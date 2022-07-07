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Пропагандистка Симоньян міркує про крадене в Україні: "В Херсонской области зреет урожай. Мы можем этим урожаем поделиться с теми странами, которые будут вести себя прилично". ВIДЕО

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян в ефірі росТВ заявила, що Росія готова допомогти світу побороти продовольчу кризу за рахунок продажу награбованого збіжжя на окупованих українських територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Симоньян нагадала, зокрема, що в Херсонській області вже дозріває урожай і сказала, що Росія готова поділитися ним "с теми странами, которые будут вести себя прилично".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Это не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Путин разрешил же", - окупант розповідає дружині про крадіжки в Україні. АУДIО

Автор: 

мародерство (339) пропаганда (2801) Симоньян Маргарита (36)


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Топ коментарі
+69
Этот урожай вам, твари, на гроб будет.
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07.07.2022 16:58
+54
Вся суть політики русні гоп-стоп.
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07.07.2022 16:58
+47
А нефритовым стержнем по губам не хочешь?
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07.07.2022 16:57
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слонячий пеніс їй в дупу.
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09.07.2022 13:38 Відповісти
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