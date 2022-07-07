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Знешкоджено злочинне угруповання, яке "заробляло" мільйони на пільговому розмитненні імпортних авто, - СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки у результаті слідчо-оперативних дій у Львівській області знешкодила злочинне угруповання, яке "заробляло" на ввезенні в Україну імпортних авто та їх позачерговому оформленні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, через цю схему на територію нашої країни заїхало понад 40 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Встановлено, що до складу угруповання входили посадовці Львівської митниці, троє брокерів та громадянин однієї з країн ЄС.

"За суму від 500 до 1000 дол США ділки гарантували створення "зеленого коридору" на переміщення авто із-за кордону та підробляли документи для постановки автівки на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації. Наступним етапом було безперешкодне митне оформлення - цю послугу зловмисники надавали за 50-150 дол США", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності та кошти - 1,2 млн в гривневому еквіваленті, одержані злочинним шляхом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила схему вимагання хабарів за безперешкодне митне оформлення автомобілів на Львівській митниці. ФОТОрепортаж

Наразі п’ятьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за:

Знешкоджено злочинне угруповання, яке заробляло мільйони на пільговому розмитненні імпортних авто, - СБУ 02 ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою),

Знешкоджено злочинне угруповання, яке заробляло мільйони на пільговому розмитненні імпортних авто, - СБУ 02 ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України.

Знешкоджено злочинне угруповання, яке заробляло мільйони на пільговому розмитненні імпортних авто, - СБУ 02 ч. 3 ст.369-2 (зловживання впливом).

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування у двох кримінальних провадження для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

Автор: 

авто (6165) Львів (3069) розмитнення (192) СБУ (12809) махінації (416) євробляхи (303) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+11
Так це "свинарчуки"? А ще інженери "оборонки" пропагували "русский мир" і я уявляю де наші документи по проетам, які залишили "бариги", а ще розкрадання "гуманітарки", а ще віїзд з сім'ями "шановних" людей, які тут давали вказівки кого садити, кого обливати помиями, це я про портнова і шуфрича, а таких виїхали тисячі. Як виїхали суркіси, наумови з купою валюти і скоріше за все баканов, який пізнеше повернувся? Як, хто їм відчинив ворота від кордону і порушив Конституцію?
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07.07.2022 12:54
+10
я знаю, що "свинарчуки" завозили запчастини до військової техніки, якої в нас не було і в тому числі купували у російських прапорщиків клінстрони, щоб відновити роботу ППО та збивати ворожі ракети і літаки. Але як роздули цю справу соплемінними Зеленського бігуси, дубінськіта інші? З героїв зробили злочинців і привели до влади тих, кого привели. То ж я запитую, це "свинарчуки" чи ні? Чому бігус мовчить, немає "плівок", хто із друзів Президента це організував?
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07.07.2022 13:11
+9
Свинарчуки забезпечували армію запчастинами, бо міноборони не могло, по суті волонтерами працювали. ФСБ не могло знайти канали постачання в Україну, от Бігус їм поміг прикрити цю контрабанду, заодно Зеленському на виборах і звичайно собі преміальні від усіх зацікавлених сторін)
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07.07.2022 13:00
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Скільки автівок ввезли ?
Цифра мабуть жахливо принизлива.
Допались як мухи до лайна.
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07.07.2022 12:48 Відповісти
АбДрістович не був бенефіціаром? Прикривав каля-каклєта?
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07.07.2022 12:49 Відповісти
точніше БЕНЯфіціаром
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07.07.2022 12:50 Відповісти
Так це "свинарчуки"? А ще інженери "оборонки" пропагували "русский мир" і я уявляю де наші документи по проетам, які залишили "бариги", а ще розкрадання "гуманітарки", а ще віїзд з сім'ями "шановних" людей, які тут давали вказівки кого садити, кого обливати помиями, це я про портнова і шуфрича, а таких виїхали тисячі. Як виїхали суркіси, наумови з купою валюти і скоріше за все баканов, який пізнеше повернувся? Як, хто їм відчинив ворота від кордону і порушив Конституцію?
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07.07.2022 12:54 Відповісти
Свинарчуки забезпечували армію запчастинами, бо міноборони не могло, по суті волонтерами працювали. ФСБ не могло знайти канали постачання в Україну, от Бігус їм поміг прикрити цю контрабанду, заодно Зеленському на виборах і звичайно собі преміальні від усіх зацікавлених сторін)
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07.07.2022 13:00 Відповісти
я знаю, що "свинарчуки" завозили запчастини до військової техніки, якої в нас не було і в тому числі купували у російських прапорщиків клінстрони, щоб відновити роботу ППО та збивати ворожі ракети і літаки. Але як роздули цю справу соплемінними Зеленського бігуси, дубінськіта інші? З героїв зробили злочинців і привели до влади тих, кого привели. То ж я запитую, це "свинарчуки" чи ні? Чому бігус мовчить, немає "плівок", хто із друзів Президента це організував?
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07.07.2022 13:11 Відповісти
Як зазначається, через цю схему на територію нашої країни заїхало понад 40 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Джерело:

В Києві видно більше відкатів захотіли, а ці не погодились)
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07.07.2022 12:55 Відповісти
Хлопам ділитися потрібно було.
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07.07.2022 12:58 Відповісти
Вот кому даже во время войны гешефт течет в карманы золотой рекой. Явно не *евробляхи* стоимостью 2-3тыс Евро растамаживали таким образом. Может пора уже таможенников одеть в камуфляж и на фронт послать только на самый передок а не чтобы они где нибудь на блокпосту устроили себе очередную кормушку.
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07.07.2022 13:11 Відповісти
А что вы хотели, когда в Киевскую область в Софиевскую Борщаговку иностранные волонтеры привезли гуманитарку, а тут сказали что если хотите чтобы вам выделили склад и разрешили раздавать то 30% нам отсыпьте.
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07.07.2022 13:14 Відповісти
сумно що не вбили на місці
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07.07.2022 13:23 Відповісти
Якщо вчитатись уважно, то СБУ викрила таможню в позачерговому оформленні, а з якого переляку взагалі черга, це явний бюрократичний перепон створений роками, не без участі депутатів та кабінету міністрів... хоча і СБУ там теж в долі. З ЄС взагалі не має бути таможень і зборів, тільки обмеження на деякі небезпечні товари, якщо вже туди йдемо... але там шалені гроші хтось заробляє на бюрократіі.
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07.07.2022 13:29 Відповісти
Просто крысам конторским не обломилось от вышеупомянутого гешефта от и началась крысинная возня....Мля,как же противно читать и видеть,чем занимаются конторские отморозки...
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07.07.2022 13:52 Відповісти
Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності та кошти - 1,2 млн в гривневому еквіваленті, одержані злочинним шляхом, як зазначається, через цю схему на територію нашої країни заїхало понад 40 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

"За суму від 500 до 1000 дол США ділки гарантували створення "зеленого коридору" на переміщення авто із-за кордону та підробляли документи для постановки автівки на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації. Наступним етапом було безперешкодне митне оформлення - цю послугу зловмисники надавали за 50-150 дол США", - йдеться у повідомленні.
Обшукувачі ретельно шукали? Там сума що найменше 20-40 лямів доларів повинна бути ілі в общаковий бюджєт податки вже проплатили?
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07.07.2022 13:40 Відповісти
а вы думали хитропопые бляхеры пользу будут приносить а не зарабатывать на этом, как положено хитропопым...
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07.07.2022 14:05 Відповісти
как такое может быть езде везде зеля привел новые лицца
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07.07.2022 14:10 Відповісти
Жаль, що законодавством не передбачено каторжних робіт, або (на період воєнного стану) штрафних батальонів.
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07.07.2022 14:38 Відповісти
На мою думку підводеться все до того щоб лохторат розмитнював через ДІЮ і платив все поповній.
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07.07.2022 14:51 Відповісти
Хоч-би вже скоріш вибори,щоб знову вибрати в прези **ВЕЛИКОГО ГЕНЕРАЛОзеЛІСІМУСА** . В Пороха он при владі були компаньйони і друзі,а в Зе ні товаришів,ні кумів,ні компаньйонів,ні навіть друзів дитинства --НЕМАЄ,і на війні не наживається,і до останньої краплі крові захищає Україну,ні клаптика землі української ворогові не віддав і клінгстони,які Порох ввозив контробандою,забрав в СБУ і повернув в військові частини(хоча міг-би і повернути назад карлику)!
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07.07.2022 15:42 Відповісти
І знаєте, що причина в їх викритті полягає не в клопіткій роботі органів, а в тому, що ділки погано знали табличку ділення. Комусь не відслюнявили "долю". Зараз вивчать і будуть працювати далі. А ви думали посадять ? Хто їх посадить ? Вони ж "памятнікі" !!!
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07.07.2022 16:24 Відповісти
""Як зазначається, через цю схему на територію нашої країни заїхало понад 40 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією."" Джерело:
По 1 тис. доларів за авто - це близько 1.5 млрд. грн. А хто відшкодує завдані державі збитки? Де були правоохоронці раніше?
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07.07.2022 21:23 Відповісти
 
 