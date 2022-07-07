"Наша Родина везде!", - мати полоненого російського окупанта пояснює, чому її син пішов воювати в Україну. ВIДЕО
Мати російського полоненого у телефонній розмові заявила, що Україна - це російська територія і її син пішов захищати свою батьківщину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, розмову окупанта з матір'ю опублікував журналіст Володимир Золкін.
"Я вважав, що ваша батьківщина це Росія, а Україна - загалом-то не ваша батьківщина", - сказав росіянці Золкін.
"Наша Родина везде!", - отримав у відповідь.
Не дослухалася жінка і до слів свого сина-окупанта, який звинувачував Путіна у розв'язуванні війни.
"Правда восторжествует и все станет на свои места", - сказала вона йому.
Топ коментарі
+137 Вася Шевченко #371210
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+70 Aleksiey Ykropovich
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+62 частный сектор
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Войны не закончатся без его искоренения.
нічого там чесного, москаль - синонім паталогічного брехуна
***
паРашу вразив вірус егоцентризму. Психолог Жаном Піаже вважав, що егоцентризм характерний для дітей і людей похилого віку. В паРаші ми бачимо, що егоцентризм вразив переважну більшість населення.
Москалі - то не люди, а потвори зовнішньо схожі на людей,
результат жорсткої селекції на протязі сотень років, ще з часів татаро-монгольської навали.
Йо*нутая мамаша на всю голову, понятно с первых же слов.
Пропал без вести, короче... Заслужили оба.