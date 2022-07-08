"Мы покупали трекинговые по 600 рублей, вот у них такие выдают": росіянин вихваляється шкарпетками, які поцупив в українських воїнів, - перехоплення СБУ. АУДIО

Російські окупанти у перехоплених розмовах вихваляються шкарпетками, які поцупили в українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти "полюють" за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ

Про це в одному з останніх перехоплень СБУ зізнався контрактник зс рф, який розмовляв зі своєю дружиною.

"У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю …какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают", - каже окупант.

Він вихваляється американським камуфляжем, який теж поцупив в українців.

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Хоча запевняє, що справа не у виробнику. Не менш якісне і те, що виробляється для війська в Україні: "Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так".

Та що ж тут не зрозумілого: наші воїни – це гордість України! І кожен українець допомагає фронту, як може, і працює на перемогу.

А кому потрібні загарбники? Місце "другої армії світу" – у пластикових пакетах для "вантажу 200"!" - йдеться у повідомленні.