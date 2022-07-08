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"Очі морпіхів": Один день з життя аеророзвідки 36-ї ОБМП. ВIДЕО

Морпіхи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали роботу підрозділу аеророзвідки, воїни якого виконують бойові завдання на південному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому розповідається про один день роботи аеророзвідників, морпіхи опублікували на своїй сторінці в соцмережі

"Як відомо, богом війни називають артилерію. І війна, яку розв’язала росія проти Українського народу, це знову довела. Точні удари по місцях дислокації російських окупантів, їхніх тилах, складах з боєприпасами наближають нашу перемогу. Але є ті, хто в цьому робить не менш важливу справу. Аеророзвідка - очі перемоги 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського", - йдеться у коментарі до відео.

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розвідка (3861) артилерія (788) 36 окрема бригада морської піхоти (204)


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Может пора прекратить давать инфу с фронтов? Сейчас не до пиара !!! Ребята сдерживают кацапов своими жизнями .
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08.07.2022 12:36 Відповісти
Да эти же ребята сами и постят эти видео, в чем твоя проблема, не хочешь, не смотри.
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08.07.2022 12:58 Відповісти
Це щр вже нова 36 бригада? Так та загинула, або уся в полоні завдяки зрадникам із Зе-каМанди? Що за діла, як так можна знущатися над памятю Героів. Своріть вже нову, а не покривайте зрадц і нфби нічого не відбулося. Тих морпіхів зелені гандони вже списали?
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08.07.2022 13:06 Відповісти
Не вся бригада була в Маріуполі на той момент. Якісь підрозділи її були на інших ділянках. Це не щось унікальне- так буває часто
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08.07.2022 18:26 Відповісти
Боже, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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08.07.2022 13:30 Відповісти
 
 