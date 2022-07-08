"Агрессоры, окупанты, захватчики - много чего мы сегодня услышали", - Лавров про перебування на саміті G20. ВIДЕО

Міністр закордонних справ країни-окупанта Сергій Лавров розповів, які "компліменти" почув всього за один день свого перебування на саміті G20.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Лаврова, учасники саміту вимагали припинити війну і називали росіян окупантами, агресовами та загарбниками.

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Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн G7 не прийшли на вечерю з колегами по G20 в Індонезії, а традиційне фото зустрічі не відбулося через присутність глави міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова.