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Новини Відео Війна
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"Путин скажет: "Я рад за тебя, мне пох#й, #пта": російський окупант обговорює з дружиною, як втекти з війни додому, - перехоплення ГУР. АУДIО

Окупант обговорює з подругою намагання дружин військових російської танкової бригади, яку відправили на війну в Україну, повернути чоловіків додому.

Як передає Цензор.НЕТ, аудіо перехопленої розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Я їх розумію чудово. Чоловіки поїхали на навчання. А приїжджають не всі з цих, начебто навчань. Спочатку поїхали на навчання, потім з’ясувалось, що спецоперація, а ця спецоперація перетворилась на війну. Від цього користі не буде. Дружини нічого не зможуть зробити, щоб їх повернути. Що до путіна напряму звернутись? Не було такого ніколи. Путін скаже – я радий за тебе. Мені пох… (байдуже). І все. Як у мене комбат постійно. Я, каже, радий за тебе, мені пох… (байдуже)", - каже окупант.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Это та рота, что бунтовала? В последнюю очередь домой поедете..." - рашист розповідає дружині про порядки в окупаційній армії. АУДIО

Дружина мріє про те, щоб чоловіка відпустили додому хоч на місяць. На що він відповідає: "Я б зробив так, щоб потім не повернутися".

Автор: 

армія рф (17359) путін володимир (23811) розвідка (3861) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+13
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08.07.2022 20:17
+11
Руссише зольдатен! Сдафайся плен! Будешь живой, не покалеченный. Сала не обещаем, но кормить будем 3 раза в день.
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08.07.2022 19:58
+10
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08.07.2022 19:49
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08.07.2022 19:49 Відповісти
Сдєлай це краще сусіду
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08.07.2022 19:51 Відповісти
як втекти? он один бурят же втік. не туди звернув і все, живий і здоровий. В полоні.
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08.07.2022 19:53 Відповісти
Давай самостріл, курво!
😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
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08.07.2022 19:55 Відповісти
Руссише зольдатен! Сдафайся плен! Будешь живой, не покалеченный. Сала не обещаем, но кормить будем 3 раза в день.
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08.07.2022 19:58 Відповісти
Ша.. Ша.. Ша.. Шальо? Шалюпу.
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08.07.2022 20:06 Відповісти
3 рази то занадто, розжиріють...
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08.07.2022 20:42 Відповісти
Пане, з вами згоден... Але ж бо, для кадирiвцiв най буде виняток, що до сала.
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08.07.2022 21:08 Відповісти
Саме так, Пане колега. Кадыровцев кормить только салом.
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08.07.2022 23:06 Відповісти
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08.07.2022 20:17 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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08.07.2022 21:41 Відповісти
От слухаєш - оркині або кволі, або плюються пропагандою. І все. Де в них жага до життя, чи сум за чоловіком, чи взагалі щось, потяг бодай до чогось. Розумні? Ні. Емоційні? Ні. Дбайливі? Ні. Що за створіння
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08.07.2022 20:40 Відповісти
Вони - пил та сморід склепу...
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08.07.2022 20:44 Відповісти
Э, не кажiть, пане... Всем известно, шо нарабсея -страна алкашей... Вы у них спросите, мол, ваше кредо. У кацапоалкашни , глазки забегают-заблестят, а в ответ они вам ответят с энтузиазмом, мол, ВСЕГДА....
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08.07.2022 21:03 Відповісти
Допоможімо квсатіку, щоб він вже точно не повернувся !..
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08.07.2022 21:07 Відповісти
це кумедний орк, його можна навіть живим відпустити на парашу, тільки так щоб одна нога тут а друга там.
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08.07.2022 21:44 Відповісти
Типо , шобы и вторую ампутировали, тока в нарабсее? Але ж бо, СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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09.07.2022 07:40 Відповісти
 
 