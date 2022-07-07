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Бойовий дрон скинув гранату прямісінько у відчинений люк ворожого танку Т-62М. ВIДЕО

Українські воїни знищили російський танк Т-62М, скинувши з бойового дрона гранату прямісінько у відчинений люк ворожої бронемашини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучної атаки бійці опублікували в соцмережі.

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Автор: 

танк (2066) знищення (7221) дрони (4690)


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Топ коментарі
+76
Ювеліри!
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07.07.2022 11:23
+54
Так скоро и Куйлу в форточку влетит.
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07.07.2022 11:23
+51
Вот так, вместо 2300 Армат к 2020 году видим дИдовские Т-62М на поле боя в 2022-м. Как говорится ожидание и реальность
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07.07.2022 11:24
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Ювеліри!
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07.07.2022 11:23 Відповісти
Так скоро и Куйлу в форточку влетит.
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07.07.2022 11:23 Відповісти
Чудовий дрон і оператор його!))
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07.07.2022 11:24 Відповісти
Подаруночок від Всевишніго
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07.07.2022 11:24 Відповісти
Вот так, вместо 2300 Армат к 2020 году видим дИдовские Т-62М на поле боя в 2022-м. Как говорится ожидание и реальность
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07.07.2022 11:24 Відповісти
Т-62 - брежневский бровастый, из-за доп. экранов на башне


Красиво!
Стабилизаторы бы побольше и БЧ кумулятивный на бомбочку

Советы во 2МВ сбрасывали на танки с Ил-2 много кумулятивных бомбочек весом 1-2 кг.Для крыши танка хватало
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07.07.2022 11:49 Відповісти
Так. Тільки не попали ні разу.
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07.07.2022 19:10 Відповісти
Хто тобі таке сказав? КАцапе - відкрий власну Вікіпедію!

При сбрасывании ПТАБ накрывали площадь порядка 15 × 200 м. Учитывая, что верхнее бронирование танков традиционно весьма слабо, вероятность поражения цели была довольно высокой. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Бронепробиваемость составляла от 60 мм при угле встречи 30°, и до 100 мм при 90°, что было вполне достаточно. Даже у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA) T-VI «Тигр» первых серий толщина крыши корпуса и башни составляла всего около 25 мм, у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA) Т-V «Пантера» - 16-18 мм.

Поэтому в первые дни применения ПТАБ эффективность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-2 Ил-2 была поразительной (до 6-8 танков с первого захода).
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07.07.2022 19:43 Відповісти
Чітери ))
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07.07.2022 11:25 Відповісти
И вот такое же видео есть где в люк жигулей наши запиндюрили, раз 10 пришлось пересмотреть )))
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07.07.2022 11:25 Відповісти
Покойный Задорнов был в корне не прав это не американцы тупые это кацапы дегенераты - ну это не первый такой случай - но чем больше в мордорской армии дегенератов на лучше
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07.07.2022 11:27 Відповісти
Задорнов просто нашёл ключики к загадочной душе простого расисянина и рубил бабло на "ну тупыыые", а сам жил почему-то в Юрмале
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07.07.2022 11:31 Відповісти
Эт точно. Он кацапам напевал о их уникальности, смекалке и вяличии❗А сам капусту подсчитывал☝
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07.07.2022 11:39 Відповісти
Ага! А коли в задорняки знайшли онкологію, то куди цей
підор поскакав лікуватися? Та звичайно до американців,
в США! До тупих бачите потягнуло,але карма настигла цю
потвору й там! Для пуцькіна карма вже запустила програму!
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07.07.2022 12:14 Відповісти
ще той цинік.
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07.07.2022 12:15 Відповісти
он родился в Юрмале
а так - конечно чмошник и рашист
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08.07.2022 10:37 Відповісти
тепер танк - повний фарш)
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07.07.2022 11:27 Відповісти
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07.07.2022 11:28 Відповісти
Жаль, второй не закинули в открывшиеся башенные люки. Тогда можно было бы посмотреть как летает башня.
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07.07.2022 11:29 Відповісти
снаружи никого не было - некому было открывать.
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07.07.2022 11:34 Відповісти
Та там весь екіпаж порвало в шмаття! Я так розумію що мехвод "прийняв на груди" ********* А потім пішла вибухова хвиля з осколками Судячи з "бомбочки" - осколочно-фугасна міна 60 мм
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07.07.2022 19:48 Відповісти
Трёхочковый!!
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07.07.2022 11:29 Відповісти
Получай рашист гранату и записку в ней.
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07.07.2022 11:32 Відповісти
надеюсь он был не пустой
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07.07.2022 11:32 Відповісти
хлопок и нарастающее задымление.
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07.07.2022 11:32 Відповісти
откуда у нас т 62 то судя по бровям т62м и подобные коробочки только в рашке остались на складах откуда их хотели сасаду гнать
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07.07.2022 11:34 Відповісти
та да, шестьдесятвторые уже брошенными завозят в Украину.
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07.07.2022 11:37 Відповісти
Похоже, ты один уцелел из экипажа этой шайтан-арбы.
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08.07.2022 07:30 Відповісти
страйк
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07.07.2022 11:35 Відповісти
Шашлік буііть, однако...
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07.07.2022 11:35 Відповісти
еще при погрузке в челябинске.
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07.07.2022 11:39 Відповісти
Контрольный не помешает!
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07.07.2022 11:41 Відповісти
ну так конашенков знает своё дело! ))
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07.07.2022 11:46 Відповісти
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07.07.2022 11:43 Відповісти
эх, таких бы дронов, да тысячи..., представим себе - сидишь себе на диване и щелкаешь танки, как орехи..., вот она мечта диванных вояк)))
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07.07.2022 11:44 Відповісти
А почему бы и нет?
Швисблэды что-то не зашли, значит будем с квадрокоптера хреначить

Вот только как они против РЭБ?
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07.07.2022 11:52 Відповісти
А потом им обратно в диван прилетает.
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07.07.2022 11:59 Відповісти
Ви можете втілити свою мрію просто зараз - задонатьте, і тисячі дронів з'являться
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07.07.2022 12:37 Відповісти
Так, друже! Все може бути! Донатимо на "Аєророзвідку"!
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07.07.2022 22:21 Відповісти
Навпаки тепер їхні танкісти будуть без вилазно сидіти в танках, там і їсти, і срати, і спати)
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07.07.2022 12:12 Відповісти
... и секасом заниматься.
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07.07.2022 14:12 Відповісти
ну який сєкас,я вас умаляю,так мужеложство,все в традиціях рузге армія)))
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08.07.2022 00:35 Відповісти
https://nv.ua/ukr/opinion/putin-chekaye-nastupu-kudi-ruhayetsya-ukrajinska-armiya-oglyad-boyovih-diy-novini-ukrajini-50254817.html Між Зеленським та Залужним. Що відбувається в українській армії та змінюється на фронті
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07.07.2022 11:46 Відповісти
майстерність не проп'єш
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07.07.2022 11:57 Відповісти
Зізнавайтеся, хто скільки разів передивлявся?
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07.07.2022 11:58 Відповісти
Там внутри в общем то был кто нибудь?
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07.07.2022 12:01 Відповісти
Канешно бил, пяние бухие уставшие танкисти спали
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07.07.2022 12:06 Відповісти
Просто мехводу жарко було!
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07.07.2022 12:39 Відповісти
Красивое ))).
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07.07.2022 12:01 Відповісти
Хорошо проветрили танк от русобыдла.))
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07.07.2022 13:07 Відповісти
Запашок в танке сохранится аж до переплавки ...
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07.07.2022 13:15 Відповісти
Совет от Демусики: уходя по(рать закрывайте люки в танках!
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07.07.2022 13:20 Відповісти
Смерть кацапофашистам !
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07.07.2022 13:25 Відповісти
Снайпери
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07.07.2022 13:50 Відповісти
и овцы целы и волки сдохли
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07.07.2022 14:36 Відповісти
Молодцы парни!Надеюсь кацапы там все окачурились в тяжелых муках!
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07.07.2022 23:57 Відповісти
 
 