Танкова дуель у Сулигівці: танкісти 93-ї бригади зірвали башту з російського Т-72. ВIДЕО

Танкісти 93-ї бригади знищили російський танк Т-72 поблизу села Сулигівка на Харківщині.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відео успішної атаки українських воїнів.

"Танкова дуель у Сулигівці: танкісти 93-і бригади зірвали башту з російського Т-72", - пише він у коментарі.

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