"Это та рота, что бунтовала? В последнюю очередь домой поедете..." - рашист розповідає дружині про порядки в окупаційній армії. АУДIО

Натомість дружина йому розповідає, що в інтернеті виклали вже п’яте відеозвернення рашистів, які не хочуть воювати.

Як передає Цензор.НЕТ, аудіо перехопленої розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупант з підрозділу, який нещодавно записав відкрите відеозвернення до командування про порушення в окупаційній армії, розповідає дружині про наслідки їхнього вчинку: "У нас тут "самострільник" ногу собі прострілив. Командири наші – суки просто. Хлопець, який собі вистрілив у ногу, ти його на відео бачила. Це той, що говорив "я суіцидник, перебуваю на психіатричному обліку". Його назад повернули. Ваня вчора ходив у штаб, щоб його відпустили. Сказали, а, це ті, які на відео були? В останню чергу! Це та рота, що бунтувала? В останню чергу поїдете".

Дружина розповідає, що в мережу виклали звернення 109 полку, 4 батальйону. І це вже п’яте відео рашистів, які не хочуть воювати.

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