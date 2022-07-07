Пропагандистка Симоньян міркує про крадене в Україні: "В Херсонской области зреет урожай. Мы можем этим урожаем поделиться с теми странами, которые будут вести себя прилично". ВIДЕО

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян в ефірі росТВ заявила, що Росія готова допомогти світу побороти продовольчу кризу за рахунок продажу награбованого збіжжя на окупованих українських територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Симоньян нагадала, зокрема, що в Херсонській області вже дозріває урожай і сказала, що Росія готова поділитися ним "с теми странами, которые будут вести себя прилично".

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