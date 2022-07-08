"Агрессоры, окупанты, захватчики - много чего мы сегодня услышали", - Лавров про перебування на саміті G20. ВIДЕО
Міністр закордонних справ країни-окупанта Сергій Лавров розповів, які "компліменти" почув всього за один день свого перебування на саміті G20.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Лаврова, учасники саміту вимагали припинити війну і називали росіян окупантами, агресовами та загарбниками.
Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн G7 не прийшли на вечерю з колегами по G20 в Індонезії, а традиційне фото зустрічі не відбулося через присутність глави міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
Топ коментарі
+114 IgorYakovlevich
показати весь коментар08.07.2022 13:28
+102 Eispickel
показати весь коментар08.07.2022 13:31
+95 Прощай немытая раССея
показати весь коментар08.07.2022 13:29
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Він говорить «Захід хоче, щоб ми припинили операцію».
Далі «Ми не розуміємо, чого Захід хоче, бо переговори припинила Україна».
Яке відношення мають переговори до припинення операції, чи Україна їх тут силоміць тримає?
До кАбзона *****!!!
Амінь
- Папа, я Чуркина на вкус уже попробовал... Скоро, намекают, к нам Лавров явится... Вот мне интересно - кто из них вкуснее?
- Сынок, а какая разница? И там, и там - "дерево"...
Терпи, кацапіца!
Ядерное оружие? Так оно, кроме США, есть у Британии и Франции. Только удара с подлодок Бриткнии хватит, чтоб выжечь Кацапию до Урала. А с Францией и до Тихого океана.
Еще худшие соотношения по ВВП. Нашелся бы на Западе кто-то вроде Рейгана и сидела бы гнусная недострана по норам и бункерам и высунуться боялассь бы.
Так и тут.
скандировать "фашисты",
и закидать его тухлыми помидорами.
сам не захотел ехать позориться.
Геббельса могли пригласить в Тегеран ?
А в это время "В Вашингтоне есть влиятельные члены Республиканской партии, а также менее влиятельные «левые» политики, утверждающие, что затяжная война в Украине отвлекает от приоритетов США дома и за рубежом, в частности, от необходимости противостоять Китаю.
11 республиканцев в Сенате и 57 в Палате представителей проголосовали против выделения пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов в мае.
Сенатор Джош Хоули сказал тогда, что такие расходы «не в американских интересах» и дают Европе «халяву».
Полностью https://zn.ua/UKRAINE/wp-v-ssha-pojavilsja-strakh-chto-chem-dolshe-idet-vojna-tem-bolshe-ukraina-poterjaet.html
Не критично.
евротолерасты хреновы
брехливих кацапів потрібно знищувати знищувати і знищуавати