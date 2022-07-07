Донбас - це тільки привід, - італійський телеведучий жорстко відповів російському пропагандисту Соловйову. ВIДЕО
Італійський телеведучий жорстко відповів російському пропагандисту Соловйову про справжні цілі війни Росії проти України
Як інформує Цензор.НЕТ, відео поширене у соцмережах.
Відомий італійський ведучий в прямому ефірі розкрив нахабну брехню російського пропагандиста Володимира Соловйова. За його словами, напад Росії на Донбас став лише приводом для Володимира Путіна, аби захопити ще більше територій України.
"Ви думаєте, що Україна дозволить подібне? Ви думаєте, що ми – італійці, європейці, члени НАТО – можемо допустити подібну ситуацію? Це неможливо!"- відповів він пропагандисту.
Топ коментарі
+30 Stanisław Lipski #193331
показати весь коментар07.07.2022 23:22
+22 Віталій Маркович
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+16 Petrov Viktor
показати весь коментар07.07.2022 22:44
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Я провёл в Италии неделю, видел чересчур много пацифистких флагов с надписью PACE (мир), а во Флоренции на мосту даже такую акцию: играла умиротворяющая (до тошноты) музыка и раздавались листовки с посылом "Оружие это не решение, а проблема", причём занимались этим в основном люди 65+.
Кто был летом в Италии (Франции/Испании/Мальте) отлично знает, какое там настроение у людей - летнее, праздничное. Про Украину слышали, могут сказать "Ой, это ужасно, я не понимаю как это возможно в 21-ом веке" и тд, и пойдут дальше пить пиво/вино, в лучшем случае скинут сотку евро на Красный Крест. Это не Польша, где очереди на стрельбища на месяц, и почти каждый по пару сотен злотых скинул на оружие или амуницию для ВСУ/ТрО. Кстати, на Байрактар Вам мы собрали уже более 7 млн злотых https://zrzutka.pl/na-polskiego-bayraktara-dla-armii-ukrainy
Так что пусть итальянцы почаще слышать, что кацапы - лжецы, убийцы, насильники и грабители. Это очень неприятно слышать и осознавать, но нужно. Так что респект итальянскому ТВ!
тварь фашистская.
В общем поругались на смерть. Доказать я ничего не смог
Итальянцы были самой большой и организованной группой, человек 10, от 18 до 50 лет. Регулярно организовывали транспорт, играли с детьми в футбол, всячески помогали.
Когда я им сказал, что за сепаров тоже воюют итальянцы, они ответили "Это не итальянцы, мне на них всё равно, могут умереть."
По войне 2014-2022 видно, что Польша не повелась на предложение московии поделить Польшу, и Польша не поставила Украине территориальных требований, как в 1920, и запад Украины стал тылом для воюющих востока, севера и юга. Т.е. Польша сделала выводы (этический момент я тут опускаю), а московия - нет. И это хорошо, потому что благодаря этом Польша уже в выигрыше на многих плоскостях, а московия проиграет.
Далее, вы развиваете идею воссоздания Первой Речи Посполитой как союза трёх держав. Я только за, и политически это произойдёт когда уберут Лукашенко (никто ведь не верит, что он сам уйдёт?).
Но экономически уже будет сложнее, ибо в этом всё-таки в Европе первые немцы и французы, которым не совсем выгодно вырастить у себя под боком конкурента.
Пребывая в восточноевропейской инфосфере вы могли не замечать, как разные польские, чешские, словацкие и венгерские (т.е. Вышеградская Группа) города боролись за то, где будет очередной завод Мерседеса или Опеля. А это сотни стабильных рабочих мест, даже если низкоквалифицированных. И немцы будут разыгрывать эту карту (и не только её), что определённо будет проверкой на прочность такого союза.
Завод Теслы Илон Маск в итоге построил под Берлином, кстати.
Плюс вопрос Калининграда нужно решить, но это уже после Тузлы.
шота савсем даже не победный вид у этого петушары общипанного...
Якось так.)
Авось пракатіт.
Шо, з цим гівном ще хтось навіть розмовляє???
Давать трибуну кровавому мудозвону соловью в принципе не правильно. Хотя понятно, аудитории любопытно, рейтинг. Но все равно не правильно. Удивительно, что мудозвон сказал про Приднестровье как цель. А если бы сказал, да не, мы только весь Донбас хотим плюс Крым, это мы так - страхуемся. Тогда что? Тогда европейцы и НАТО согласны что ли? Как ни крути, разговаривая с преступниками, давая им возможность публично высказываться, ты легитимизируешь их.
Странно, что соловей, имея вид на жительство, не выучил итальянский достаточно, чтобы нести свой бред. Вы Дугина позовите в следующий раз, он же типа идеолог, плюс и по-итальянски прилично говорит, и не только. Он вам все расскажет и обоснует. И будет у аудитории впечатление: какой умный человек, а мы под таким углом ситуацию не видели.
В общем, не садись играть с шулерами.
Соловйов тому приклад.
це не телеведучий це мокра курка, яка обісралась із "задачамі спєцопєрації"
втім, як би Соловйов по повній озвучив всі ці денацифікації, демілітарізації та решту хотєлок *****, то італійська публіка ****** б
страна моральных уродов и лицемерных пацифистов.
https://www.youtube.com/watch?v=g1d-v4DkEgo
Кто-то может перевести?
Пропагандисткий бред, притом унылый и не убедительный. Совершенно напрасно дали трибуну мудозвону.
Главным образом из за бабла. В тучные нулевые годы куча макаронников пилили бабло с ******. Многие себе состояния сделали на отмывании российского серого нала. Такие банки как Интеза Сан Паоло и Антонвенета - известные ландроматы российских миллиардов. Сложилась целое лобби из банкиров, финансистов, публичных людей, тех кто неплохо разбогател и хотел бы продолжать делать это и дальше. В основном из их среды и исходит это пропутинское лобби. У них есть средства, деньги, сми. А простые итальянцы смотрят ит-тв, откуда льется деза от этих толстосумов, и по инерции мышления, как и кацапье, позволяет им вешать себе лапшу на уши, не особо утруждаясь разобраться.
йди до сраки фуфломьот"😄
Як каже здається Казанський "Не треба нічого вигадувати чи додавати від себе, а достатньо показувати іноземця те чим путінці промивають мозок росіянам". Реально цього більше чим достатньо.
вот что творит животворящий отобранный домик на озере Комо...
Усі ті придушені і захоплені рашкою держави досі знаходяться під окупацією.