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Нове опитування у "Дії": Що будемо робити з гербом СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати"? ВIДЕО

Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку "Дія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Мінцифри.

"Щойно РФ повномасштабно вторглася в нашу країну, процес позбавлення країни від радянських символів значно пришвидшився. Зараз монумент "Батьківщина-мати", який є найвищою скульптурою Європи, прикрашає герб радянського союзу. Щоб вирішити його подальшу долю, Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку Дія", - йдеться у повідомленні.

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Відповідаючи на запитання "Що будемо робити з гербом СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати"? українці можуть обрати один з варіантів

  • залишити все, як є;
  • зняти радянський герб і залишити щит чистим. Після перемоги проведемо конкурс і оберемо, що там розмістити;
  • замінити на Тризуб — Державний Герб України.

Опитування проходитиме з 7 до 21 липня. Результати оприлюднять за два тижні. Долучитись до опитування можна за посиланням.

опитування (1934) пам’ятник (928) Батьківщина (586) Дія (1124)


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Топ коментарі
+50
Тризуб
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07.07.2022 12:57
+36
...вже досить давно звісно
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07.07.2022 13:04
+20
тебе здати на металлолом. всього
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07.07.2022 12:59
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Діти взагалі не знають, що це такє. Це раз.

Варто згадати як виник СРСР. На той час більшість була за СРСР. Це два.

СРСР у першій трійці переможців фашизму. Це три. Про що власне насемперед свідчить цей монумент.
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07.07.2022 20:36 Відповісти
"Весь Мир насилья мы разрушим До основанья, а затем Мы наш, мы новый Мир построим: Кто был ничем, тот станет всем." Дежавю.
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07.07.2022 13:40 Відповісти
і новий теж міром насилля виявився.
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07.07.2022 15:05 Відповісти
Ще б в Дії спитали треба чи не треба знімати штани в туалеті 🤨
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07.07.2022 13:45 Відповісти
Мавзолейный серп и молот..смерть и голод...давно прижились в дохлом Сссре...фишка в том что совок создавался на крови гражданской войны едва закончившейся 30 декабря 1922 года...самое интересное что подох тоже в декабре 1991...
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07.07.2022 13:48 Відповісти
более 30 лет совкового дерьма и позорища 👎👎👎
и не нашелся ни один патриот кто скинул бы эту гавно-свастику в центре столици
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07.07.2022 13:50 Відповісти
а памятник писающему мальчику бубочке уже предлагали? - мы к этому идем "семимильными шагами"
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07.07.2022 13:51 Відповісти
Бляха-муха! Вот других проблем в Киеве- ну просто нет! На ул.Бутлерова асфальт отсутствует от слова совсем, дорога убитая в хлам! Займитесь ей, ау!
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07.07.2022 13:51 Відповісти
совковую свастику надо убрать
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07.07.2022 16:11 Відповісти
Ти її будував?
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11.07.2022 10:13 Відповісти
Що робили з символами фашизму?- тільки демонтаж. На що змінити - потрібно думати.
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07.07.2022 13:52 Відповісти
Например на памятные знаки с выдержками произведений украинских писателей. Чтобы народ хотя бы там чих читал.
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07.07.2022 14:11 Відповісти
Тризуб на щит -- і закрити справу.
А відкрити іншу: що робити з пам'ятником Богдану Хмельницькому у Києві?
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07.07.2022 13:56 Відповісти
А чому би не прибрати ту статую ?
Чекаєте коли парашисти туди ракетою метнуть ?
Тримаються за хлам...
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07.07.2022 13:56 Відповісти
Просто все потрібно робити раціонально та вчасно, тобто переробити щит до перемоги над ворогом, зараз рано ,демонтувати як робили та знищували все історичне комуністи не припустимо
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07.07.2022 14:29 Відповісти

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07.07.2022 13:58 Відповісти
а что кто не в довбодії уже не украинцы?
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07.07.2022 14:01 Відповісти
Почитаешь коменты, так от не которых умников тошнит... за поменять, разобрать прайс вылезет в районе от пару лямов до десятки долларов... это не просто памятник, которому можно краном башку оторвать... эта хрень 102 метра высотой и сбаллансировона... не все так просто... в стране война и куча разрушенных дом, школ, больниц... а они мля сейчас о статуи.... закрасить тоже не вариант, на нержавейке краска долго не продержиться... Проголосовать можно... логично - герб Украины - трезуб.... но кой хрен сейчас это нужно!?!? Вопрос после войны.
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07.07.2022 14:03 Відповісти
так голосовати їх кличе через дію точно не Порошенко, чи Залужний, у них немає таких повноважень. Мабуть комусь вигідно від чогось когось відволікти і нав'язати якраз цю тему і хто б це мав бути? Оцей Хтось забрав до своїх рук все телебачення, що вже три місяці навіть не вмикаю телевізор, інтернет ще пока не може, то придумав різні "Дії", щоб і через них впливати на нарід і нав'язувати їм свої теми.
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07.07.2022 15:08 Відповісти
Не на часі! Не займайтеся хернею!
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07.07.2022 15:44 Відповісти
Говнотема.
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07.07.2022 14:05 Відповісти
А там до сих пор герб Совка? О_о Я думала, давным давно на украинский заменили. Страна инфантильных тормозов!
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07.07.2022 14:12 Відповісти
Які можуть бути питання..... Тризуб звісно там має бути.
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07.07.2022 14:13 Відповісти
а как в анекдоте - щит вообще убрать а в руке пусть москаля в петле держит. и каждый день нового
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07.07.2022 14:23 Відповісти
Якраз замінити герб на тризуб і ху...о приклеїть "калібру"
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07.07.2022 14:31 Відповісти
Это тоже самое как к руке Ленина приварить украинскую булаву.Если убирать советские памятники то полностью.
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07.07.2022 14:32 Відповісти
по-моему совсем неудачное сравнение
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07.07.2022 14:34 Відповісти
Монумент дуже вдало розташований обличчам не на захід з Германією , а до свого давнього ворога - ворога всієї цивілізації , яка є московія . Щит може бути без символів , але найкращий варіант - стародавній тризуб.
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07.07.2022 14:33 Відповісти
Знести ту бабу Із звериним обличчям разом з гербом пІдорасІЇ!
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07.07.2022 14:51 Відповісти
росіянин , то герб срср ...
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07.07.2022 15:04 Відповісти
Замінити на тризуб!
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07.07.2022 14:53 Відповісти
******* українська влада в питанні нищення культурної та історичної пам'яті уподобляється більшовицьким та іншим, в тім числі релігійним, фанатикам...
Саме дякуючи таким фанатикам історія людства наповнена безліччю загадок, поруйнованих архітектурних пам'яток та понівечених пам'яток монументального мистецтва...
Понівечений Сфінкс, спалена Олександрійська бібліотека, втрачена бібліотека Ярослава Мудрого, переписана історія московського каганату - це лише дрібна крапля в морі понівеченого та знищеного фанатиками...
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07.07.2022 14:59 Відповісти
Распятого путлера на щит
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07.07.2022 15:00 Відповісти
Це зараз найважливіша тема? Пропоную запитати через дію: яке покарання у воєнний час повинні нести зрадники?
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07.07.2022 15:02 Відповісти
Так 5 лет условно - вон же пишут.
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08.07.2022 01:52 Відповісти
Можна було вже давно натягнути зверху полотно з тризубом, доки капітально не зробити.
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07.07.2022 15:13 Відповісти
вітрильність ??
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07.07.2022 16:51 Відповісти
Проголосував за тризуб звісн
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07.07.2022 15:18 Відповісти
Сколько она будет нависать над половиной Киева ?
Дождутся, пока в неё не прилетит мокшанская ракета.
Тётка сразу сядет на свою нержавеющую жопу.
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07.07.2022 15:56 Відповісти
Поміняти на тризуб !!! Тільки з золотистим покриттям, щоб не "зливався" на фоні щита і було видно здалеку ! Ткаченко, можу виготовити за 200 000 грн., а не за двісті мільйонів, як у вас все роблять в Києві !
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07.07.2022 16:10 Відповісти
Что делать??Выкинить к херам этот щит вместе с гербом!!Этот выйдет очень дёшево и хорошо!
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07.07.2022 16:15 Відповісти
нє, насправді складно і дорого ...
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07.07.2022 16:52 Відповісти
Замість щита миску з варениками!
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07.07.2022 16:20 Відповісти
У сенсі ?? А замість меча виделку ??
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07.07.2022 16:53 Відповісти
На месте герба нужна площадка. Куда все кто потерял близких в войне смогут подниматься и кричать проклятия в сторону врагов. Выговарится нужно людям
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07.07.2022 18:01 Відповісти
Тризуб.
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07.07.2022 18:30 Відповісти
Завалити треба, бо це комуняцький вiрус. Залишити - це як взяти стару бабку, та макiяжем замазати, i назвати Саша Грей.
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07.07.2022 21:44 Відповісти
Эта Дія с каждой неделей становится всё бесполезней и начинает брать на себя всё больше функций, которые не только не нужны, но и которые я бы не хотел видеть в "государственном приложении".
Например функция "засирания мозга" всякой фигней и функция использования "всенародных голосовалок".
И одно дело, когда "голосуют" за то, какую марку УкрПочте выпустить следующей - да пох какую поэтому и голосовалка эта не важна (УкрПочта сама решает какую и несёт за это ответственность).

Но они пытаются сделать эти "голосования в приложении" - легитимными.

Вот в частности - переделка памятника это уже будут тратиться государственные деньги. С какой стати это будет делаться на основании "голосования в интернете"?

Вообще я против самого представления о том, что есть какое-то "государственное приложение" которому можно как-то по особенному доверять. (Особенно в государстве, которое не может обеспечить конфиденциальность даже списков резидентуры разведки.)
Доверять можно только документам с QR кодом, которые можно отсканить и провалидировать на официальном сайте по независимому защищённому каналу, а не какому-то приложению на телефоне.

Все остальные функции - пиар и пропаганда.
#дія
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08.07.2022 01:50 Відповісти
Звісно демонтувати, але ви б займалися більш нагальними справами, небо закрили б
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09.07.2022 01:34 Відповісти
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