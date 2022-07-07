Дві російські крилаті ракети "відмовилися" летіти в Україну і впали під час запуску в Бєлгороді. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані два невдалі запуски російських крилатих ракет з Бєлгорода.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі чути розмову групи росіян, які спостерігають за запусками.
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Топ коментарі
+77 Vedana
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+54 Підлога Маккартні
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+45 Єто Другоє
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В українській мові по відношенню до кацапні пишеться росіяни, а не руські. Бо ті хто писав правила української граматики добре розуміли, що Русь це тільки Україна.
Тому не треба засмічувати українську мову і допомагати кацапні коверкати історію.
Вчіть українську мову й історію.
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
Тепер зрозуміло, що "Вася" це діагноз
По-любому, найдут "виноватых" украинцев
Поширена причина :
-для проходження контролю на завершенні виробницта імітують команди і відслідковують реакцію рулів
-якщо типова команда по тангажу не виконується нормально, то інженери примусово встановлюють потрібну реакцію на будь-яку команду
- тобто, ракету постійно "дере носа вгору", що й призводить до "мертвої петлі"
P.S. А коли здетонує над вашими "мирними" будинками отой мотлох, який не захотів летіти в Україну, то вам "отвєточка" від Бога.)
И в панике бежал расчет
Кто хоть раз в жизни видел это
Тот хер в ракетчики пойдет!
- НуПачемуНасНиктоНеЛюбит?!!
Москалі чомусь не називають «Білгородом» наш Білгород на Дністрі.
Годі це терпіти. Ми повинні визволити українство Білгородщини з під гніту росіян. Та дати можливість українству там встановити свою владу та обрати главарів республіки.