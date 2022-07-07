Як користуватися трофейною технікою: Робота з прицілом "Сосна-У" танка Т-80БВМ. ВIДЕО
Вивчаємо російський танк Т-80БВМ: Порядок роботи з багатоканальним тепловізійним прицільним пристроєм навідника "Сосна-У".
Відео створене фахівцями науково-дослідної лабораторії Військового інституту танкових військ.
Склад виробу:
Режими роботи:
Увімкнення режиму "Основний":
Поля зору виробу:
Передня панель ПУ ТК (пульт управління тепловізійною камерою):
Включення тепловізійного каналу:
Топ коментарі
+5 Rabul Godo
показати весь коментар07.07.2022 10:32
+4 Олена Микитяк
показати весь коментар07.07.2022 10:36
+2 barrakud2 #521214
показати весь коментар07.07.2022 10:49
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Rabul Godo
показати весь коментар07.07.2022 10:32 Відповісти Мені подобається 5
Kiev_Kiev_777
показати весь коментар07.07.2022 10:33 Відповісти Мені подобається 1
mrSmith
показати весь коментар07.07.2022 10:34 Відповісти Мені подобається 1
Олена Микитяк
показати весь коментар07.07.2022 10:36 Відповісти Мені подобається 4
Autorare Autorare
показати весь коментар07.07.2022 10:43 Відповісти Мені подобається 0
Влад Кашин
показати весь коментар07.07.2022 14:22 Відповісти Мені подобається 0
barrakud2 #521214
показати весь коментар07.07.2022 10:49 Відповісти Мені подобається 2
Владислав Васильченко
показати весь коментар07.07.2022 11:03 Відповісти Мені подобається 1
afuster25
показати весь коментар07.07.2022 11:27 Відповісти Мені подобається 0
Владислав Васильченко
показати весь коментар07.07.2022 11:36 Відповісти Мені подобається 0
Владимр Святюк
показати весь коментар07.07.2022 12:07 Відповісти Мені подобається 0
Ap Kats
показати весь коментар07.07.2022 11:25 Відповісти Мені подобається 0
Саша Паш
показати весь коментар07.07.2022 13:54 Відповісти Мені подобається 1
Stanisław Lipski #193331
показати весь коментар08.07.2022 01:53 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль