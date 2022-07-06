У Маріуполі окупанти без попередження знесли будинок, не давши мешканцям забрати речі. ВIДЕО

У Маріуполі загарбники без попередження знесли будинок на вул. Троїцькій, не дозволивши мешканцям забрати вцілілі речі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Перший повністю знесений будинок по вул. Троїцька 59. Забрати речі людям часу не дали. Знесення без попередження. Маріупольці позбулись останнього. Нема слів. Лише лють", - написав радник міського голови.

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