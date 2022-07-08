Російські пропагандисти показали залишки складу боєприпасів в окупованому Шахтарську, що загорівся сьогодні уночі. ВIДЕО

Російські пропагандисти опублікували відео, на якому показані залишки складу боєприпасів, що загорівся сьогодні в окупованому Шахтарську на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вибухи снарядів практично зрівняли територію складу із землею. На записі видно, що боєприпаси продовжують детонувати.

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Нагадаємо, що в окупованому Шахтарську на Донеччині загорілися уночі 8 липня та почали вибухати склади з боєприпасами. Підконтрольний так званій "ДНР" сайт новин повідомляє, що сильні вибухи та пожежа почилися нібито після обстрілу ЗСУ. Вибухи розпочалися близько 02:30. Стовп диму піднімався на кількасот метрів.

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