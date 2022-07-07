Нове опитування у "Дії": Що будемо робити з гербом СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати"? ВIДЕО
Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку "Дія".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Мінцифри.
"Щойно РФ повномасштабно вторглася в нашу країну, процес позбавлення країни від радянських символів значно пришвидшився. Зараз монумент "Батьківщина-мати", який є найвищою скульптурою Європи, прикрашає герб радянського союзу. Щоб вирішити його подальшу долю, Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку Дія", - йдеться у повідомленні.
Відповідаючи на запитання "Що будемо робити з гербом СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати"? українці можуть обрати один з варіантів
- залишити все, як є;
- зняти радянський герб і залишити щит чистим. Після перемоги проведемо конкурс і оберемо, що там розмістити;
- замінити на Тризуб — Державний Герб України.
Опитування проходитиме з 7 до 21 липня. Результати оприлюднять за два тижні. Долучитись до опитування можна за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
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Варто згадати як виник СРСР. На той час більшість була за СРСР. Це два.
СРСР у першій трійці переможців фашизму. Це три. Про що власне насемперед свідчить цей монумент.
и не нашелся ни один патриот кто скинул бы эту гавно-свастику в центре столици
А відкрити іншу: що робити з пам'ятником Богдану Хмельницькому у Києві?
Чекаєте коли парашисти туди ракетою метнуть ?
Тримаються за хлам...
Саме дякуючи таким фанатикам історія людства наповнена безліччю загадок, поруйнованих архітектурних пам'яток та понівечених пам'яток монументального мистецтва...
Понівечений Сфінкс, спалена Олександрійська бібліотека, втрачена бібліотека Ярослава Мудрого, переписана історія московського каганату - це лише дрібна крапля в морі понівеченого та знищеного фанатиками...
Дождутся, пока в неё не прилетит мокшанская ракета.
Тётка сразу сядет на свою нержавеющую жопу.
Например функция "засирания мозга" всякой фигней и функция использования "всенародных голосовалок".
И одно дело, когда "голосуют" за то, какую марку УкрПочте выпустить следующей - да пох какую поэтому и голосовалка эта не важна (УкрПочта сама решает какую и несёт за это ответственность).
Но они пытаются сделать эти "голосования в приложении" - легитимными.
Вот в частности - переделка памятника это уже будут тратиться государственные деньги. С какой стати это будет делаться на основании "голосования в интернете"?
Вообще я против самого представления о том, что есть какое-то "государственное приложение" которому можно как-то по особенному доверять. (Особенно в государстве, которое не может обеспечить конфиденциальность даже списков резидентуры разведки.)
Доверять можно только документам с QR кодом, которые можно отсканить и провалидировать на официальном сайте по независимому защищённому каналу, а не какому-то приложению на телефоне.
Все остальные функции - пиар и пропаганда.
#дія