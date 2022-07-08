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Порошенко вимагає скасувати податки, які обтяжують волонтерську фінансову допомогу для армії та родин загиблих і поранених. ВIДЕО

Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради закликав скасувати оподаткування волонтерської і благодійної допомоги на користь ЗСУ, а також фінансову підтримку, яка надається родинам загиблих і поранених на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Я хотів би звернути увагу на волонтерство. Це - потужний ресурс нашої держави, який об’єднує Україну від сходу до заходу. 80% українців долучилися до цього, навіть перебуваючи за кордоном", - констатує Порошенко.

Він зауважив - гроші простих українців поступово вичерпуються, а внески підприємств, які спрямовують понад 4% прибутку на благодійність, обкладаються податком у 18%. Так само обкладається ПДФО фінансова допомога на користь родин загиблих і поранених.

"Ми, народні депутати, зараз маємо прийняти необхідні законопроєкти, які дозволять вирішити хоча б два питання. Коли ми надаємо благодійну допомогу родині загиблих - не можна її обкладати ПДФО та іншими податками. У нас є кого обкладати податками. Коли ми надаємо допомогу пораненим - не можна її обкладати ПДФО та іншими податками. Нами внесений законопроєкт 7528, ми просимо поставити його на голосування у першому читанні і в цілому для того, щоб якнайшвидше вирішити цю проблему", – наголосив Порошенко.

"Другий законопроєкт 7506-1. Так само, як ми знімали обмеження під час концентрації коштів для боротьби з ковідом, так само нам зараз треба зняти обмеження, щоб благодійна допомога, яка йде благодійним організаціям і спрямовується виключно на підтримку Збройних сил України, також не була обтяжена податком на патріотизм. Я твердо переконаний, що це наші зобов’язання, це закони першочергові, і зал їх підтримає", - зазначив Порошенко.

П’ятий президент також подякував усім, хто долучився до безпецедентного проєкту постачання в Україну бронемашин італійського виробництва. Як відомо, вперше експортну ліцензію на купівлю нової військової бронетехніки з країни Євросоюзу отримала недержавна організація. Партія з 11 броньовиків для ДШВ буде поставлена коштом Фонду Порошенка та волонтерами ГО "Справа Громад". "Хочу привітати всіх, бо багато хто з цього залу долучився до підтримки постачання бронетехніки. Це вперше бронетехніку поставляють недержавні структури. Дякую вам за це. І це є подарунок Збройним Силам України", - наголошує Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін - міжнародний терорист, він нічим не відрізняється від бен Ладена, - Порошенко в інтерв’ю Bild

В "ЄС" наголошують, що законопроєкти щодо скасування податків на благодійну допомогу ЗСУ і родинам загилбих та поранених на фронті зареєстровані у Верховній Раді. 7506-1 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, виплаченої на користь членів сімей поранених та загиблих учасників бойових дій під час участі у відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки України. А також 7528 - про стимулювання залучення благодійних та інших неприбуткових організацій до забезпечення потреб оборони держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Автор: 

податки (3833) Порошенко Петро (15173) волонтери (1332)


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Топ коментарі
+29
Только вот "кондитер" поставляет ВСУ всякие вкусняшки, а не засырает мозги плебсу тупыми видосиками.

Фонд Порошенка замовив в Італії 11 броньовиків для ЗСУ
https://www.ukrmilitary.com/2022/07/poroshenko-italy-vehicle.html
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08.07.2022 14:07
+22
А мог бы патриотические тату сделать и хвастаться...
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08.07.2022 14:16
+20
Геть!манцев буде категорично проти цього і інші "шістки" дЄрьмака та Кодли Мойського !
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08.07.2022 14:01
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Гєтьманцев нє адабряєт.
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08.07.2022 14:00 Відповісти
Порошенко тут має рацію.
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08.07.2022 14:01 Відповісти
Порошенко завжди має рацію. Але зекоманда намагається все перекрутити і споалюжитм.
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08.07.2022 16:21 Відповісти
Спаплюжити
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08.07.2022 16:23 Відповісти
Геть!манцев буде категорично проти цього і інші "шістки" дЄрьмака та Кодли Мойського !
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08.07.2022 14:01 Відповісти
Только вот "кондитер" поставляет ВСУ всякие вкусняшки, а не засырает мозги плебсу тупыми видосиками.

Фонд Порошенка замовив в Італії 11 броньовиків для ЗСУ
https://www.ukrmilitary.com/2022/07/poroshenko-italy-vehicle.html
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08.07.2022 14:07 Відповісти
А мог бы патриотические тату сделать и хвастаться...
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08.07.2022 14:16 Відповісти
Мог бы еще и именных шоколадок наклепать на своей фабрике, как некоторые ни разу не самовлюбленные нарциссы.

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08.07.2022 14:21 Відповісти
От цікаво скільки людей купили собі таке г. Нормальна людина мабуть проблювалась би.
Але ж ці хз що, вони як гумдопомогу направляли до армії. Цікаво відправили, чи зассяли?
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08.07.2022 16:29 Відповісти
... Бойцам на передовой в качестве гуманитарной помощи привезли шоколад, на обертках которого изображены президент Украины Владимир Зеленский и советник главы ОПУ Алексей Арестович.

Фотографией поделился бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в своем Фейсбук.

"Похоже, некоторым надо немедленно менять нарратив "Шоколадный барыга", - написал он.

Он добавил, что этот шоколад получили бойцы на передовой, однако не стал указывать, где был сделан снимок и кто передал эти продукты военнослужащим ВСУ ...
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08.07.2022 18:35 Відповісти
Мабуть Зе-шашлики доїдаєш?
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08.07.2022 14:14 Відповісти
гетьманцев аферист...
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08.07.2022 14:04 Відповісти
він не аферист..він кацапський запроданець !!!!
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08.07.2022 14:34 Відповісти
Тут надо не забыть и ещё об одном моменте: невозможно постоянно воевать за волонтёрско-донатерские деньги, ресурсы у людей исчерпываются и ручеёк будет постепенно мелеть. Поэтому прикрытие многочисленных серых схем, контроль расхода спонсорских денег из-за рубежа и решение вопроса с трудоустройством кучи народа слоняющегося без дела, в том числе и за рубежом - на повестке дня. Всё таки придётся принимать непростые решения, постоянно дербанить и мутнорылить в масштабах всего государства при войне и истощении ресурсов не получится
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08.07.2022 14:04 Відповісти
щоб це зрозуміти треба мати клєпку в голові, але бандити з 90-х не здатні на еволюцію, і до навчання вони не здатні і немає в сердці любові до Батьківщини у них, величезна така холодна каменюка, яку на вулиці поставити, щоб пси мали на що сцяти.
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08.07.2022 14:08 Відповісти
Добре каже, правильно! Але ж в щирість його слів важко повірити. Бізнесмен пропонує скасувати податки- напаевне вже щось намучує...
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08.07.2022 14:05 Відповісти
Уже. И не перестает "намучивать" для ВСУ.

Фонд Порошенка замовив в Італії 11 броньовиків для ЗСУ
https://www.ukrmilitary.com/2022/07/poroshenko-italy-vehicle.html

Вантажівки для ЗСУ, куплені у Великій Британії, вирушили в Україну, - Порошенко
https://www.ukrmilitary.com/2022/06/poroshenko-vehicle.html
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08.07.2022 14:11 Відповісти
це звісно ж працює і як піар, але чесно, начхати, коломойський теж міг би хоча би і так попіаритися. А ні фіга! Максимум гречкою як ахметов відкупиться, розкаже як його підприємства подаки сплачують (після того як більшу суму від податків сховал) і ще й попросить свою частинку бюджету не просто так а на відновлення робочих місць і все таке інше.
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08.07.2022 14:14 Відповісти
Он много помогал и без разглашения. Но достали всякие "доброжелатели" и злопыхатели. Даже дело за оказание помощи ССО завели. Теперь все делается публично
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08.07.2022 14:19 Відповісти
а я зараз вірю, бо "щирість політика - ознака його програшу", а він же у нас продув.
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08.07.2022 14:12 Відповісти
Так-так, вчергове збагатитися у 82 рази і 82 рази втекти з України...
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08.07.2022 14:17 Відповісти
Який молодець наш Сергійко,
сьогодні зареєструвався і висрався в "потрібній" темі!!!
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08.07.2022 14:21 Відповісти
Этот "Ваня" только на службу поступил. Трудится в поте лица.
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08.07.2022 14:23 Відповісти
ти прочитай про суть пропозиції (даю адресу сконцентрованої, без потрібних для нардепів пояснень: в першому абзаці цієї інфи), а вже потім розпатякуй про податки
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08.07.2022 14:59 Відповісти
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08.07.2022 14:18 Відповісти
Навіть не вишкребок. ********.
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08.07.2022 14:30 Відповісти
щось багато ботів подляка зреагувало, і одразу пішли брехати. Особливо потішило про знищений в 2014-му волонтерський рух
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08.07.2022 14:25 Відповісти
це ти вважаєш "доказом знищення волонтерського руху"?
Нє, ну ти точно безпросвітний 73/43%зебіл.
Таких дебілів, як ти - я посилаю за руцкім корабоьом.
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08.07.2022 14:56 Відповісти
ой, і дебіл же ти... Пугачов, пнх
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08.07.2022 15:01 Відповісти
Що?
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08.07.2022 15:08 Відповісти
ПС, виявляється, це знаний волонтер
А Дмитро Ярош? Ні?
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08.07.2022 15:12 Відповісти
"Я хочу ПОДЯКУВАТИ ВОЛОНТЕРАМ, які в перші часи, дні, місяці війни, коли було найважче, віддавали останнє. І без цього внеску ми, все рівно, перемогли б, та було б набагато важче"

Ну і?
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08.07.2022 15:00 Відповісти
зараз гетьманцев вилізе !!!!
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08.07.2022 14:36 Відповісти
ВР перетворили на психушку пліснявих уродів.
Їх не цікавить Залужний, Джонсон, волонтери, родини полеглих Героїв.
Зустрілися потусоватися, фраєрнутися засмагою.
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08.07.2022 14:38 Відповісти
Ти по себе, "поляк"?
Разрм із бугаями Лисим та Пікаловим никаєшся в Польщі?
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08.07.2022 15:14 Відповісти
Що цікаво, після того, як Пороха застукали в лондонському ресторані за сімейним обідом - було вдосталь закидів від подлякових ботів "Він втік!" А тут: Порох сьогодні виступає в залі під куполом і жодного визнання ботів в тому, що Порох таки не тікає
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08.07.2022 15:11 Відповісти
Про волонтеров. Стоя на блок посту, только у пятерых из где то сотни увидел нормальные свидетельства, с мокрыми печатями, что они действительно волонтеры!
Почти все ездят с ксерокопиями каких то мутных свидетельств, выданных непонятно кем, ФИО не соответствуют и близко, но они все себя считают почему то волонтерами.
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08.07.2022 17:04 Відповісти
Сначала треба вимагати опж с ради вигнати
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08.07.2022 17:34 Відповісти
Есть у меня один такой знакомый "волонтер". "Касса" помело на Виноградаре. В самом начале взялся организовать все, рекламу , волонтерство, привлек французов и прессу. Обладал финансовым талантом и опытом. В самом начале войны мы всем, ко хотел помочь доверяли. А зря. Оказалось, что это мы работаем на него, как ширма. Счета его, деньги его, а вы, ребята, защищайте Киев на баррикадах... Какие деньги? Идите лесом!
В общем, если органам интересно, то свою деятельность он расширил уже на Германию. Жена его купила норковую шубку еще в марте. Мошенник чистой воды!
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08.07.2022 18:00 Відповісти
 
 