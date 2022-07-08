Російські пропагандисти показали залишки складу боєприпасів в окупованому Шахтарську, що загорівся сьогодні уночі. ВIДЕО
Російські пропагандисти опублікували відео, на якому показані залишки складу боєприпасів, що загорівся сьогодні в окупованому Шахтарську на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вибухи снарядів практично зрівняли територію складу із землею. На записі видно, що боєприпаси продовжують детонувати.
Нагадаємо, що в окупованому Шахтарську на Донеччині загорілися уночі 8 липня та почали вибухати склади з боєприпасами. Підконтрольний так званій "ДНР" сайт новин повідомляє, що сильні вибухи та пожежа почилися нібито після обстрілу ЗСУ. Вибухи розпочалися близько 02:30. Стовп диму піднімався на кількасот метрів.
Топ коментарі
+64 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.07.2022 16:13
+45 Aleksiey Ykropovich
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+30 Михаил Филоненко #416954
показати весь коментар08.07.2022 16:22
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Минздрав предупреждает : курение убивает
Навіть якщо половина придатні, то все одно, дохрєна.
А ще в них є заводи по виробництву ***********
Так що на їх вогняний вал ми маємо відповідати нашим та вичавлювати їх з України. Бо інакше - ніяк
Скільки ж вони цього «добра» до нас завозять, вже скільки днів підряд їх склади розбивають, а вони все не кінчаються…
вести с дурдома )))
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в сети высмеяли странное заявление *****
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Непогано, дуже непогано!!!
Цілком імовірно, що законний мер Мелітополя Федоров був правий, коли сказав, що під час удару по базі ворога при військовому аеродромі було виведено із строю 500 орків, з яких більше 200 загиблих. Зараз ідуть повідомлення, що морги й промислові холодильники міста переповнені трупами, а з розбору завалів досі підвозять утилізованих рашистів.
В кінці липня 2014 р. кацапський танк розстріляв БМД дніпровських десантників. Загинули чудові українські хлопці. Петро Федоряка - Людина з великої букви був в цій бойовій машині. Кацапня демонструвала відео знущання над понівеченими тілами наших воїнів. Місцевий ублюдок знущався над бійцем який вижив. Тіло Петра ці андроїди не віддавали два з половиною місяці...
Ми все добре пам'ятаємо!
Це тільки прелюдія, бійтеся та готуйтесь до відплати!