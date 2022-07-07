Дві російські крилаті ракети "відмовилися" летіти в Україну і впали під час запуску в Бєлгороді. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані два невдалі запуски російських крилатих ракет з Бєлгорода.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі чути розмову групи росіян, які спостерігають за запусками.

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