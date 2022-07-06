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"Вони вчепилися у двох-трьох людей та казали, що їм потрібна інформація на Редіса, Тавра та Калину", - історія азовця Торка, який повернувся з полону. ВIДЕО

У мережі опубліковано відео азовця на псевдо "Торк" про його перебування у полоні росіян та повернення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розповіді опубліковані в юткб-каналі AZOV-media

"Азовець на псевдо "Торк" – один з-поміж тих українських військових, яких 29 червня в процесі обміну полоненими вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Зараз він знаходиться в українській лікарні. Під час ворожого обстрілу в Маріуполі отримав важке поранення. Про те, що їде на обмін не знав до останнього. Стікаючи кров’ю друг "Торк" діставався до "Азовсталі" уплав і під обстрілами. Бачив, як гинуть інші військові й усипану тілами дорогу до комбінату. Каже, що після всього побаченого, полону вже не боявся і рішенню командира довірився. Про те, як ставилися до українських воїнів у реабілітаційному центрі окупантів, допити у полоні та провокативні питання пропагандистських ЗМІ до бійців – у розповіді азовця", - зазначається у інформації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мы военные, наша задача - защищать свою Родину", - полонений боєць "Азова" Крамінський не зламався під тиском російської пропаганди. ВIДЕО

Автор: 

обмін (1156) полон (1560) Азов (777)


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Топ коментарі
+41
Всі захисники Маріуполя справжні воїни та герої,а полк Азов був є та залишиться справжнім жахом для кацапів назавжди...
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06.07.2022 21:19
+22
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06.07.2022 21:14
+16
Який хороший, який розумний хлопець. мужній, сміливий.
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06.07.2022 21:36
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06.07.2022 21:14 Відповісти
HIMARS Wojak
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06.07.2022 21:16 Відповісти
HIMARS AKBAR!!!
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06.07.2022 21:58 Відповісти
Всі захисники Маріуполя справжні воїни та герої,а полк Азов був є та залишиться справжнім жахом для кацапів назавжди...
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06.07.2022 21:19 Відповісти
Який хороший, який розумний хлопець. мужній, сміливий.
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06.07.2022 21:36 Відповісти
Дай боже тобі синку здоров'я.Ніколи не простимо цих рашиских тварюк ! НІКОЛИ !
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06.07.2022 21:54 Відповісти
Хрін собачий оркам а не КАЛИНУ!!!!
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06.07.2022 22:19 Відповісти
Вони неймовірні воїни, бачив як їх бомбили та обстрілювали з гаубиць на Азовсталі. Тотальна перевага рашистів. А вони по ночам ходили в рейди та гасили ворога.
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06.07.2022 23:23 Відповісти
Та це ж глиба розуму і логіки!!! Справжній Воїн!
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07.07.2022 01:30 Відповісти
Воїни Азову - гордість нації!
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12.07.2022 13:40 Відповісти
 
 