У Маріуполі окупанти без попередження знесли будинок, не давши мешканцям забрати речі. ВIДЕО
У Маріуполі загарбники без попередження знесли будинок на вул. Троїцькій, не дозволивши мешканцям забрати вцілілі речі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Перший повністю знесений будинок по вул. Троїцька 59. Забрати речі людям часу не дали. Знесення без попередження. Маріупольці позбулись останнього. Нема слів. Лише лють", - написав радник міського голови.
Топ коментарі
+25 Valter Valter
показати весь коментар06.07.2022 20:12
+21 stels400
показати весь коментар06.07.2022 20:06
+17 belge
показати весь коментар06.07.2022 20:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=1MMDGI4EqKs
А в чём новость? По-моему, они и все остальные дома в Мариуполе снесли без предупреждения.