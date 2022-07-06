Самоліквідація окупанта на зйомках постановочного сюжету під назвою "Героический 225-й полк уничтожает ВСУшный комплекс С-300". ВIДЕО

В мережі опубліковані кадри самоліквідації окупанта, що брав участь у постановочних зйомках російських пропагандистів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі російський окупант по команді оператора починає стріляти в бойову машину, схожу на комплекс С-300 і в мить пострілу лунає потужний вибух і вогняний вал досягає стрільця.

Назва постановочного ролика - "Героический 225-й полк уничтожает ВСУшный комплекс С-300". Пропагандисти переконують, що на зйомках "никто из бойцов не пострадал", але автори допису повідомляють, що окупант самоліквідувався.

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