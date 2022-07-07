Як користуватися трофейною технікою: Робота з прицілом "Сосна-У" танка Т-80БВМ. ВIДЕО

Вивчаємо російський танк Т-80БВМ: Порядок роботи з багатоканальним тепловізійним прицільним пристроєм навідника "Сосна-У".

Відео створене фахівцями науково-дослідної лабораторії Військового інституту танкових військ.

Склад виробу:

Режими роботи:

Увімкнення режиму "Основний":

Поля зору виробу:

Передня панель ПУ ТК (пульт управління тепловізійною камерою):

Включення тепловізійного каналу:

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