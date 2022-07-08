У Дністровському водосховищі на глибині 20 метрів дайвери знайшли ворожу ракету. ВIДЕО

На території Чернівецької області у Дністровському водосховищі на глибині 20 метрів дайвери знайшли ворожу ракету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли в Чернівецькій ОВА і опублікували відеозапис, зроблений водолазами.

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