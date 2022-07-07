Терор у Кремінній: окупанти розстрілюють людей за проукраїнську позицію прямо на вулиці, - Гайдай. ВIДЕО
Війська РФ проводять терор у Кремінній на Луганщині: окупанти розстрілюють людей на вулицях.
Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, про такі факти місцева влада дізнається все частіше і частіше.
"Усім відомо, що росіяни переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією, або тих, хто просто відмовляється співпрацювати з окупантами. У Кремінній терор досяг такого рівня, що людей розстрілюють прямо на вулиці. Допомагають в цьому місцеві колаборанти, які здають населення з проукраїнською позицією, вказують точні адреси", - наголосив Гайдай.
Топ коментарі
+25 Saskia Jansen
показати весь коментар07.07.2022 14:00
+25 Підлога Маккартні
показати весь коментар07.07.2022 14:08
+18 Власов Сергей #321358
показати весь коментар07.07.2022 14:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цікаво буде подивитись, як росіяни будуть боротись з першими для себе за 8 років проблемами з логістикою. Вже палають склади по всій тимчасово окупованій території. Спочатку пройшлись по всіх великих складах, потім по аеродрому в Мелітополі. Для поновлення сил їм тепер доведеться робити нові склади, які все одно бачать американські супутники. І так по колу. Те саме про залізничні станції - по ним починають активно працювати.Тепер доведеться змінювати тактику, зменшувати інтенсивність постачання, авіація почне працювати вибірковіше і взагалі - це вже зовсім нова війна. Чи зможуть росіяни взагалі перелаштуватись? Це тобі не якісь кишлаки бомбити. А ще є декілька гарних об'єктів в Криму. А ще можна пройтись по російському прикордонню.
Хімарсенятко прилітає, і все палає. Як казав Степан Андрійович: "Ніщо не зупинить Хімарс, час якого настав" Росіяни хотіли повоювати з НАТО? Вигрібайте!"
Антон Павлушко,
@informnapalm
старый омбудсмен сильно язык свой распускала.....
і ще ніколи, не обобщай, тим самим ти ображаєш воїнів, волонтерів, медиків з тих регіонів, зокрема полку 'Азов', узагальнювати не розібравшись ,це великий гріх, який провокує розкол у суспільстві
- убивают