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У Дністровському водосховищі на глибині 20 метрів дайвери знайшли ворожу ракету. ВIДЕО

На території Чернівецької області у Дністровському водосховищі на глибині 20 метрів дайвери знайшли ворожу ракету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли в Чернівецькій ОВА і опублікували відеозапис, зроблений водолазами.

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Автор: 

розмінування (989) Осачук Сергій (112)


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Топ коментарі
+4
Шо за мода с экрана снимать, а потом это выкладывать?
Рабинович напел (с) вспоминается.
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08.07.2022 16:20
+2
Дурня якась! Коли вона туди потрапила? Це ж не голка. Ніхто не чув, не бачив і не знав... І по цим кадрам не можливо ідентифікувати, що то було?
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08.07.2022 16:31
+1
какая еще в жопу ракета? 🤣🤣🤣💥💥💥👎👎👎
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08.07.2022 16:24
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а раніше, на дні водосховищ кинутих труб від земснарядів знайти було не проблема. а коли під звалом берега паралельно йому лежали - то рибацького добра було на них начепляно не міряно!!
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08.07.2022 16:07 Відповісти
Что это, уточка у, искандер?
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08.07.2022 16:10 Відповісти
Шо за мода с экрана снимать, а потом это выкладывать?
Рабинович напел (с) вспоминается.
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08.07.2022 16:20 Відповісти
это не ракета, а топливный бак
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08.07.2022 16:22 Відповісти
какая еще в жопу ракета? 🤣🤣🤣💥💥💥👎👎👎
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08.07.2022 16:24 Відповісти
Дурня якась! Коли вона туди потрапила? Це ж не голка. Ніхто не чув, не бачив і не знав... І по цим кадрам не можливо ідентифікувати, що то було?
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08.07.2022 16:31 Відповісти
по статистиці 60% кацапських ракет падають в нікуди - пустирі, ліси, болота, озера
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08.07.2022 17:33 Відповісти
Ты эту статистику сам проверял? Или лишь бы пернуть
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09.07.2022 12:03 Відповісти
Атомна бимба 🤣...
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08.07.2022 16:54 Відповісти
інфа оновлюється- то виявляється не ракета а топливний бак старого літака
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08.07.2022 17:01 Відповісти
а я зразу був поставив, шо то знову труба од земснаряда ((
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08.07.2022 17:19 Відповісти
І так риби нема, то тепер і жаб не буде !
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08.07.2022 18:37 Відповісти
часів другої світової ***** якась 😅
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08.07.2022 20:01 Відповісти
 
 