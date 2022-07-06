Самоліквідація окупанта на зйомках постановочного сюжету під назвою "Героический 225-й полк уничтожает ВСУшный комплекс С-300". ВIДЕО
В мережі опубліковані кадри самоліквідації окупанта, що брав участь у постановочних зйомках російських пропагандистів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі російський окупант по команді оператора починає стріляти в бойову машину, схожу на комплекс С-300 і в мить пострілу лунає потужний вибух і вогняний вал досягає стрільця.
Назва постановочного ролика - "Героический 225-й полк уничтожает ВСУшный комплекс С-300". Пропагандисти переконують, що на зйомках "никто из бойцов не пострадал", але автори допису повідомляють, що окупант самоліквідувався.
Топ коментарі
+94 Прощай немытая раССея
показати весь коментар06.07.2022 17:38
+59 vadyan
показати весь коментар06.07.2022 17:38
+52 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.07.2022 17:35
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Блакитний колір то для маскування?
І нащо знищувати комплекс С-300 з відстані в 30 метрів? Ще й стріляючи зі стрілецької зброї...
--- Гатов!
--- Агонь!
... Гатов!
Премію Дарвіна в студію!
Друге: Довбо*об.
Кацапська ДРГ пролізла на 100 км вглиб нашої території, знайшла там бесхозний С-300, розпакувала камеру для знімання агітпропу, стрільнула і здохла. Вам не здається цей сценарій занадто фантастичним?
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
за-перше стріляти по ракеті (чия б вона не була) з такої відстані;
за-друге, для кого ця "припарка"? На кадрах чітко видно літеру V на борту.
Я вже не кажу, що такий комплекс ніколи не стоїть і близько від передової, а тому його захоплення взагалі фантастика.
Але ж це Росія, дЄтка...
Эти люди привыкли проверять уровень бензина в баке, подсвечивая спичками или зажигалкой в горловину бака.
Жизнь на мордоре это жизнь обречённого совкового космонавта - то блок верхом к низу припаяют, то орбиту спутают.
"Авось" здоровые люди не придумают.