Удар РФ по Краматорську: 1 людина загинула, а 6 дістали поранення. ВIДЕО
Російські окупанти 7 липня вдарили ракетою по центру Краматорська. Попередньо відомо про 1 загиблого та 6 поранених.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Російська ракета вдарила по центру Краматорська. Достеменно відомо про 1 загиблого і 6 поранених, однак ці цифри ще можуть змінитися. Від удару постраждали 6 будівель, у тому числі готель і житлова багатоповерхівка", - йдеться в повідомленні.
Кириленко закликав всіх до евакуації.
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Чайка Київ
показати весь коментар07.07.2022 15:15 Відповісти Мені подобається 3
wittmann1980
показати весь коментар07.07.2022 15:17 Відповісти Мені подобається 7
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