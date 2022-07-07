Битва за Донбас: наступ на Бахмут та Слов'янськ, HIMARS знищує логістику | Бутусов наживо. ВIДЕО
Наступ на Бахмут та Слов'янськ, робота західної зброї та знищення російської логістики системами HIMARS.
Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповість в прямому ефірі.
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