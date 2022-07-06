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У Маріуполі окупанти без попередження знесли будинок, не давши мешканцям забрати речі. ВIДЕО

У Маріуполі загарбники без попередження знесли будинок на вул. Троїцькій, не дозволивши мешканцям забрати вцілілі речі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Перший повністю знесений будинок по вул. Троїцька 59. Забрати речі людям часу не дали. Знесення без попередження. Маріупольці позбулись останнього. Нема слів. Лише лють", - написав радник міського голови.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія заздалегідь планувала знищити Маріуполь, - мер міста Бойченко

Автор: 

житло (1064) Маріуполь (3228) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+25
Вы бял как дети. Опомнитесь суки. Рашисты десятки тысяч людей уничтожили, сравнивали роддомы и детские сады вместе с женщинами и детьми. А вы до сих пор думаете что росийские нацисты будут за ваши вещи или за то что вы о них думаете переживать?
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06.07.2022 20:12
+21
Да срати вони на все хотіли,Знищують докази геноцида місцян і знищення міста.Вони на стільки тупорилі що не розуміють що все вже бачив світ по фото а головне відео с доказами .До речі всі хто задіяний в таких зносах повинні бути в розшуку як посібники терористів .Щоб тварюки знали що з ними буде.А ми цього не робимо .
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06.07.2022 20:06
+17
В Мариуполе захватчики без предупреждения снесли дом по ул. Троицкой, не позволив жителям забрать уцелевшие вещи.

А в чём новость? По-моему, они и все остальные дома в Мариуполе снесли без предупреждения.
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06.07.2022 20:16
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Да срати вони на все хотіли,Знищують докази геноцида місцян і знищення міста.Вони на стільки тупорилі що не розуміють що все вже бачив світ по фото а головне відео с доказами .До речі всі хто задіяний в таких зносах повинні бути в розшуку як посібники терористів .Щоб тварюки знали що з ними буде.А ми цього не робимо .
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06.07.2022 20:06 Відповісти
В Британии министры подали в отставку из за то, что джонсон остается❗И к чему это❓
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06.07.2022 20:14 Відповісти
Это жестоко, но все-таки: "За кого жильцы этого дома голосовали на предыдущих выборах?".
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06.07.2022 20:09 Відповісти
за кого завгодно, аби без биндер
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06.07.2022 20:28 Відповісти
а ви там знаєте за кого вони голосували. і яке це тепер вже має значення? Пан звідки? пан точно знає що в його місті немає тих хто голосував за какая-разніца?
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06.07.2022 21:37 Відповісти
голосовали до "какая разница" и это совсем не при чем.
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06.07.2022 21:46 Відповісти
пан вважає що треба розбомбити всі міста де голосували за кака-разніца а всіх людей вбити? Пан з дубу рухнув?
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06.07.2022 22:22 Відповісти
а пан за кого голосував?
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06.07.2022 21:19 Відповісти
Це не жорстоко, це нагорода знайшла героїв.
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06.07.2022 21:23 Відповісти
це не жерстоко, це підло і низько і так по-кацапські - всіх під одну грєбьонку та ще й зловтішатися, коли люди в біді.
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06.07.2022 22:24 Відповісти
Вы бял как дети. Опомнитесь суки. Рашисты десятки тысяч людей уничтожили, сравнивали роддомы и детские сады вместе с женщинами и детьми. А вы до сих пор думаете что росийские нацисты будут за ваши вещи или за то что вы о них думаете переживать?
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06.07.2022 20:12 Відповісти
а що не так, показують відеодокази злочину русскіх нелюдів. Це потрібно, чи може їм тепер зруйновані дома подарувати?
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06.07.2022 21:29 Відповісти
С отрезанной рукой по золотому кольцу не плачут
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06.07.2022 20:14 Відповісти
Херсон. Гімн України у центрі Херсона від Дяді Гриши - 74-літнього волонтера

https://www.youtube.com/watch?v=1MMDGI4EqKs
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06.07.2022 20:14 Відповісти
В Мариуполе захватчики без предупреждения снесли дом по ул. Троицкой, не позволив жителям забрать уцелевшие вещи.

А в чём новость? По-моему, они и все остальные дома в Мариуполе снесли без предупреждения.
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06.07.2022 20:16 Відповісти
добре ок, нічого не сталося, нема чого обурюватися, розходимся, нема на що дивитися.
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06.07.2022 21:20 Відповісти
что вы предлагаете конкретно? кроме того что выгораживаете постоянно ?
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06.07.2022 21:48 Відповісти
Воне не знає як, але точно знає, що не так.
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06.07.2022 23:16 Відповісти
Рашистські неонацисти звикли все красти, що не можуть вкрасти, все нищать !!!
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06.07.2022 20:20 Відповісти
Это прививка от русского мира. Не хотели видеть его некротический оскал в свое время? Получите и распишитесь. А бумажку эту отправьте... нет не на рабссею (с ней все понятно), а прямо лучшему нелоху всех времен!
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06.07.2022 20:22 Відповісти
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06.07.2022 20:40 Відповісти
так там уже всё было забрано до мешканців ))
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06.07.2022 20:26 Відповісти
Своими действиями кацапы прямо таки пихают украинцев в партизанский рух. кацапы надеются, что после уничтожения домов, что, все жильцы сядут рядышком и массово покончат жизнь самоубийством? Мариупольцы будут мстить. Кроме жизни терять уже нечего
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06.07.2022 20:32 Відповісти
Хто вата ? В них на генному рівні вже давно пригнічено ввдчуття гідності, тому яки нафік партизани , вони будуть розмірковувати , що яка ь там війна незрозуміло від кого відняла в них будинок все забрала в такому дусі
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06.07.2022 21:09 Відповісти
вати в Маріуполі не більше ніж всюди було, інакше в 14-му він би не встояв, коли почалися перші бомбардування люди як могли допомогали одне одному, тушили пожежі, ділилися останнім. Вата так не робить.
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06.07.2022 21:22 Відповісти
В них рашка не винна - в них винна Україна, бо не здала місто кацапам ще в 2014. Тому мстити вони будуть хіба що нам.
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06.07.2022 21:27 Відповісти
да? а хто тоді русскіх ріже як свиней вночі і навіть вдень, на перехопленнях русскіє жаліються що місцеві їх ненавидять, і на "свята" вони мусили массовку везти. Оті відео де розказують ніби маріупольці що вони щасливі-щасливі-щасливі. То не відомо чи то маріупольці, а якщо би і так, під загрозою що дитину заберуть ще й не то заспівати можна. Маріуполь це було розвинене місто, люди мали все, вони жили в 21 сторіччі, а їх русскіє за пару місяців в 12 сторіччя в довбане Середньовіччя відправили і не збираються нічого з тим зробити. От пані як би відреагувала би на таке? Звісно є упороті, але такі по всьому Світу є і що?
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06.07.2022 21:34 Відповісти
Так я ж про упоротих і говорю - ті що сидять по підвалах і мріють щоб парашка до них прийшла. І це не тільки Маріуполь.
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07.07.2022 00:59 Відповісти
зате дороги в маріуполі хароші...
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06.07.2022 20:40 Відповісти
були хороші по кацапня не приперлася і не зруйнувала людям все.
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06.07.2022 21:35 Відповісти
Ламать не строить .!!! К зиме город вообще перестанет существовать.
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06.07.2022 20:46 Відповісти
Я таки просто впевнений , що жителі цього будинку 80% вата
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06.07.2022 21:06 Відповісти
а пан 100% бот кацапський.
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06.07.2022 21:24 Відповісти
Повністя пітримую рішення окупантів.Дерусіфікація донбассу триває.
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06.07.2022 21:20 Відповісти
они и усебя сносят дома на ура, а тут с "хАхлами" будут церемонится, ага )))
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06.07.2022 21:34 Відповісти
Щось збудують. Може храм. А може пам'ятник пуйлу
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06.07.2022 21:55 Відповісти
Тільки не кажіть мені шо екскаваторник бурятоудмурд… це **** типовий шахтьор- рабатяга - нізнаюхтопанамстріляіт
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06.07.2022 22:25 Відповісти
І не знайшлося ні в кого кулі для супостата, лише дивитися можуть.
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07.07.2022 14:37 Відповісти
 
 