Прошу вас втрутитися і зупинити політичну атаку на Чернігів, - Атрошенко звернувся до Зеленського. ВIДЕО
Мер Чернігова Владислав Атрошенко вперше публічно звернувся до президента Зеленського через нападки на Чернігів та намагання позбавити його повноважень.
Відео він виклав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Ваші підлеглі намагаються усунути мене від управління містом та поставити свою людину шляхом призначення військової адміністрації. Причина проста: їм заважає мер, який говорить правду та захищає інтереси чернігівців, а не чиновників. Тому й хочуть забрати повноваження. В хід йдуть усі засоби: заборона візитів за кордон за коштами на відновлення міста, "привіти" через силовиків, інформаційні атаки, блокування роботи та багато іншого. Але всі ці дії шкодять, перш за все, Чернігову та Україні. Замість того, щоб протистояти нападам ворога, місто вимушене терпіти нападки Ваших підлеглих", - зазначив він.
Атрошенко закликав Зеленського припинити політичну атаку і підтримати чернігівців.
"Пане Президенте! Я не можу допустити, щоб Чернігів страждав. Тому звертаюся до Вас і прошу Вас втрутитися в ситуацію, зупинити політичну атаку окремих Ваших підлеглих на мене, та усіляко підтримати місто і міського голову Чернігова. Центральна та місцева влада мають працювати разом проти ворога, а не один проти одного. Чернігівці чекають на Ваше неупереджене та зважене рішення", - підсумував міський голова.
Будь ласка, зачекайте...
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Ніби він не знає...Да да.
Скарги на Залужного одразу ж вичитав, в той самий день.
Нє...воно дрібне і мстиве.
Хоча. якби сказав "що ж ти лідор зелений, що ж ти робиш, ти хочеш, щоб Україну ні в ЄС, ні в НАТО не прийняли??" - то був би сенс цього публічного листа...
Живя на войне,
Страна утопала
В ЗЕленом #@вне.
(с)
Це як просити какаху, щоб наказала собаці не гавкати.
я не голосував за атрона - тепер буду, як й більшість чернігівців. Сподіваюсь за боневтіка нада тока перестать стрелять більшість вже не проголосує.
головне не дата реєстрації, а адекватність
что для него важнее во время самой важной войны за всю нашу историю
или мелочные сраные интриги и борьба за власть и распил бабла или обьединение всех сил для победы
всі боневтіку челобитні подають
із цим вони до ЄС зібрались
І , навіть тут, в Зверненні до Президента, ФАЛЬСИФІКАЦІЯ І ОБМАН
- "мер, якого підтримали майже 80% виборців i який говорить правду та захищає інтереси чернігівців, а не чиновників".
Більше 70% виборців категорично відмовились навіть участвувати в "виборах БЕЗ ВИБОРА". І мерске "майже 80% виборців", стосується не виборців. А тільки прийшовших на "вибори"
Для подавляючої ж більшості чернігівців, Атрошенко, зробивший з місцян своїх "дойних "лохів", - НЕ ЇХ ЛЕГІТИМНИЙ Мер.
Тай рівень пропонованиз Атрошенком рішень дискредитує Місто.
Останній з них, - "пропозиція" ремонтувати майже не пошкоджену будівлю Мерії "за якихось" 18,7 млн грн.
І це в той час, коли в Чернігові є навіть цілі 9-поверзівки БЕЗ ВІКОН І ДВЕРЕЙ. Наприклад сумнощвісно будівля на вул.Шевченка, 246-А.
І вже втрачені, дякуючи бездіяльності ЧМР, 2 місяці літнього будівельного часу
https://www.google.com/amp/s/www.dsnews.ua/politics/grupa-reyting-u-konflikti-zelenskogo-z-atroshenkom-57-chernigivciv-pidtrimuyut-mera-zelenskogo-8-26012022-449424/amp
Кстати, почему-то во время активных боевых действий не находилось желающих убрать мэра.
Ни-че-го не поменялось.
И никогда не поменяется.
Картина маслом. Президент Украины сидит в Украине, через интернет проводит конференции, а начиная от самых захудалых глав сел, районных центров Украины, народные депутаты, главы областных администраций, городские головы и чиновники и их помощники и помощницы слушают его в непосредственно за границей, причем за казенный счет!
Ось така вона зелена сволота з говнокомандуючим на чолі. Вони ще не виграли у війні життями тисяч нашіх хлопців, а вже натхненно готуються наживатися на повоєнниму відбудовуванні країни. Просто мерзота.