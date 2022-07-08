"Путин скажет: "Я рад за тебя, мне пох#й, #пта": російський окупант обговорює з дружиною, як втекти з війни додому, - перехоплення ГУР. АУДIО

Окупант обговорює з подругою намагання дружин військових російської танкової бригади, яку відправили на війну в Україну, повернути чоловіків додому.

Як передає Цензор.НЕТ, аудіо перехопленої розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Я їх розумію чудово. Чоловіки поїхали на навчання. А приїжджають не всі з цих, начебто навчань. Спочатку поїхали на навчання, потім з’ясувалось, що спецоперація, а ця спецоперація перетворилась на війну. Від цього користі не буде. Дружини нічого не зможуть зробити, щоб їх повернути. Що до путіна напряму звернутись? Не було такого ніколи. Путін скаже – я радий за тебе. Мені пох… (байдуже). І все. Як у мене комбат постійно. Я, каже, радий за тебе, мені пох… (байдуже)", - каже окупант.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Это та рота, что бунтовала? В последнюю очередь домой поедете..." - рашист розповідає дружині про порядки в окупаційній армії. АУДIО

Дружина мріє про те, щоб чоловіка відпустили додому хоч на місяць. На що він відповідає: "Я б зробив так, щоб потім не повернутися".