Нове опитування у "Дії": Що будемо робити з гербом СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати"? ВIДЕО

Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку "Дія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Мінцифри.

"Щойно РФ повномасштабно вторглася в нашу країну, процес позбавлення країни від радянських символів значно пришвидшився. Зараз монумент "Батьківщина-мати", який є найвищою скульптурою Європи, прикрашає герб радянського союзу. Щоб вирішити його подальшу долю, Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку Дія", - йдеться у повідомленні.

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Відповідаючи на запитання "Що будемо робити з гербом СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати"? українці можуть обрати один з варіантів

залишити все, як є;

зняти радянський герб і залишити щит чистим. Після перемоги проведемо конкурс і оберемо, що там розмістити;

замінити на Тризуб — Державний Герб України.

Опитування проходитиме з 7 до 21 липня. Результати оприлюднять за два тижні. Долучитись до опитування можна за посиланням.