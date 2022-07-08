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Прошу вас втрутитися і зупинити політичну атаку на Чернігів, - Атрошенко звернувся до Зеленського. ВIДЕО

Мер Чернігова Владислав Атрошенко вперше публічно звернувся до президента Зеленського через нападки на Чернігів та намагання позбавити його повноважень.

Відео він виклав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Ваші підлеглі намагаються усунути мене від управління містом та поставити свою людину шляхом призначення військової адміністрації. Причина проста: їм заважає мер, який говорить правду та захищає інтереси чернігівців, а не чиновників. Тому й хочуть забрати повноваження. В хід йдуть усі засоби: заборона візитів за кордон за коштами на відновлення міста, "привіти" через силовиків, інформаційні атаки, блокування роботи та багато іншого. Але всі ці дії шкодять, перш за все, Чернігову та Україні. Замість того, щоб протистояти нападам ворога, місто вимушене терпіти нападки Ваших підлеглих", - зазначив він.

Атрошенко закликав Зеленського припинити політичну атаку і підтримати чернігівців.

Також читайте: "Європейські партнери шоковані такою поведінкою", - Атрошенко про заяву заступника голови ОП

"Пане Президенте! Я не можу допустити, щоб Чернігів страждав. Тому звертаюся до Вас і прошу Вас втрутитися в ситуацію, зупинити політичну атаку окремих Ваших підлеглих на мене, та усіляко підтримати місто і міського голову Чернігова. Центральна та місцева влада мають працювати разом проти ворога, а не один проти одного. Чернігівці чекають на Ваше неупереджене та зважене рішення", - підсумував міський голова.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Чернігів (787) Атрошенко Владислав (92)


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Топ коментарі
+57
Атака санкціонована Зеленським.
Ніби він не знає...Да да.
Скарги на Залужного одразу ж вичитав, в той самий день.
Нє...воно дрібне і мстиве.
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08.07.2022 14:17
+49
Харкая кровью,
Живя на войне,
Страна утопала

В ЗЕленом #@вне.
(с)
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08.07.2022 14:18
+45
с..ки зелені
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08.07.2022 14:12
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с..ки зелені
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08.07.2022 14:12 Відповісти
Бояри погані, а цар добрий.
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08.07.2022 14:15 Відповісти
А він що з 95 кварталу чи ОПЗЖ щоб його випускати?
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08.07.2022 14:16 Відповісти
Атака санкціонована Зеленським.
Ніби він не знає...Да да.
Скарги на Залужного одразу ж вичитав, в той самий день.
Нє...воно дрібне і мстиве.
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08.07.2022 14:17 Відповісти
99,9%
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08.07.2022 14:58 Відповісти
Дарма звернувся.
Хоча. якби сказав "що ж ти лідор зелений, що ж ти робиш, ти хочеш, щоб Україну ні в ЄС, ні в НАТО не прийняли??" - то був би сенс цього публічного листа...
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08.07.2022 14:17 Відповісти
Так "Блазень" вже "втрутився"! Бо саме за його мовчазної згоди і йде оце "цькування"!
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08.07.2022 14:28 Відповісти
Як мені подобаються оці ображені і їх комментатори...Та назви ти прізвища,їхні посади,але ні тут включає задню і попросту боїться.Як можно відбитися і вистояти проти ***** і просто тремтіти від якогось чиновничка чи зВР,чи з ОП?Унього що тероборона розпустилася,чи обстріли з боку кацапів не продовжуються?І це МИ раптом хочемо все змінити ?Тобі не стидно,Атрощенко???
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10.07.2022 21:15 Відповісти
Харкая кровью,
Живя на войне,
Страна утопала

В ЗЕленом #@вне.
(с)
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08.07.2022 14:18 Відповісти
брутально, але правда
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08.07.2022 14:23 Відповісти
внутрішня гризня, ну просто дуже "на часі".
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08.07.2022 14:18 Відповісти
Горить сарай, гори й хата
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08.07.2022 15:42 Відповісти
Война войной, а дерибан и делёжка руин под застройку по расписанию. Пи#дец🤦
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08.07.2022 14:19 Відповісти
у канашенкова вже сформувався свій стиль висирати на вуші парашників інфу про "знищення" всього, шо приносить сьогодні найбільший урон війсковій машині параші - він все "знищує" попарно )) до цього він захватив 2 цезарі, знищив 2 хаймарси, скільки разів він збивав по парі літаків за раз, взагалі підрахунку не підлягає,.... ізі псюхолоґі. але є один ньюанс. можна вангонути - з обнародуваних парних поставок західної ******** техніки, він знищить, або захопить, тільки одну й можливо ще до того часу коли вони надійдуть в Україну. але від знищення одної, трьох та більше, психологічний ефект на парашних кріпосних буде не той ))
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08.07.2022 14:53 Відповісти
Читать, что пишут кацапские гандоны - себя не уважать. Кем надо быть, что бы парашное пропагандонское вранье вообще принимтаь во внимание?
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08.07.2022 14:24 Відповісти
Ні націоналістів 15 мільонів і раз нема Harpoon ласкаво просимо до берегів Укераїни чого сторчите на відстані 300км ? бо сците а вот ваша характеристика від ваших скрепоносців - И.С.Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".
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08.07.2022 14:27 Відповісти
Він сам як і начебто його підлегли підлеглий коломойского тому звертатись треба до коломойского
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08.07.2022 14:21 Відповісти
Дивне звернення!
Це як просити какаху, щоб наказала собаці не гавкати.
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08.07.2022 14:21 Відповісти
за атрошенка проголосувало 80 проц чернігівців. практично як за членограя. Й мабуть ті ж самі люди. Але Атрошенко боронив Чернігів під бомбами, а членограй сидів в бункері і герой боневтік.
я не голосував за атрона - тепер буду, як й більшість чернігівців. Сподіваюсь за боневтіка нада тока перестать стрелять більшість вже не проголосує.
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08.07.2022 14:22 Відповісти
ну брехать -то не нужно- за него проголосовали 71 проц из тех кто пришел на выборы, а это всего-лишь 62937 тыс чел , а именно 25 процев жителей от 300 тысяч
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08.07.2022 15:43 Відповісти
васілій, я кожен день бачив як атрон мутив коктейлі молотова, організовував облаштування блок постів, поновлення інфраструктури - тощо. Можливо атрон і не збив пять літаків - можливо. Можливо також шо боневтік в бункері вів себе героїчніше як й арахамія, дєрьмак, коля котлєта й безумна... все можливо в нашому світі - я не був свідком їхнього бункера. Стосовно відсотків - 1 я не голосував за нього. 2 - я знаю шо за нього голосувало ***** 70 чи 80 відсотків тих хто прийшов на вибори - точна цифра є на сайті для виборів там пошукай а я тобі не статист. 3 - ті гондони які не ходять на вибори бо їм какаяразніца для мене не громадяни а гандони. Навіть у порівнянні з зе пліснявою - це саме какая разніца й до вела до тоого шо ми маємо. Так шо ***** тут мені про брехню
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08.07.2022 16:14 Відповісти
в бомбоубежище он сидел в троллейбусном парке...., боронив , ну у вас и фантазии
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08.07.2022 15:47 Відповісти
вы"ті гондони які не ходять на вибори бо їм какаяразніца для мене не громадяни а гандони" - понту ходить на выборы без выборов? пусть введут в бюлетень графу "против"
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10.07.2022 09:33 Відповісти
Що за дурня! Його обрали люди, залиште мера в спокої. За що людину травлять, хтось може владних пояснити?
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08.07.2022 14:23 Відповісти
Бо він підтримує Раду мерів міст і Кличка і не пускає "зелених свиней" до чернігівської "кормушки" А зараз "цькування" посилилося - бо він має міжнародний авторитет і на Заході йому дадуть гроші на відновлення Чернігова Але ж тоді "героєм" буде він - а не "Блазень"! А у "зелених" і так в Чернігові авторитет став невисоким - тільки "грузєвом" через телемарафон і вдається частково "засрать мізки" людям!
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08.07.2022 14:33 Відповісти
він підтримуе свой карман
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08.07.2022 15:44 Відповісти
Тож доведение факт, а кінчені суди Чернігова його карман обороняють
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08.07.2022 23:24 Відповісти
Тому що треба поставити на грошовий потік по відбудові міста свою людину. Щоб той же Зєля, дЄрмак і , канешно, Каломойша, мали свої 40% відкату.
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08.07.2022 15:21 Відповісти
Атроша криминал легализовавшийся во-власти и давно должен сидеть в тюрьме
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08.07.2022 15:45 Відповісти
Асфальт для ремонта дорог Че, мер заказывает на своем заводе, причем по-такой цене, что дешевле было б привезти асфальт из Киева (с подогревом) , НО, тендерные условия выписанны так, что асфальтный завод должен быть в небольшой удаленности от города (это вам пример"за что"), и да, качество асфальта стремное (что было доказанно следтвием) и тем фактом,что асфальт не выдерживает и год/полгода эксплуатации, заместо заявленные 5-ти лет гарантии. Реконструкцию городского пляжа мер доверил "инвестору", на выходе все работы по-благоустройству были произведенны городскими службами за городской бюджет, на выходе с "инвестором " распрощались, при этом ему в дорожку дали 800 тыс. грн из городского бюджета - оно и не удивительно, когда "инвестор" твой бизнес партнер, которого несколько лет назад повязали за конвертанционный центр , как вы думаете кто отмазал и чьи деньги там мылись? До этого этот "инвестор-партнер" продал меру за пару копеек торговый центр, под который мер за бюджет затеял реконструкцию улицы - замену ВСЕХ коммуникаций не в самом старом и аварийном месте, которая длилась три года. На территории городской свалки работает заводик мера по-добыче газа и за все это в бюджет города платиться пару копеек, при том что такой-же его заводик в Одессе платит в городской бюджет несколько миллионов. Ну и список можно продолжать до не хочу, так это то что из свежего, т.к. сказать сьогодення, а если копнуть бандитское хистори , рейдерские захваты, рекетерство то там мама не горюй
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08.07.2022 16:08 Відповісти
яке ж ти кончене... атрон барижив на асфальті а боневтік не барижив на цьому ж асфальті? я тобі так скажу - якби не такі як бариги як атрон, був би чернігів як херсон і шоб ти тоді підарасіна *******? я краще буду з баригой атроном в україні, ніж з такими як ти в окупації
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08.07.2022 16:21 Відповісти
Каким боком Атроша к защите Че? Да НИ КАКИМ - он при любой власти нормуль себя чухал бы. P.s следи за языком баклан
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08.07.2022 17:11 Відповісти
спитай у чернігівців яким він боком, а краще просто йди *****... можна боком, можна раком, можна на голові
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08.07.2022 17:21 Відповісти
Тобі б романи писати, а не пасквілі.
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08.07.2022 19:20 Відповісти
Зелені відкривають проти Чернігова другий фронт
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08.07.2022 14:23 Відповісти
особливо грає ця новина на фоні того шо за боневтіка в чернігові голосували аж гай гудів
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08.07.2022 14:26 Відповісти
На два місяці пізніше чим ти....

головне не дата реєстрації, а адекватність
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08.07.2022 15:28 Відповісти
Зголодніла пліснява займає позиції, готується до дерибану.
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08.07.2022 14:27 Відповісти
Можна подумати, що Зеленський до цього цькування непричетний!
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08.07.2022 14:29 Відповісти
это очень показательный момент, наш Пан Президент сейчас всем покажет

что для него важнее во время самой важной войны за всю нашу историю

или мелочные сраные интриги и борьба за власть и распил бабла или обьединение всех сил для победы
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08.07.2022 14:32 Відповісти
Тут і "здогадуваться" не треба! Він своєю трилітньою діяльністю свій нарцисизм показав у всій красі
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08.07.2022 14:34 Відповісти
отаку систему створили зелені
всі боневтіку челобитні подають
із цим вони до ЄС зібрались
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08.07.2022 14:33 Відповісти
міський голова - це виборча посада, і хто б він не був, але його вибирали люди, і тільки люди можуть вирішувати, коли йому піти..., така вона демократія..., президент в нас гарант конституції, і він багато чого повинен гарантувати...
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08.07.2022 14:34 Відповісти
посада-то выборча, но прокуратура и следственные органы может думати по-другому
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08.07.2022 15:52 Відповісти
Полиция, суды уже зафиксировано и доказано работать на криминалитет Чернигова, земли, недвижимость и все что можно просто и тупо разворовывалось
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08.07.2022 23:27 Відповісти
Скажите пжл ,а то что этот мер один из самых богатых меров Украины, ни о чем не говорит... или все нормально?
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08.07.2022 14:37 Відповісти
дермачок з татаркіним працюють !!!
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08.07.2022 14:39 Відповісти
Так и до ***** памаги и спаси рукой подать.
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08.07.2022 14:44 Відповісти
До речі про Атрона:

І , навіть тут, в Зверненні до Президента, ФАЛЬСИФІКАЦІЯ І ОБМАН

- "мер, якого підтримали майже 80% виборців i який говорить правду та захищає інтереси чернігівців, а не чиновників".

Більше 70% виборців категорично відмовились навіть участвувати в "виборах БЕЗ ВИБОРА". І мерске "майже 80% виборців", стосується не виборців. А тільки прийшовших на "вибори"

Для подавляючої ж більшості чернігівців, Атрошенко, зробивший з місцян своїх "дойних "лохів", - НЕ ЇХ ЛЕГІТИМНИЙ Мер.

Тай рівень пропонованиз Атрошенком рішень дискредитує Місто.

Останній з них, - "пропозиція" ремонтувати майже не пошкоджену будівлю Мерії "за якихось" 18,7 млн грн.

І це в той час, коли в Чернігові є навіть цілі 9-поверзівки БЕЗ ВІКОН І ДВЕРЕЙ. Наприклад сумнощвісно будівля на вул.Шевченка, 246-А.

І вже втрачені, дякуючи бездіяльності ЧМР, 2 місяці літнього будівельного часу
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08.07.2022 14:46 Відповісти
а ти звідки? як Чернігівчанин можу сказати, що за Атрона дійсно проголосувало більше 70% голосів і більшість чернігівців його підтримує. Було та й зараз є багато зеленого шобла, яке його поливає брудом
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08.07.2022 15:30 Відповісти
еще раз, вы или глупый или не свежущь - за Атрошу проголосовало 71 проце населения ОТ ПРИШЕДШИХ НА ВЫБОРА, а это около 25 процев населения и ни как не 70
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08.07.2022 15:50 Відповісти
А я, як чернігівчанин, скажу що атрошенко зміг "купити" голоси лише відсотків 25 від . І чернігівці йому потрібні тільки для прикриття крадіжок у особливо великих розмірах.
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08.07.2022 16:33 Відповісти
Чернігів знає, що мер - мудак
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08.07.2022 23:29 Відповісти
Це ж саме можна про будь якого виборного політика сказати.Ьак що ваш допис ні про що.
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08.07.2022 15:41 Відповісти
Для подавляючої кількості чернігівців Атрощенко є беззаперечним мером. Те, про що ти тут пишеш, свідчить лише про те, що ти НЕ чернігівець, і відпрацьовуеш тут чиєсь замовлення. Вивчи краще соціологію, а не плети дурню.

https://www.google.com/amp/s/www.dsnews.ua/politics/grupa-reyting-u-konflikti-zelenskogo-z-atroshenkom-57-chernigivciv-pidtrimuyut-mera-zelenskogo-8-26012022-449424/amp
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08.07.2022 15:46 Відповісти
Слишком поздно Софа Львовна поняла, что не стоило обращаться к пластическому хирургу, у которого в приёмной висят картины Пикассо…
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08.07.2022 14:47 Відповісти
Атрошенко, держись! Зелёных вместе с его Наполеоном мы сметем
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08.07.2022 14:53 Відповісти
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08.07.2022 17:45 Відповісти
а шо Верховний? - а Верховний нічо - то все його ляльководи: дермаківці-татарівці-портновці і барабас Бєня.. Зупермен тупо чесно читає все, що на суфльорі і з приводу Чернігова поки шо - нічо такого там нема...
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08.07.2022 14:53 Відповісти
Пане Данило,ви що так нічого і не зрозуміли?Атрощенко не назвав жодного прізвища тих,хто його чмирить.Він попросив індулігенцію від президента.І публічно гарантував відкати-в любих процентах.Його ж за кордон не пустили,бо не хоче ділитися так як потрібно...
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10.07.2022 21:30 Відповісти
как же задрала эта тупая зеленая шобла
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08.07.2022 14:55 Відповісти
Зе ніколи не стане політичним діячем. То що йому дали "державу й булаву", не перетворило його на державника. І навіть на війні воно дбає за свій бакшиш. Більше шкода, що воно таке не одне, ще є купа силовиків, які також по суті виявились мародьорами та покидьками не сильно гірші за орків. Ну а йдуть туди люди без морялі та устоїв, які виховані за принципом "живемо сьогодні та зараз, а там трава не рости". Зараз все це відмивається кровью патріотів, яких здається Зе команда вважає шкідниками доречі. Та все ж ці політичні та інші марадьори "при исполнении", будуть так само "лежати на узбіччі" як оті орки з награбованими трусами. Треба тільки но не скотитись до їхного рівня та не бути байдужим, та мати при собі ідейні цінності, які б були значно вище за гроші.
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08.07.2022 15:03 Відповісти
Для декого при владі вище грошей тільки ще більші гроші. Цим вони і керуються по життю.
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08.07.2022 19:11 Відповісти
не втік ще й в потоках на відбудову заважати буде, всьо нє просто, а очень просто
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08.07.2022 15:13 Відповісти
Тимошенко не втікав він просто відвідав Монако для купівлі нерухомості
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08.07.2022 15:14 Відповісти
Жалюгідне видовище, холопи просять "пана" *********** про захист від опричників ОПи.
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08.07.2022 15:26 Відповісти
При всій неповазі до значної частини теперішньої влади, Атрошенко ще той бандюга. Коломойський заслабшав, от його й розкуркулюють.
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08.07.2022 15:38 Відповісти
золотые слова!!!!!!
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08.07.2022 15:48 Відповісти
не знаю хто він, але він допомагав боронити майже оточений Чернігів, коли ми в Києві сиділи і молилися аби тільки Чернігів не впав.
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08.07.2022 16:46 Відповісти
Не знаю, что за человек Атрошенко, но такое впечатление, что слуги засуетились потому, что запахло большими деньгами на восстановление города. Просто так снять мэра не могут, в ход пошли подлые методы.
Кстати, почему-то во время активных боевых действий не находилось желающих убрать мэра.
Ни-че-го не поменялось.
И никогда не поменяется.
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08.07.2022 15:59 Відповісти
Атрошенко отличный мэр и много сделал и делает для города.
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08.07.2022 16:28 Відповісти
Конкретика есть?
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08.07.2022 17:42 Відповісти
Дебіл. Якби ти побував у Чернігові до війни, то не патякав би. Вочевидь, дуже багато тут особистостей, які судять не знаючи теми і дивлячись у своє зображення в дзеркалі.
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08.07.2022 19:07 Відповісти
Фонтани під час війни. Ну ну
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08.07.2022 23:30 Відповісти
"Прошу"-,він що імператоріус,а ти барон.Вимагаємо, я і громада! Коли малорос усвідомить що він не богом данний а вибраний .
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08.07.2022 16:32 Відповісти
Еще один ущемленный. Не пускали заграницу помощи просить. Ты ничего не попутал, дядя? Где Чернигов, кто ты, и куда тебя не пускали? Раз ты мер, то и занимайся своими делами! Бомбоубежища людям расчистить и организуй хотя бы!
Картина маслом. Президент Украины сидит в Украине, через интернет проводит конференции, а начиная от самых захудалых глав сел, районных центров Украины, народные депутаты, главы областных администраций, городские головы и чиновники и их помощники и помощницы слушают его в непосредственно за границей, причем за казенный счет!
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08.07.2022 17:41 Відповісти
Диванний стратег розійшовся. А ти що зробив для країни, нещастя диванне?
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08.07.2022 19:04 Відповісти
А этот мер золотой батон подарить как овощу дарил не пробовал вместо видосиков как сейчас принято.
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08.07.2022 17:44 Відповісти
Брабуса ВСУ битка міг віддати
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08.07.2022 23:31 Відповісти
Любого мера любого міста можна сміливо садити в тюрягу. Всі вони корупціонери і хабарники. Ще чесного мера я не бачив.
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08.07.2022 18:35 Відповісти
Загляни у свій e mail, там медалька від Зе влади повинна прийти.
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08.07.2022 21:56 Відповісти
А особливо президента.
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09.07.2022 10:43 Відповісти
Атрощенко, мабудь, найкращий мер України і мужня людина, а змушений звертатись по "захист" до неЛоха, нібито не знаючи хто за цим всім стоїть.
Ось така вона зелена сволота з говнокомандуючим на чолі. Вони ще не виграли у війні життями тисяч нашіх хлопців, а вже натхненно готуються наживатися на повоєнниму відбудовуванні країни. Просто мерзота.
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08.07.2022 19:02 Відповісти
Десь так
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08.07.2022 21:53 Відповісти
Мої побажання Зе і Зе владі

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08.07.2022 22:04 Відповісти
Ох Атрошенко и мразь, он же чиновников защищал и полицию натравливал. Логвина особый привет - судья мрази на, которая понесет высшую меру за ее решения именем Украины во благо мращей
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08.07.2022 23:19 Відповісти
Байдену треба скаржитись
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09.07.2022 10:41 Відповісти
 
 