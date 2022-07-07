Донбас - це тільки привід, - італійський телеведучий жорстко відповів російському пропагандисту Соловйову. ВIДЕО

Італійський телеведучий жорстко відповів російському пропагандисту Соловйову про справжні цілі війни Росії проти України

Як інформує Цензор.НЕТ, відео поширене у соцмережах.



Відомий італійський ведучий в прямому ефірі розкрив нахабну брехню російського пропагандиста Володимира Соловйова. За його словами, напад Росії на Донбас став лише приводом для Володимира Путіна, аби захопити ще більше територій України.



"Ви думаєте, що Україна дозволить подібне? Ви думаєте, що ми – італійці, європейці, члени НАТО – можемо допустити подібну ситуацію? Це неможливо!"- відповів він пропагандисту.