УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11354 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
3 743 2

Удар РФ по Краматорську: 1 людина загинула, а 6 дістали поранення. ВIДЕО

Російські окупанти 7 липня вдарили ракетою по центру Краматорська. Попередньо відомо про 1 загиблого та 6 поранених.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська ракета вдарила по центру Краматорська. Достеменно відомо про 1 загиблого і 6 поранених, однак ці цифри ще можуть змінитися. Від удару постраждали 6 будівель, у тому числі готель і житлова багатоповерхівка", - йдеться в повідомленні.

Кириленко закликав всіх до евакуації.

Також читайте: Рашисти завдали авіаракетного удару по Краматорську. Є жертви, - мер Гончаренко. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Краматорськ (653) обстріл (28435) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.07.2022 15:15 Відповісти
******** конченые, твари! В прямых столкновениях отгребают от ВСУ по этому безнаказанно бьют ракетами.
показати весь коментар
07.07.2022 15:17 Відповісти
 
 