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Дві російські крилаті ракети "відмовилися" летіти в Україну і впали під час запуску в Бєлгороді. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані два невдалі запуски російських крилатих ракет з Бєлгорода.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі чути розмову групи росіян, які спостерігають за запусками.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищено дві крилаті ракети типу "Калібр", якими ворог намагався атакувати Миколаївщину, - ПК "Південь"

Автор: 

крилаті ракети (1073) росія (65129) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+77
Ракети здійснили жест доброї волі.
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07.07.2022 10:01
+54
Жаль во многоэтажку не прилетело, было бы супер весело шоб трохи мирняка зашкварить
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07.07.2022 10:02
+45
Рассмєялісь Єскандєри
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07.07.2022 10:01
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Рассмєялісь Єскандєри
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07.07.2022 10:01 Відповісти
Похоже, что запас более новых ракет заканчивается☝Начинают использовать даже те которые в х.з. каком состоянии❗Ждем взрывов при запуске💥👍
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07.07.2022 10:20 Відповісти
Ракети здійснили жест доброї волі.
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07.07.2022 10:01 Відповісти
Жаль во многоэтажку не прилетело, было бы супер весело шоб трохи мирняка зашкварить
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07.07.2022 10:02 Відповісти
Ну який же там мирняк?! це ж руське - узагальнююча назва відходів людства
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07.07.2022 10:20 Відповісти
Не руське, а кацапське, москальське, мордорське і т.п.

В українській мові по відношенню до кацапні пишеться росіяни, а не руські. Бо ті хто писав правила української граматики добре розуміли, що Русь це тільки Україна.
Тому не треба засмічувати українську мову і допомагати кацапні коверкати історію.
Вчіть українську мову й історію.
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07.07.2022 10:38 Відповісти
Взагалі "Kalinin"у можливо, не відомо, що в кожному областному центрі Західної України ще за часів Совєтів була і є вулиця Руська з однією "с", бо не россійська, а від слова Русь, що не має відношення до підоРоzzії
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07.07.2022 13:58 Відповісти
Останнім часом звідкісь з'явилось багато коментарів з словом "руські", "русня" і т.п. по відношенням москальні. Не дивлячись на те, що вони в негативному до москальні плані, вони несуть більше шкоди ніж користі. Але можливо на це й розраховано. Підозрюю, що це москальські складні спецтехнології. З цим треба боротся.
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07.07.2022 18:50 Відповісти
Цілком згоден. Ще "Kalinin"-и ********** писати про зрадників "х@хльі" - ніби то є все ж таки такі, тобто можна використовувати таке образливе слово. Але ж вони - Kalinin, а нe Каліниченко, хоча б могли би любий нік вигадати.
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07.07.2022 19:47 Відповісти
І ще скільки йому лайків поставили. Напевне явна більшість з того проекту, а остальні лохи з українців, на яких і розраховано.
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07.07.2022 20:04 Відповісти
Треба було написати "мирняк" в лапках
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07.07.2022 10:49 Відповісти
Ці ракети не захотіли воювати
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07.07.2022 10:03 Відповісти
Навіть залізяка розуміє: на Україні нехер шо ловить!
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07.07.2022 11:52 Відповісти
Значить, великої https://t.me/BerezaJuice/16996 лажі в дописі Борислава Берези нема . Ну, за дрібниці, за неуточнення типу ракети - та пробачу.
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07.07.2022 10:06 Відповісти
ще не таке буде , бойові миші роблять свою справу
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07.07.2022 10:08 Відповісти
реально, було б на краще, якщо б вони ще й в якійсь житловий масив запіндюрились..хоч трішечки побули б нашій шкурі..
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07.07.2022 10:08 Відповісти
слава Богу
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07.07.2022 10:09 Відповісти
Может не Богу,а рукожопству?
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07.07.2022 10:39 Відповісти
при любом раскладе - слава ЗСУ ))
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07.07.2022 11:35 Відповісти
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
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07.07.2022 10:45 Відповісти
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07.07.2022 11:13 Відповісти
Піськандери засцяли летіти, злякались ППО.
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07.07.2022 10:09 Відповісти
точняк, по непредсказуемой траектории, как завещал великий пу.
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07.07.2022 10:12 Відповісти
Називається "Куда,***?!!!"
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07.07.2022 10:41 Відповісти
Василь ЦеГондурасенко, про таких, як ти. кажуть, - Ти йому хоч сци в очі, а він все "Це божа" -.
Тепер зрозуміло, що "Вася" це діагноз
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07.07.2022 10:20 Відповісти
Ровняйте этот Белгород с землей.
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07.07.2022 10:11 Відповісти
в отчёте канашенкова появятся две сбитых ракеты запущеных ЗСУ ))
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07.07.2022 10:12 Відповісти
А если бы грохнулись поблизости в жилые дома, то "нацисты" обстреляли бы "мирных" роzzиян 😔
По-любому, найдут "виноватых" украинцев
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07.07.2022 14:01 Відповісти
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07.07.2022 10:14 Відповісти
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07.07.2022 17:05 Відповісти
Наверное из новой партии после импертозамещения
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07.07.2022 10:14 Відповісти
Ракета?...рак-ета!
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07.07.2022 10:16 Відповісти
Но первый приз по-прежнему за Ватостополем:
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07.07.2022 10:17 Відповісти
Последние слова оператора были ниче страшного, все нормально, и фсе.
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07.07.2022 10:23 Відповісти
Отріцатєльний взльот доброй волі
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07.07.2022 10:25 Відповісти
От чуйкою чую, що американський космічний автопром допоміг цим ракетам обрати правильну траекторію.
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07.07.2022 10:28 Відповісти
Таку петлю робили багато радянських ракет (наприклад ПЗРК "Ігла")
Поширена причина :
-для проходження контролю на завершенні виробницта імітують команди і відслідковують реакцію рулів
-якщо типова команда по тангажу не виконується нормально, то інженери примусово встановлюють потрібну реакцію на будь-яку команду
- тобто, ракету постійно "дере носа вгору", що й призводить до "мертвої петлі"
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07.07.2022 10:28 Відповісти
тразисторі и перфокарті прошивка сбилася на стоковую
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07.07.2022 10:30 Відповісти
це вже нова партія !аналоговнет! на чіпах імпортозаміщення
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07.07.2022 10:42 Відповісти
Солідол на шарнірах рулів висох, осі гіроскопа від довгого лежання в одному положенні на 1тисячну деформувало - цього вистачить щоб це брєвно почало кувиркатись. З розмови свинопсів чути що вони знають про цю проблему. Але..... за теорією великих чисел якась кількість долетить до нас, з тієї кількості частина влучить куди націлювали. Так що не розслабляємось, навіть думки не повинно бути що в москалів щось закінчиться. Закінчитись може кондиційне мясо і то за кілька років, баби уже нє наражают
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07.07.2022 10:43 Відповісти
Як вони (білгородці) радіють, знімаючи запуски своїх іскандерів по Україні. Але забуваються про справедливу відповідь ("отвєточку"). Потім починають скавчати: "Що собі Укри дозволяють, стріляти по "мирному" місту?" Ото, худоба, коли до вас щось прилетить, замість скавчання передивіться спочатку свої відосики - отримаєте відповідь на питання :"За ЧТО?"

P.S. А коли здетонує над вашими "мирними" будинками отой мотлох, який не захотів летіти в Україну, то вам "отвєточка" від Бога.)
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07.07.2022 10:45 Відповісти
это не "искандеры", а расконсервированные гнилые ракеты 70х - Ураган. искандеров сделано всего несколько сотен, а по Харькову ежедневно пуляют по 6 штук.
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07.07.2022 10:56 Відповісти
Урагани летять до 35 км - до Харкова не долетять.
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07.07.2022 12:37 Відповісти
Потім починають скавчати: "Госпаді, ЗА ЩТО??!! "
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07.07.2022 10:57 Відповісти
Дымилась падая ракета

И в панике бежал расчет

Кто хоть раз в жизни видел это

Тот хер в ракетчики пойдет!
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07.07.2022 10:46 Відповісти
Ну, 2 шт таки прилетели в Харьков. И прилетают регулярно, каждую ночь. Сначала прилетали в 23.00, потом стали прилетать в 4 утра итак уже месяц. И не всегда они попадают в кусты, как пишут в новостях. Как показал недавний хлопок в Белгороде, безнаказанное убийство украинцев поднимает у северных соседей боевой дух, укрепляет веру в вождя и желание убивать нас в еще больших количествах. Но когда реальная война со смертями и разрушениями приходит в их дом они начинают прозревать, что это не так весело и отношение к войне начинает меняться на глазах. Причем не обязательно запускать высокоточные ракеты, на первом этапе можно запустить дешевые беспилотники без начинки, сколько возможно. Кацапское ПВО все сделает само, плюс лишиться боезапаса.
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07.07.2022 11:02 Відповісти
Нарешті Бог навчився керувати ракетами )))
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07.07.2022 11:04 Відповісти
Карма - найсправедливіший закон Всесвіту
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07.07.2022 11:18 Відповісти
І жодну з цих мокшанських істот не турбує, що вони обстрілюють територію іншої держави.
- НуПачемуНасНиктоНеЛюбит?!!
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07.07.2022 11:25 Відповісти
Птамуштакругомаднивраги
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07.07.2022 11:28 Відповісти
Нацистьі фашистьі и русафобьі!!!11
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07.07.2022 11:56 Відповісти
дай Бог щоб кожна запущена ними ракета падала їм на голову
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07.07.2022 12:04 Відповісти
Який до біса «Бєлгород», коли Білгород, хохли меншовартісні!
Москалі чомусь не називають «Білгородом» наш Білгород на Дністрі.
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07.07.2022 12:11 Відповісти
що за звичка рiвнятися, тим бiльш на дебiлiв.
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07.07.2022 23:03 Відповісти
ruzke-kurwy perdoliony szmaty!
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07.07.2022 12:04 Відповісти
Похоже що запаси ракет закінчуються, скоро лаптями почнуть в сторону Неньки кидати, а бункерний щур каблуками стукатиме.
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07.07.2022 12:43 Відповісти
Воронеж затаился.
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07.07.2022 13:09 Відповісти
Таке трапляється коли раптом в ракеті прсинається штучний інтелект і вона зрозуміє кого насправді треба бити)))
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07.07.2022 13:15 Відповісти
Высокодрочное оружие!
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07.07.2022 13:33 Відповісти
Дуже красиво - БОГ береже Україну
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07.07.2022 13:54 Відповісти
Сьогодні пива трісну крепко...
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07.07.2022 16:47 Відповісти
Смішниє іскандери.
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07.07.2022 17:01 Відповісти
Ха! Когда-то в советское время на стартовой площадке инициативный воин заменил калиброваный пруток в спусковом замке гвоздиком, так после старта ракета не сошла, а вырвала из земли пусковую и вместе с ней проползла по лесу метров двести!
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07.07.2022 18:47 Відповісти
Росія бомбить Білгородську Народну Республіку!

Годі це терпіти. Ми повинні визволити українство Білгородщини з під гніту росіян. Та дати можливість українству там встановити свою владу та обрати главарів республіки.
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07.07.2022 20:22 Відповісти
 
 