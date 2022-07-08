"Это та рота, что бунтовала? В последнюю очередь домой поедете..." - рашист розповідає дружині про порядки в окупаційній армії. АУДIО
Натомість дружина йому розповідає, що в інтернеті виклали вже п’яте відеозвернення рашистів, які не хочуть воювати.
Як передає Цензор.НЕТ, аудіо перехопленої розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Окупант з підрозділу, який нещодавно записав відкрите відеозвернення до командування про порушення в окупаційній армії, розповідає дружині про наслідки їхнього вчинку: "У нас тут "самострільник" ногу собі прострілив. Командири наші – суки просто. Хлопець, який собі вистрілив у ногу, ти його на відео бачила. Це той, що говорив "я суіцидник, перебуваю на психіатричному обліку". Його назад повернули. Ваня вчора ходив у штаб, щоб його відпустили. Сказали, а, це ті, які на відео були? В останню чергу! Це та рота, що бунтувала? В останню чергу поїдете".
Дружина розповідає, що в мережу виклали звернення 109 полку, 4 батальйону. І це вже п’яте відео рашистів, які не хочуть воювати.
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Слова Юрия Михайлика
Эта рота, эта рота...
Кто привел ее сюда, кто положил ее вот здесь под снег?
Эта рота, эта рота
Не проснется по весне…
Снег растает, снег растает,
Ручейки сквозь эту роту по болоту побегут.
Нет, не встанет эта рота, нет, не встанет,
Командиры никуда ее с собой не поведут…
Лежат все двести глазницами в рассвет,
А им всем вместе четыре тыщи лет.
Эта рота наступала по болоту,
А потом ей приказали, и она пошла назад.
В сорок третьем эту роту
Расстрелял заградотряд.
И покуда эта рота умирала,
Землю грызла, лед глотала, кровью харкала в снегу,
Пожурили боевого генерала,
И сказали, что теперь он перед Родиной в долгу…
Лежат все двести глазницами в рассвет,
А им всем вместе четыре тыщи лет.
Генералы все долги свои отдали,
И медали понадели, и на пенсии давно.
Генералы мирно ходят городами
И не помнят этой роты, и не помнят все равно.
Лежит она повзводно, повзводно
С лейтенантами в строю и с капитаном во главе.
А лежит она подснежно, подводно,
И подснежники растут у старшины на голове.
Лежат все двести глазницами в рассвет,
А им всем вместе четыре тыщи лет.
«Облаком, белым облаком
Те полетят к родному дому!»
https://www.youtube.com/watch?v=***********&t=1s
якщо дивитись зверху, у тому числі як австріяка, то мало води - повний пессимізм,
а якщо знизу, то води багато...
заспокойся!
Україна переможе !!!
ми бьємося за право жити, а вони за гроші
https://www.youtube.com/watch?v=55fJOOP4AkQ
- Да, мы та рота которая бунтовала.
-У вас была какая то тактика и вы её придерживаюсь?
- Да, у нас была какая то тактика и мы её придерживались.
- Кто вам прострелил ногу?
- Кто мне прострелил ногу?
- Вы не скоро поедете домой.
- И вы не скоро поедете домой(выстрел).