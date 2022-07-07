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Новини Відео Війна
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"Наша Родина везде!", - мати полоненого російського окупанта пояснює, чому її син пішов воювати в Україну. ВIДЕО

Мати російського полоненого у телефонній розмові заявила, що Україна - це російська територія і її син пішов захищати свою батьківщину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розмову окупанта з матір'ю опублікував журналіст Володимир Золкін.

"Я вважав, що ваша батьківщина це Росія, а Україна - загалом-то не ваша батьківщина", - сказав росіянці Золкін.

"Наша Родина везде!", - отримав у відповідь.

Не дослухалася жінка і до слів свого сина-окупанта, який звинувачував Путіна у розв'язуванні війни.

"Правда восторжествует и все станет на свои места", - сказала вона йому.

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Автор: 

армія рф (17346) пропаганда (2801) полонені (2261)


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Топ коментарі
+137
ваша родина в пи**е !!!
(пардон)
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07.07.2022 14:16
+70
Це треба показувати тим хто каже "винен *****, россіянє нєвінавати ".
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07.07.2022 14:17
+62
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07.07.2022 14:17
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Кацапська батьківщина, це величезна зона, яка населена покірними та злими на весь світ брудними рабами. Тримають цю зону у своїх руках, різного штибу кримінальні пахани, серед яких, кремлівський упир найголовніший.
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07.07.2022 16:44 Відповісти
Золкин просто образец терпения , такой бред постоянно выслушивать и не сорваться, не послать этих прокаженных из лепрозория рабсея на ХХХ, это ж какие нервы нужно иметь.
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07.07.2022 17:09 Відповісти
Это и есть рашизм.
Войны не закончатся без его искоренения.
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07.07.2022 17:20 Відповісти
Russisches Schwein.
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07.07.2022 17:21 Відповісти
Якщо родіна вєздє, то нашо воювати проти "своєї" ж родіни?
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07.07.2022 17:43 Відповісти
вона знає, що пургу несе. Але на зло всім буде нести. Бо інакше нема як оправдатися, що син її вбиває невинних людей на чужій землі.
нічого там чесного, москаль - синонім паталогічного брехуна
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08.07.2022 07:52 Відповісти
передасня кацапська, ваша родіна в конской п из...де і вилазити звідти вам не рекомендується...
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07.07.2022 17:47 Відповісти
Егоцентризм (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Ego - «я», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. centrum - «центр») - нездатність чи невміння індивіда встати на чужу точку зору. Сприйняття своєї точки зору як єдиної правильної.
***
паРашу вразив вірус егоцентризму. Психолог Жаном Піаже вважав, що егоцентризм характерний для дітей і людей похилого віку. В паРаші ми бачимо, що егоцентризм вразив переважну більшість населення.
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07.07.2022 18:04 Відповісти
Так убейте этого гаденыша! Порадуйте свиноматку!
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07.07.2022 19:03 Відповісти
Москалі - то хворі люди.....
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07.07.2022 19:06 Відповісти
Alevtina Korolova

Москалі - то не люди, а потвори зовнішньо схожі на людей,
результат жорсткої селекції на протязі сотень років, ще з часів татаро-монгольської навали.
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07.07.2022 20:26 Відповісти
упоротое, это не лечится, только жечь
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07.07.2022 19:35 Відповісти
На кацапии вот это всё пушечное говно набирают по всяким депрессивным ******, другие просто кто поумнее из больших городов хер согласятся. Поэтому и самки там соответствующие..
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08.07.2022 01:57 Відповісти
Пошла за кораблем родина этой фашистки
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08.07.2022 11:08 Відповісти
Как были быдлом, так и остались ими. Умом россию не понять.....да ужжж.
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08.07.2022 13:43 Відповісти
7 лимонов ей надо, а не сына!
Йо*нутая мамаша на всю голову, понятно с первых же слов.
Пропал без вести, короче... Заслужили оба.
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08.07.2022 18:22 Відповісти
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