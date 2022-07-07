Терор у Кремінній: окупанти розстрілюють людей за проукраїнську позицію прямо на вулиці, - Гайдай. ВIДЕО

Війська РФ проводять терор у Кремінній на Луганщині: окупанти розстрілюють людей на вулицях.

Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, про такі факти місцева влада дізнається все частіше і частіше.

"Усім відомо, що росіяни переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією, або тих, хто просто відмовляється співпрацювати з окупантами. У Кремінній терор досяг такого рівня, що людей розстрілюють прямо на вулиці. Допомагають в цьому місцеві колаборанти, які здають населення з проукраїнською позицією, вказують точні адреси", - наголосив Гайдай.

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