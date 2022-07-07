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Як користуватися трофейною технікою: Робота з прицілом "Сосна-У" танка Т-80БВМ. ВIДЕО

Вивчаємо російський танк Т-80БВМ: Порядок роботи з багатоканальним тепловізійним прицільним пристроєм навідника "Сосна-У".

Відео створене фахівцями науково-дослідної лабораторії Військового інституту танкових військ.

Склад виробу:

Режими роботи:

Увімкнення режиму "Основний":

Поля зору виробу:

Передня панель ПУ ТК (пульт управління тепловізійною камерою):

Включення тепловізійного каналу:

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці підбили два ворожі БТР-82А та захопили два танки Т-80БВ. ВIДЕО

Автор: 

танк (2066) трофеї (185)


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Топ коментарі
+5
кончена озвучка, як на раша тв
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07.07.2022 10:32
+4
І знову французький тепловізор.
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07.07.2022 10:36
+2
Нахіба це тут? В Десну відішліть, там воно потрібніше.
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07.07.2022 10:49
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кончена озвучка, як на раша тв
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07.07.2022 10:32 Відповісти
них... не понятно , но очень интересно
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07.07.2022 10:33 Відповісти
Жабоїди срані, кацапам продавали любе озброєння!
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07.07.2022 10:34 Відповісти
І знову французький тепловізор.
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07.07.2022 10:36 Відповісти
Чудове відео, але треба розуміти ,що потрібно мінімум пів року тренувань для екіпажу
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07.07.2022 10:43 Відповісти
Так оно раньше и было,5,5мес. кт,но,мв в "учебке"готовили на все типы танков,кроме заряжающих, которых натаскивали уже в линейных подразделениях
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07.07.2022 14:22 Відповісти
Нахіба це тут? В Десну відішліть, там воно потрібніше.
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07.07.2022 10:49 Відповісти
скоро все на трофейных мокшанских танках ездить будем так что самообразование приветствуется...
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07.07.2022 11:03 Відповісти
Мати в країні танковий завод і радіти трофейним танкам.
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07.07.2022 11:27 Відповісти
если орки представляют такую возможность почему нет...
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07.07.2022 11:36 Відповісти
Повного циклу виробництва танків Україна не мала..
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07.07.2022 12:07 Відповісти
а в чому новина?
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07.07.2022 11:25 Відповісти
Як про що, курси для танкістів онлайн) Для тих в кого в гаражі завалявся танк)
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07.07.2022 13:54 Відповісти
Интернет полон знаний. Хочешь - учишь HTML, хочешь - Python, а хочешь - как стрелять из танка
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08.07.2022 01:53 Відповісти
 
 