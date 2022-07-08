"Очі морпіхів": Один день з життя аеророзвідки 36-ї ОБМП. ВIДЕО

Морпіхи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали роботу підрозділу аеророзвідки, воїни якого виконують бойові завдання на південному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому розповідається про один день роботи аеророзвідників, морпіхи опублікували на своїй сторінці в соцмережі.

"Як відомо, богом війни називають артилерію. І війна, яку розв’язала росія проти Українського народу, це знову довела. Точні удари по місцях дислокації російських окупантів, їхніх тилах, складах з боєприпасами наближають нашу перемогу. Але є ті, хто в цьому робить не менш важливу справу. Аеророзвідка - очі перемоги 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського", - йдеться у коментарі до відео.

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