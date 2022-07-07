Путін заговорив про переговори та погрозив Заходу: "Ми за великим рахунком всерйоз поки що нічого не починали". ВIДЕО
Президент РФ Володимир Путін 7 липня на зустрічі з лідерами російських парламентських партій заявив, що Росія "ще нічого не починала всерйоз в Україні".
Про це пишуть російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою. Що тут скажеш, нехай спробують. Ми вже багато разів чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу, але, схоже, все до цього йде", - сказав він.
"Всі повинні знати, що ми за великим рахунком всерйоз поки що нічого не починали. При цьому ми не відмовляємося і від мирних переговорів. Але ті, хто відмовляється, повинні знати, що чим далі, тим важче їм буде з нами домовлятися", - додав він.
Топ коментарі
+130 secret secret_too
показати весь коментар07.07.2022 20:24
+122 Александр Чуднивец #474549
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+81 IN UA #422687
показати весь коментар07.07.2022 20:25
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вчора наші бійці на Херсонщині зашкварили перший (підтверджденний) Т-62. Т-62, Карл!
Воно вже кидає в бій раритети, майже власні ровесники. По тюрмам штрафбати формують "Всє ушлі на фронт", блін. Заганяє заводи в кабалу, хоч деталей все одно не буде- зато мужики знов до фабрик приписані, дюже скрєпно.
Як так розумію, що ******** "почне" аж коли Т-34 з консервації знімати будуть?
А мы вобщем то ни чего и не начинали
Залишилися тільки імперіалістичні амбіції
А все інше..... ЗДОХЛО!!!
вАс уже ніхто не боїться, лише хочуть(емо) як найшвидше добить рАсєю
І це скрізь так думають.
Була 2-га армія, стала 12-ой
Україна була 22-ой, стала 7-ой
І як Вам???)))
ВЯличие расЕи в Украине уже оторвали.
А що далі, будеш блювати своїми кістками?
Окей...
то ж взагалі нічого,
а вот когда то, дєди ваєвалі, там були мільйони вбитих
Ну, то починай вже, вова, бо чим більше ти погрожуватимеш, тим менше тебе боятимуться та болючіше битимуть. Тебе ж, разом із твоїми рабами, за великим рахунком, ніхто ще особливо-то й не чіпав... )
Говорила бабушка, кутаясь в старьё,
Пусть он нами, пешками, как угодно вертит,
Лишь бы он, касатик наш, наказал ворьё!
Доверяем Путину! - говорили пьяницы,
Подтянув у пояса ссаные штаны,
"Поднимает Родину", очень это нравится,
Лишь бы, мля, с Америкой, не было войны!
Пусть в говне и вшивые, пусть полуголодные,
Водку льём паленую в дряблое нутро,
Пусть в домах ветшающих, стылые, холодные -
Доверяем лидерам партии ЕдРо!
За Отчизну - матушку, пусть хоронит заживо,
Снова мясом пушечным ляжем под Москвой,
А наймитам Запада, сволочи беньдеровской,
Не видать Рассеюшку вольной и живой!
И фашистам - гитлерам, однозначно, смерть им!
Чтобы здесь для неруси стала благодать,
Передайте Путину, дохнем все, но терпим,
Им в Кремле осталось лишь, малость подождать!
Умирали русские, нищими и голыми,
Устилая трупами кладбища страны,
Доверяем Путину! - повторяли големы,
Вымрем сами, только бы, не было войны!
(с)
1. Макрон с Шольцем приезжают подбить зелю на переговоры....А тот и не прочь....
2. Прилетает , прослышавший про это Джонсон и говорит "не вздумай рыпаться !"
3. Гэбня покупает отставки невиданного числа английских чиновников (повод ничтожен) и убирает Джонсона (для остальных лидеров сигнал: так свалим любого)
4. Путин (на следующий же день) заговорил о переговорах.
Посмотрим чем ответит Запад на это западло.
Миршаве, гнидяве.
Боголюбский, напав на Киев, много грабил и убивал киевлян. Это при том, что такого раньше, при усобицах
между рюриковичами, никогда не было.
Но при следующем его походе на Киев его войско было поголовно уничтожено, что привело к тому, что вскоре его свои же жестоко убили. И он валялся три дня на улице и его запрещали хоронить.
Видимо не успевают подставлять пустые чемоданы под дряблый зад! 💩