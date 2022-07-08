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"Мы покупали трекинговые по 600 рублей, вот у них такие выдают": росіянин вихваляється шкарпетками, які поцупив в українських воїнів, - перехоплення СБУ. АУДIО

Російські окупанти у перехоплених розмовах вихваляються шкарпетками, які поцупили в українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти "полюють" за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ

Про це в одному з останніх перехоплень СБУ зізнався контрактник зс рф, який розмовляв зі своєю дружиною.

"У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю …какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают", - каже окупант.

Він вихваляється американським камуфляжем, який теж поцупив в українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупант в істериці від побаченого на війні: "Вы не представляете, что здесь творится. Лечиться сразу же надо. Здесь п#зда", - перехоплення СБУ. АУДIО

Хоча запевняє, що справа не у виробнику. Не менш якісне і те, що виробляється для війська в Україні: "Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так".

Та що ж тут не зрозумілого: наші воїни – це гордість України! І кожен українець допомагає фронту, як може, і працює на перемогу.

А кому потрібні загарбники? Місце "другої армії світу" – у пластикових пакетах для "вантажу 200"!" - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17359) мародерство (339) СБУ (12812) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+17
По совковим нормативам танк розрахований на 15 хв бою, а ванька - на 5 хв.

Тоді, зачем покойніков одєвать дорого?
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08.07.2022 17:29
+14
Навіщо росіянам видавати якісні шкарпетки та і весь одяг? Їх в Україні все одно швидко вб'ють.
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08.07.2022 17:29
+13
Ношені труси,шкарпетки...лапатная тіпа армія-зборисько голодранців...
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08.07.2022 17:28
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В каком полку служишь?
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08.07.2022 17:30 Відповісти
В том котором пи%дят и нихена не знают
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08.07.2022 17:33 Відповісти
Мій брат коли пішов до ЗСУ, оскільки служив раніше, то мусів самостійно купляти тактичні рукавиці, взуття та верх з штанами. Обіцяли потім компенсувати. А тим воїнам чия цінність вище, комплектування було повне та за кошт держави.
І не треба одразу роздавати бани тим, хто говорить вірну інформацію.
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08.07.2022 19:30 Відповісти
Ношені труси,шкарпетки...лапатная тіпа армія-зборисько голодранців...
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08.07.2022 17:28 Відповісти
По совковим нормативам танк розрахований на 15 хв бою, а ванька - на 5 хв.

Тоді, зачем покойніков одєвать дорого?
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08.07.2022 17:29 Відповісти
Навіщо росіянам видавати якісні шкарпетки та і весь одяг? Їх в Україні все одно швидко вб'ють.
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08.07.2022 17:29 Відповісти
налазять красти, як таргани, тільки де що без нагляду залишиш
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08.07.2022 17:30 Відповісти
Апчета лаптям належить бути в партянках.
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08.07.2022 17:31 Відповісти
Вот бы еще амерской балалайкой и лаптями обзавестись - да, ваня?
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08.07.2022 17:32 Відповісти
Ключевая фраза самки "как всегда"
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08.07.2022 17:32 Відповісти
и это они еще не начинали воевать..., а если начнут..., в домашних тапках придется идти на войну и в портянках..., ну ниче, деды ж воевали...
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08.07.2022 17:34 Відповісти
"Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так". Классику надо знать:

"- А вы обратили внимание, что у нас регулярно возникают перебои с теми или иными товарами? - Конечно, я же хожу по магазинам. - Это происходит оттого, что те или иные товары не запланированы такими ротозеями, как вы."
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08.07.2022 17:43 Відповісти
Тре кацапам розповідати, що увесь український однострій проходить перевірку на якість, що здійснюється конотопськими відьмами. І ті лагідні жіночки кожну кожну річ ідеологічно обробляють на допомогу ЗСУ і криваву шкоду кацапнє
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08.07.2022 17:46 Відповісти
Боже дай смерті всям москалям!
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08.07.2022 18:07 Відповісти
Пачєму вот так? Та тому що ви-покидьки сторіччями прикриваєте за своїм шовінізмом звичайну чорну заздрість до України. Так і здохнете,підараси.
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08.07.2022 18:10 Відповісти
Скажи своей нюрке , один куй ,тебя ****** собаки сожрут вместе с Треккинговыми носками.
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08.07.2022 18:15 Відповісти
"а зачем вам треккинговые по 600 р, если ног всёравно не будет?" (С)
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08.07.2022 18:15 Відповісти
збіговисько мародерів-голодранців. вони те саме робили коли окупували Україну і у 1918-24 і у 1939 і коли ці лапотні осло бадітілі знов окупували Україну у 1943-44 роках
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08.07.2022 18:23 Відповісти
Как это к ним все попадает ?
Наши оставляют, бросают склады.
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08.07.2022 19:48 Відповісти
Потому что русское всё - ГОВНО!
И всегда так было!
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08.07.2022 20:34 Відповісти
Не знаешь почему? Потому, что вы дебилы...
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08.07.2022 20:41 Відповісти
 
 