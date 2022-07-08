12 поранень Філімонова та 3 поранення "Хижака": як ми вижили під залпом "Градів". ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов показав відео, як українським воїнам вдалося вижити під залпом "Градів".

Відповідні кадри опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Близько 40 ракет "Градів" вдарили по нас після зупинки на дорозі. Встиг ввімкнути телефон, коли біля нас вибухнули останні п'ять. Невдала відповідь на вдале ураження російських військ артилерією ЗСУ за корегуванням підрозділу Філімонова. Дивіться до кінця, там все зафільмовано дроном", - розповів журналіст.

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