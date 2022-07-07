Знешкоджено злочинне угруповання, яке "заробляло" мільйони на пільговому розмитненні імпортних авто, - СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки у результаті слідчо-оперативних дій у Львівській області знешкодила злочинне угруповання, яке "заробляло" на ввезенні в Україну імпортних авто та їх позачерговому оформленні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, через цю схему на територію нашої країни заїхало понад 40 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Встановлено, що до складу угруповання входили посадовці Львівської митниці, троє брокерів та громадянин однієї з країн ЄС.

"За суму від 500 до 1000 дол США ділки гарантували створення "зеленого коридору" на переміщення авто із-за кордону та підробляли документи для постановки автівки на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації. Наступним етапом було безперешкодне митне оформлення - цю послугу зловмисники надавали за 50-150 дол США", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності та кошти - 1,2 млн в гривневому еквіваленті, одержані злочинним шляхом.

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Наразі п’ятьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за:

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою),

ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України.

ч. 3 ст.369-2 (зловживання впливом).

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування у двох кримінальних провадження для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.