Прошу вас втрутитися і зупинити політичну атаку на Чернігів, - Атрошенко звернувся до Зеленського. ВIДЕО

Мер Чернігова Владислав Атрошенко вперше публічно звернувся до президента Зеленського через нападки на Чернігів та намагання позбавити його повноважень.

Відео він виклав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Ваші підлеглі намагаються усунути мене від управління містом та поставити свою людину шляхом призначення військової адміністрації. Причина проста: їм заважає мер, який говорить правду та захищає інтереси чернігівців, а не чиновників. Тому й хочуть забрати повноваження. В хід йдуть усі засоби: заборона візитів за кордон за коштами на відновлення міста, "привіти" через силовиків, інформаційні атаки, блокування роботи та багато іншого. Але всі ці дії шкодять, перш за все, Чернігову та Україні. Замість того, щоб протистояти нападам ворога, місто вимушене терпіти нападки Ваших підлеглих", - зазначив він.

Атрошенко закликав Зеленського припинити політичну атаку і підтримати чернігівців.

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"Пане Президенте! Я не можу допустити, щоб Чернігів страждав. Тому звертаюся до Вас і прошу Вас втрутитися в ситуацію, зупинити політичну атаку окремих Ваших підлеглих на мене, та усіляко підтримати місто і міського голову Чернігова. Центральна та місцева влада мають працювати разом проти ворога, а не один проти одного. Чернігівці чекають на Ваше неупереджене та зважене рішення", - підсумував міський голова.