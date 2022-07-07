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Путін заговорив про переговори та погрозив Заходу: "Ми за великим рахунком всерйоз поки що нічого не починали". ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін 7 липня на зустрічі з лідерами російських парламентських партій заявив, що Росія "ще нічого не починала всерйоз в Україні".

Про це пишуть російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою. Що тут скажеш, нехай спробують. Ми вже багато разів чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу, але, схоже, все до цього йде", - сказав він.

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"Всі повинні знати, що ми за великим рахунком всерйоз поки що нічого не починали. При цьому ми не відмовляємося і від мирних переговорів. Але ті, хто відмовляється, повинні знати, що чим далі, тим важче їм буде з нами домовлятися", - додав він.

Автор: 

путін володимир (23811) росія (65146)


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Топ коментарі
+130
ще нічого не починала, а вже вхезалася
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07.07.2022 20:24
+122
Яке ж воно кончене...
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07.07.2022 20:23
+81
Ага.. Серьезно не начинали, но к переговорам готовы.
Это звучит круче ем жест доброй воли
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07.07.2022 20:25
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потекло чмо
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07.07.2022 22:34 Відповісти
"Не починало воно ще", ****** грьоьбана.....

вчора наші бійці на Херсонщині зашкварили перший (підтверджденний) Т-62. Т-62, Карл!

Воно вже кидає в бій раритети, майже власні ровесники. По тюрмам штрафбати формують "Всє ушлі на фронт", блін. Заганяє заводи в кабалу, хоч деталей все одно не буде- зато мужики знов до фабрик приписані, дюже скрєпно.

Як так розумію, що ******** "почне" аж коли Т-34 з консервації знімати будуть?
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07.07.2022 22:42 Відповісти
Станом на 2021 рік, в строю ЗС РФ було 3330 танків, станом на сьогодні, 1637 з них знищені, ще кілька днів і буде 50%. Ось такі вони "несерйозні".
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08.07.2022 12:58 Відповісти
Конечно не начинали. После Т62 пойдут Т55. А уж когда расконсервируют Т34 и установят на них КАЗ Арена, это будет истинное начало, держись Рейкьявик
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07.07.2022 22:52 Відповісти
карлик в декабре угрожал вернуть НАТО к границам 1997 года. в феврале напал на Украину, обьявив тотальное уничтожение украинцев и захват их территории, прошло 4 месяца и он теперь готов к переговорам. Когда заработает осенью ленд-лиз, а количество хамерсов умножится, то рашисты уже не будут готовы к переговорам по причинам их истребления в промышленных масштабах.
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07.07.2022 23:02 Відповісти
Прикольно будет посмотреть как юхло будет объяснять поражение.
А мы вобщем то ни чего и не начинали
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08.07.2022 10:53 Відповісти
Ну, по їхньому, це ж не війна, а спецперація. Тобто, поразка, в принципі, не можлива.
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08.07.2022 13:01 Відповісти
староме ******* для того щоб начати,треба мати начиналку
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07.07.2022 23:07 Відповісти
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08.07.2022 10:03 Відповісти
А ~ 40000. дохлих орків про це знали?
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07.07.2022 23:09 Відповісти
Я вважав, що буде достатньо 15-20 тис мертвих орків і війна зупиниться. Але є вже заяви, що потрібно 120-150 тис мертвих орків. А в мене вже таке враження, що потрібно не менше 500 тис орків.
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08.07.2022 08:51 Відповісти
старый пердун
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08.07.2022 09:06 Відповісти
Можливо Ви мали на увазі - щоб залишилось всого 15-20 тисяч?
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08.07.2022 15:18 Відповісти
Не починали-не починали - та й 💩всралися!! А як почнуть... - то й зовсім обдрищуться!!!😆
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07.07.2022 23:12 Відповісти
Уйо**бок, ви уже ФСЬО!!!
Залишилися тільки імперіалістичні амбіції

А все інше..... ЗДОХЛО!!!
вАс уже ніхто не боїться, лише хочуть(емо) як найшвидше добить рАсєю

І це скрізь так думають.
Була 2-га армія, стала 12-ой
Україна була 22-ой, стала 7-ой
І як Вам???)))
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07.07.2022 23:15 Відповісти
Всерьез - это до последнего расеянина?
ВЯличие расЕи в Украине уже оторвали.
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07.07.2022 23:17 Відповісти
Всерьез еще не начинали, но 36 тысяч бойцов, тысячи самолетов, танков и крейсер "Москва" потеряли. Страшно себе представить, скролько они потеряют, когда начнут всерьез.
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07.07.2022 23:19 Відповісти
Ліліпутін як той маразматік у старості - мріє про секс, але забув що то таке 🤣
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07.07.2022 23:20 Відповісти
******
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07.07.2022 23:20 Відповісти
Путлер мав на увазі до останнього кацапського генерала.
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07.07.2022 23:22 Відповісти
Тобіш - оті твої обісрані штанці (куплені у магазині "дитячий світ"), роздовбана срака, й той факт, що ти сереш за кордоном у спеціальну валізу, то "це ще всер'йоз нічого не починалось"?!
А що далі, будеш блювати своїми кістками?
Окей...
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07.07.2022 23:35 Відповісти
нічого окрім ненависті й огиди ця потвора не викликає
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07.07.2022 23:38 Відповісти
Значит жопа полная на засрашке. А ботоксная мразь будет верещать из бункера про "непабедимасть расеи" даже когда за ним придут с веревкой и мылом.
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07.07.2022 23:42 Відповісти
справді, подумаєш то ж тільки 36 000 трупів, зі сторони расєї,
то ж взагалі нічого,

а вот когда то, дєди ваєвалі, там були мільйони вбитих
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08.07.2022 00:01 Відповісти
Ще трохи і не буду з чим "починати".
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08.07.2022 00:08 Відповісти
Риторика терориста. Якщо вже в Білорусі беруть технику і кидаються радянськими ракетами,то терориста,який точно завищує свої можливості.
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08.07.2022 00:17 Відповісти
Х теж заразився від Зелі перейшов на відосики. На фотках в середині круглого стола слідів оператора не спостерігається, а Х дивться в камеру в упор. І партактиву щось малувато. Ну і його вкраплені смі....и ?. В нього почалася оперативна пауза для того, що показати потім як вони починають. Напевне, воювати по взрослому. А раніше якось по дитячому, чи по комсомольські воювали. Можливо, йому вже пора дохтура присилати, а то оленяча сеча не помічна.
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08.07.2022 00:27 Відповісти
Putin can suck BIG DICK. What a bitch, wow!
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08.07.2022 02:54 Відповісти
*********** раньше не было, его придумал какой-то х.й семьдесят лет назад.
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08.07.2022 05:16 Відповісти
Не какой-то. Х-лофюрер сын гиперактивного нквдиста. Весь в папочку.
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08.07.2022 10:30 Відповісти
***** --- оно и в бункере *****
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08.07.2022 06:41 Відповісти
Оце негідник : розікрав зі своєю шайкою країну,пишається собою і погрожує всьому світу голожопою армією.....навіть непереймався,хто буде захищати награбоване...оце цинік....
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08.07.2022 06:54 Відповісти
когда ты ******** сдохнешь?
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08.07.2022 07:01 Відповісти
До этого он пытается получить право на место в мавзолее.
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08.07.2022 10:31 Відповісти
Муйло созналось насчет целей войны в Украине: "...хоче воювати з нами до останнього українця".
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08.07.2022 07:12 Відповісти
Це з самого початку було ясно....Головне щоб Українці самі кацапам не допомагали своїми дурними діями...
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08.07.2022 07:22 Відповісти
...починаючи з выборiв президента.
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08.07.2022 07:30 Відповісти
В одному він прав, бидломасса для наповнюваня пакетів там ніколи не скінчиться
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08.07.2022 07:21 Відповісти
ГОПНИК-шизофреник намахав цілу країну і хоче увесь світ *********** ура,товарісчі!
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08.07.2022 08:43 Відповісти
Боже як страшно...
Ну, то починай вже, вова, бо чим більше ти погрожуватимеш, тим менше тебе боятимуться та болючіше битимуть. Тебе ж, разом із твоїми рабами, за великим рахунком, ніхто ще особливо-то й не чіпав... )
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08.07.2022 08:49 Відповісти
Передайте Путину, мы ещё потерпим,
Говорила бабушка, кутаясь в старьё,
Пусть он нами, пешками, как угодно вертит,
Лишь бы он, касатик наш, наказал ворьё!

Доверяем Путину! - говорили пьяницы,
Подтянув у пояса ссаные штаны,
"Поднимает Родину", очень это нравится,
Лишь бы, мля, с Америкой, не было войны!

Пусть в говне и вшивые, пусть полуголодные,
Водку льём паленую в дряблое нутро,
Пусть в домах ветшающих, стылые, холодные -
Доверяем лидерам партии ЕдРо!

За Отчизну - матушку, пусть хоронит заживо,
Снова мясом пушечным ляжем под Москвой,
А наймитам Запада, сволочи беньдеровской,
Не видать Рассеюшку вольной и живой!

И фашистам - гитлерам, однозначно, смерть им!
Чтобы здесь для неруси стала благодать,
Передайте Путину, дохнем все, но терпим,
Им в Кремле осталось лишь, малость подождать!

Умирали русские, нищими и голыми,
Устилая трупами кладбища страны,
Доверяем Путину! - повторяли големы,
Вымрем сами, только бы, не было войны!

(с)
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08.07.2022 08:57 Відповісти
В профессионализме им не откажешь....
1. Макрон с Шольцем приезжают подбить зелю на переговоры....А тот и не прочь....
2. Прилетает , прослышавший про это Джонсон и говорит "не вздумай рыпаться !"
3. Гэбня покупает отставки невиданного числа английских чиновников (повод ничтожен) и убирает Джонсона (для остальных лидеров сигнал: так свалим любого)
4. Путин (на следующий же день) заговорил о переговорах.
Посмотрим чем ответит Запад на это западло.
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08.07.2022 09:12 Відповісти
Запад отныне будет назначать министров с иммунитетом на срусские деньги.
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08.07.2022 21:38 Відповісти
американський фільм "Взрыв из прошлого" на ютубі (1998) в наш час здається кумедним, майже дитячим, але є щось цікаве як і спільне - спочатку ізоляція добрА, а потім добрО неминуче перемагає, як завжди і відбувається
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08.07.2022 09:27 Відповісти
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08.07.2022 09:28 Відповісти
стара-нова пісня на фронті інформаційної війни. чергове залякування . Але мокрий дощу не боїться. Вбиваємо і будемо вбивати пуйловське військо допоки воно не забереться повністю з нашої країни.
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08.07.2022 10:04 Відповісти
Ну так і Захід нічого ще не починав! Лендліз з Жовтня розпочинається . Ще тількі розпочинає працювати ВПК. Тому фюрерку нех пєтушитьс все попереду!
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08.07.2022 10:17 Відповісти
охереть)))) попалось бы мне это чмо вечером возле киоска с пивом. через 20 секунд оно уже сосало причмокивая.
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08.07.2022 10:44 Відповісти
Це донесли до родичів 37 тисяч загиблих окупантів, що, виявляється, вони загинули, коли ще нічого такого і не починалося?
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08.07.2022 10:54 Відповісти
Тут саме головне - йон заговоріл!
Миршаве, гнидяве.
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08.07.2022 11:04 Відповісти
А скільки коштує поставити свічєчку - за скоропостіжний упокой здравствующего?
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08.07.2022 11:05 Відповісти
Кацапстан зародился бандитской страной от своего основания андреем боголюбским. А может и от его отца долгорукого.
Боголюбский, напав на Киев, много грабил и убивал киевлян. Это при том, что такого раньше, при усобицах
между рюриковичами, никогда не было.

Но при следующем его походе на Киев его войско было поголовно уничтожено, что привело к тому, что вскоре его свои же жестоко убили. И он валялся три дня на улице и его запрещали хоронить.
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08.07.2022 11:11 Відповісти
Вот просто ДЛЯ интереса НАХ мне знать что это уйло чешет 🤔в чём смысл этой информации 🤔
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08.07.2022 11:45 Відповісти
Позорник,розграбував цілу країну з братками,зганьбив країну на увесь світ своєю відсталісттю і тухлятиною, добив дряхлу армію (може не всі й знали б),продемонстрував цілий народ як гопник ,злодій,вбивця,гвалтівник......оце ганьба і презирство на тисячоліття
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08.07.2022 12:11 Відповісти
Переговоры? С нациками? С хвашистами?

Видимо не успевают подставлять пустые чемоданы под дряблый зад! 💩
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08.07.2022 12:53 Відповісти
У ***** уже нехватка способов сохранения рыла.
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08.07.2022 14:20 Відповісти
Хай своєму кацапському бидлу скаже, що 36 тисяч москальських трупів і 100 тисяч калік - це ще навіть не початок, лише розминка.
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08.07.2022 16:13 Відповісти
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08.07.2022 16:29 Відповісти
такое желание чтобы все нормальные демократические страны вместе собрались да вдарили по рашке и ***** всем чем можно,аж руки чешутся!
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08.07.2022 17:28 Відповісти
т.е обосрался
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08.07.2022 18:14 Відповісти
***** ************ *********
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09.07.2022 16:31 Відповісти
ПУТИН ПЗДЛИВЫЙ ЧЁРТ !!! ЕГО НЕОБХОДИМО ЛИКВИДИРОВАТЬ !!!
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11.07.2022 06:31 Відповісти
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