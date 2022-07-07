Удар РФ по Краматорську: 1 людина загинула, а 6 дістали поранення. ВIДЕО

Російські окупанти 7 липня вдарили ракетою по центру Краматорська. Попередньо відомо про 1 загиблого та 6 поранених.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська ракета вдарила по центру Краматорська. Достеменно відомо про 1 загиблого і 6 поранених, однак ці цифри ще можуть змінитися. Від удару постраждали 6 будівель, у тому числі готель і житлова багатоповерхівка", - йдеться в повідомленні.

Кириленко закликав всіх до евакуації.

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