"Наша Родина везде!", - мати полоненого російського окупанта пояснює, чому її син пішов воювати в Україну. ВIДЕО

Мати російського полоненого у телефонній розмові заявила, що Україна - це російська територія і її син пішов захищати свою батьківщину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розмову окупанта з матір'ю опублікував журналіст Володимир Золкін.

"Я вважав, що ваша батьківщина це Росія, а Україна - загалом-то не ваша батьківщина", - сказав росіянці Золкін.

"Наша Родина везде!", - отримав у відповідь.

Не дослухалася жінка і до слів свого сина-окупанта, який звинувачував Путіна у розв'язуванні війни.

"Правда восторжествует и все станет на свои места", - сказала вона йому.

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