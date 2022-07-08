"Мы покупали трекинговые по 600 рублей, вот у них такие выдают": росіянин вихваляється шкарпетками, які поцупив в українських воїнів, - перехоплення СБУ. АУДIО
Російські окупанти у перехоплених розмовах вихваляються шкарпетками, які поцупили в українських військовослужбовців.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти "полюють" за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ
Про це в одному з останніх перехоплень СБУ зізнався контрактник зс рф, який розмовляв зі своєю дружиною.
"У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю …какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают", - каже окупант.
Він вихваляється американським камуфляжем, який теж поцупив в українців.
Хоча запевняє, що справа не у виробнику. Не менш якісне і те, що виробляється для війська в Україні: "Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так".
Та що ж тут не зрозумілого: наші воїни – це гордість України! І кожен українець допомагає фронту, як може, і працює на перемогу.
А кому потрібні загарбники? Місце "другої армії світу" – у пластикових пакетах для "вантажу 200"!" - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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І не треба одразу роздавати бани тим, хто говорить вірну інформацію.
Тоді, зачем покойніков одєвать дорого?
"- А вы обратили внимание, что у нас регулярно возникают перебои с теми или иными товарами? - Конечно, я же хожу по магазинам. - Это происходит оттого, что те или иные товары не запланированы такими ротозеями, как вы."
Наши оставляют, бросают склады.
И всегда так было!