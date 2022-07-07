Танкова дуель у Сулигівці: танкісти 93-ї бригади зірвали башту з російського Т-72. ВIДЕО
Танкісти 93-ї бригади знищили російський танк Т-72 поблизу села Сулигівка на Харківщині.
Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відео успішної атаки українських воїнів.
"Танкова дуель у Сулигівці: танкісти 93-і бригади зірвали башту з російського Т-72", - пише він у коментарі.
Топ коментарі
+28 Urs
показати весь коментар07.07.2022 11:43
+26 Злий Грицько
показати весь коментар07.07.2022 11:36
+21 Alexander Alex #524953
показати весь коментар07.07.2022 11:43
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думав про трофеї
бах! летять по сторонам
його дупа й шея