может в складе орки жили, вот их и оставили без жилья ))))
показати весь коментар
06.07.2022 15:06 Відповісти
а кавота куріца ще на гарматне мясо не пустили чомусь свого мужа чи брата тот що коментує а не захищає народні республіки
показати весь коментар
06.07.2022 15:06 Відповісти
Що не відео з дамбасу за кадром голоси зомбі , їх ніхера не бере , просто амеби живучі
показати весь коментар
06.07.2022 15:09 Відповісти
данбят бамбас)))
показати весь коментар
06.07.2022 15:10 Відповісти
І кого це москальське курка ****** називає? Може Чепушиліна?
показати весь коментар
06.07.2022 15:11 Відповісти
На відміну від "настамнєт", на своїй землі - "ми там є і завжди будем"!
показати весь коментар
06.07.2022 15:11 Відповісти
Удар,****,не точний,а влучний.
показати весь коментар
06.07.2022 15:16 Відповісти
нет, тут всё таки точный)
показати весь коментар
06.07.2022 15:20 Відповісти
Лапотные боты орут что две установки HIMARS они уже уничтожили,тогда почему склады взрываются?
показати весь коментар
06.07.2022 15:20 Відповісти
Так вони вже стільки нашої техніки розбили що навіть їхні ж довоєнні дані(плюс те що надійшло з-за кордону) - трохи не вдвічі менші!
показати весь коментар
07.07.2022 08:07 Відповісти
Кажуть що Илан Маск через свои супутники моче в сортире рабZeю уж Гай шумить...
Брешуть люди. .не може супутник стріляти візітками Яроша...
показати весь коментар
06.07.2022 15:20 Відповісти
подяка ЗСУ
показати весь коментар
06.07.2022 15:23 Відповісти
заруба -- треба жеще -- бо вони такі тугодуми - снаряди іх заставляют трохи думати якого хера вони тут лазят
показати весь коментар
06.07.2022 15:24 Відповісти
Ольга ********* каже що сбила всі Байрактари Єрдогана...снайперша пля
показати весь коментар
06.07.2022 15:25 Відповісти
Даже те, которые еще в Турции на заводе не собрали на три года вперед.
показати весь коментар
06.07.2022 15:36 Відповісти
Треба українську *********...Наталку Мосейчук посадити поруч в ***********...ко сміху було б....
Дві дури страшна сила...
показати весь коментар
06.07.2022 15:31 Відповісти
Але треба, перед цим, вийняти з ********** 12-м хробака(як з мосійчучки)
показати весь коментар
06.07.2022 17:57 Відповісти
Ну, винторогие, теперь патроны по карманам будете распихивать, а снаряды и ракеты как мураши на себе постоянно таскать, что бы не создавать складов? ❓
показати весь коментар
06.07.2022 15:35 Відповісти
дамбілі бамбас?
показати весь коментар
06.07.2022 15:55 Відповісти
Шо ж за ху.ня такая, была целостная Украина ничего не бамбили, пришли ихтамнеты, "бамбили" Дамбас 8 лет, вторгся ********* в открытую, бамбят уже по взрослому.
показати весь коментар
06.07.2022 16:04 Відповісти
С*ки пАганые - это те кто этот склад наскладировал?
показати весь коментар
07.07.2022 07:17 Відповісти
 
 