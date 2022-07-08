У Дністровському водосховищі на глибині 20 метрів дайвери знайшли ворожу ракету. ВIДЕО
На території Чернівецької області у Дністровському водосховищі на глибині 20 метрів дайвери знайшли ворожу ракету.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли в Чернівецькій ОВА і опублікували відеозапис, зроблений водолазами.
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Топ коментарі
+4 Alexey Poltorak
показати весь коментар08.07.2022 16:20
+2 Nlk Kovalda #453623
показати весь коментар08.07.2022 16:31
+1 Royal Flush #510166
показати весь коментар08.07.2022 16:24
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Рабинович напел (с) вспоминается.