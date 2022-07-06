"Вони вчепилися у двох-трьох людей та казали, що їм потрібна інформація на Редіса, Тавра та Калину", - історія азовця Торка, який повернувся з полону. ВIДЕО

У мережі опубліковано відео азовця на псевдо "Торк" про його перебування у полоні росіян та повернення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розповіді опубліковані в юткб-каналі AZOV-media

"Азовець на псевдо "Торк" – один з-поміж тих українських військових, яких 29 червня в процесі обміну полоненими вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Зараз він знаходиться в українській лікарні. Під час ворожого обстрілу в Маріуполі отримав важке поранення. Про те, що їде на обмін не знав до останнього. Стікаючи кров’ю друг "Торк" діставався до "Азовсталі" уплав і під обстрілами. Бачив, як гинуть інші військові й усипану тілами дорогу до комбінату. Каже, що після всього побаченого, полону вже не боявся і рішенню командира довірився. Про те, як ставилися до українських воїнів у реабілітаційному центрі окупантів, допити у полоні та провокативні питання пропагандистських ЗМІ до бійців – у розповіді азовця", - зазначається у інформації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мы военные, наша задача - защищать свою Родину", - полонений боєць "Азова" Крамінський не зламався під тиском російської пропаганди. ВIДЕО