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Call of duty в Сєверодонецьку: один день з бійцями 4-ї бригади Нацгвардії та 81-ї десантної під час боїв. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповідає про один день війни з російськими окупантами у Сєверодонецьку.

Йдеться про бої 3 червня, кадри яких зафільмовані Бутусовим, і які дають можливість уявити, що відбувалося у місті та як героїчно трималися українські воїни.

"Це один день - 3 червня у Сєверодонецьку за 40 хвилин. Кадри зафільмовані просто під час боїв. Війна як вона є. Якщо ви не на фронті, то навряд чи бачили війну ближче. Тепер матимете уявлення як це, коли танк влучає у сусідній будинок чи кімнату, коли треба бігти по додатковий бк під обстрілом і з жартами, коли спати доводиться на рації і під вибухи артилерії, коли думаєш, що тебе забере ВСП, а отримуєш Героя України! ) Подивіться на цих мужніх воїнів, щоб мати розуміння, що відбувалося у Сєверодонецьку. "Мы не бежим, мы воюем, мы сражаемся! Но дома́ не держат" - цитата командира "Ройса". Вони, дійсно, сильніші за бетон. Вони витримали", - розповідає Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни мотопіхотного батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади знищили російський танк та його екіпаж поблизу Лисичанська. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Сєверодонецьк (508) Бутусов Юрій (3589)


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Справжнім українським воїнам та героям-величезна вдячність...
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06.07.2022 17:10 Відповісти
Колом в дупу (кацапскую) 💀
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06.07.2022 17:16 Відповісти
а серпокрильці комах ловлять і не евакуюються, їм пох)
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06.07.2022 18:24 Відповісти
Щось нереальне ... Ми тут, вони там ...
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06.07.2022 19:01 Відповісти
Арту би нам на підмогу.
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06.07.2022 19:11 Відповісти
Господи! Збережи хлопцiв наших. Силою твоэю допоможи славетним захисникам нашим. Вони такi всi молодi. Нехай живими залишаються нас захищаючи. Слава iм слава!
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06.07.2022 19:44 Відповісти
Воїни!
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06.07.2022 20:01 Відповісти
 
 