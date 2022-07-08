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"Это та рота, что бунтовала? В последнюю очередь домой поедете..." - рашист розповідає дружині про порядки в окупаційній армії. АУДIО

Натомість дружина йому розповідає, що в інтернеті виклали вже п’яте відеозвернення рашистів, які не хочуть воювати.

Як передає Цензор.НЕТ, аудіо перехопленої розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупант з підрозділу, який нещодавно записав відкрите відеозвернення до командування про порушення в окупаційній армії, розповідає дружині про наслідки їхнього вчинку: "У нас тут "самострільник" ногу собі прострілив. Командири наші – суки просто. Хлопець, який собі вистрілив у ногу, ти його на відео бачила. Це той, що говорив "я суіцидник, перебуваю на психіатричному обліку". Його назад повернули. Ваня вчора ходив у штаб, щоб його відпустили. Сказали, а, це ті, які на відео були? В останню чергу! Це та рота, що бунтувала? В останню чергу поїдете".

Дружина розповідає, що в мережу виклали звернення 109 полку, 4 батальйону. І це вже п’яте відео рашистів, які не хочуть воювати.

Читайте також: "Будет жопа, короче, надо валить... Потом сидеть в Таганроге, лапу сосать", - перехоплена розмова окупанта з дружиною. АУДIО

Автор: 

армія рф (17359) розвідка (3861) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+14
Russisches Schwein, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. An Mutter und Vater.
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08.07.2022 18:26
+9
В кульках!!!
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08.07.2022 18:21
+9
А може
«Облаком, белым облаком
Те полетят к родному дому!»
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08.07.2022 18:26
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У сатаниці ще тупіші за своїх чортів. Згоріли б вони у вогні пекла швидше!!!
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08.07.2022 18:20 Відповісти
Эта рота це те що було завжди в рашці і що зараз з "мобілізованими" на Донбасі

Слова Юрия Михайлика

Эта рота, эта рота...
Кто привел ее сюда, кто положил ее вот здесь под снег?
Эта рота, эта рота
Не проснется по весне
Снег растает, снег растает,
Ручейки сквозь эту роту по болоту побегут.
Нет, не встанет эта рота, нет, не встанет,
Командиры никуда ее с собой не поведут…

Лежат все двести глазницами в рассвет,
А им всем вместе четыре тыщи лет.

Эта рота наступала по болоту,
А потом ей приказали, и она пошла назад.
В сорок третьем эту роту
Расстрелял заградотряд.
И покуда эта рота умирала,
Землю грызла, лед глотала, кровью харкала в снегу,
Пожурили боевого генерала,
И сказали, что теперь он перед Родиной в долгу…

Лежат все двести глазницами в рассвет,
А им всем вместе четыре тыщи лет.

Генералы все долги свои отдали,
И медали понадели, и на пенсии давно.
Генералы мирно ходят городами
И не помнят этой роты, и не помнят все равно.
Лежит она повзводно, повзводно
С лейтенантами в строю и с капитаном во главе.
А лежит она подснежно, подводно,
И подснежники растут у старшины на голове.

Лежат все двести глазницами в рассвет,
А им всем вместе четыре тыщи лет.
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08.07.2022 19:18 Відповісти
В кульках!!!
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08.07.2022 18:21 Відповісти
А може
«Облаком, белым облаком
Те полетят к родному дому!»
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08.07.2022 18:26 Відповісти
з мобільного крематорія при попутному вітрі
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08.07.2022 21:27 Відповісти
Russisches Schwein, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. An Mutter und Vater.
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08.07.2022 18:26 Відповісти
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08.07.2022 22:25 Відповісти
Найкраще, щоб ворог здався без бою. Як це мотивувати? Вони стурбовані тим, що станеться з родиною, якщо вони не послухаються. Можливо СБУ влаштує гарячу лінію для фейкових «200», тоді вони зникнуть і бажано приєднаються до «Легіону «Свободу Росії», а дружина отримає компенсацію. Такий спосіб перетворює 1 бійця противника на 3 негативи для росіян.
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08.07.2022 18:28 Відповісти
Честно сказать, я кацапам вообще не доверяю, и их "Легиону". Как бы он троянским конем не оказался.
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08.07.2022 19:39 Відповісти
во дебилы, ну какой же суицидник, та ещё и псих, не голову, а ногу себе простреливает? ))) хочет суицидник без очереди на дембель, как при совке - сделаешь "дембельский аккорд", прострелишь себе голову и домой, в одной из первых партий. а может и не из первых, а может и не домой, может тут и прироруют? ))
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08.07.2022 18:28 Відповісти
Хотеть добровольно вернуться в россию - это же полный пизический дец!
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08.07.2022 18:33 Відповісти
Якщо взагалі поїдуть дамой.
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08.07.2022 18:35 Відповісти
Ну, терпи, терпила. Крест себе заработаешь. Гарний, березовий.
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08.07.2022 18:37 Відповісти
так видят сегодня ситуацию в Украине австрийцы. может будет интересно
https://www.youtube.com/watch?v=***********&t=1s
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08.07.2022 19:45 Відповісти
зараз ситуація на фронті - "половина стакана води"
якщо дивитись зверху, у тому числі як австріяка, то мало води - повний пессимізм,
а якщо знизу, то води багато...

заспокойся!
Україна переможе !!!

ми бьємося за право жити, а вони за гроші
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08.07.2022 22:03 Відповісти
хоче до дому сердешний? то треба було не в ногу собі стріляти, а в голову....командира свого. )
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08.07.2022 18:38 Відповісти
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08.07.2022 19:09 Відповісти
Самостріла - до стінки! Щоб зкріпно і ділдовоювально.
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08.07.2022 19:11 Відповісти
на шпрахі в оригиналі
https://www.youtube.com/watch?v=55fJOOP4AkQ
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08.07.2022 19:50 Відповісти
Я терплю.. И уже терпения не хватает... семь миллионов получить.
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08.07.2022 19:12 Відповісти
- Вы та рота, которая бунтовала?
- Да, мы та рота которая бунтовала.
-У вас была какая то тактика и вы её придерживаюсь?
- Да, у нас была какая то тактика и мы её придерживались.
- Кто вам прострелил ногу?
- Кто мне прострелил ногу?
- Вы не скоро поедете домой.
- И вы не скоро поедете домой(выстрел).
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08.07.2022 19:19 Відповісти
ТЕРПИЛО ЛО ЛО 💯😂
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08.07.2022 19:48 Відповісти
в кінці не зрозуміло, що вона сказала, возьми в кулак и трепещи?
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08.07.2022 21:37 Відповісти
В чому прикол? Сто тисяч довбойобів зі зброєю, не хочуть воювати і бояться декілька сотен командирів? Розстріляли їх нах і поїхали в свій оркостан.
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08.07.2022 22:22 Відповісти
 
 