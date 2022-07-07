УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10224 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
17 706 9

Битва за Донбас: наступ на Бахмут та Слов'янськ, HIMARS знищує логістику | Бутусов наживо. ВIДЕО

Наступ на Бахмут та Слов'янськ, робота західної зброї та знищення російської логістики системами HIMARS.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповість в прямому ефірі.

Охочі можуть поставити свої запитання в коментарях.

Дивіться: Танкова дуель у Сулигівці: танкісти 93-ї бригади зірвали башту з російського Т-72. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3589)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ХІМЕРИ стають справжнім жахом для кацапських мерзенних вбивць...
показати весь коментар
07.07.2022 18:56 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2022 19:17 Відповісти
Зрозумілий розрахунок. А в нас навпаки: всі шляхи перед війною ремонтували.
показати весь коментар
07.07.2022 19:21 Відповісти
ай молодці литовці !!!!!

"Вперта литва..."
Г.Сенкевич роман "Хрестоносці
показати весь коментар
07.07.2022 19:25 Відповісти
Если не фейк то молодцы. В зародыше проблему искореняют чтобы небыло как у нас.
показати весь коментар
07.07.2022 19:24 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/22253 У Донецьку знову горить нафтобаза. Схоже, другий день поспіль хтось курить не в тому місці
показати весь коментар
07.07.2022 19:35 Відповісти
нові сигарети марки Хаймарс, слоган "Смерть рашистським окупантам".
показати весь коментар
07.07.2022 21:42 Відповісти
Та хай курять.
показати весь коментар
08.07.2022 00:07 Відповісти
 
 