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Новини Відео Війна
21 045 22

12 поранень Філімонова та 3 поранення "Хижака": як ми вижили під залпом "Градів". ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов показав відео, як українським воїнам вдалося вижити під залпом "Градів".

Відповідні кадри опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Близько 40 ракет "Градів" вдарили по нас після зупинки на дорозі. Встиг ввімкнути телефон, коли біля нас вибухнули останні п'ять. Невдала відповідь на вдале ураження російських військ артилерією ЗСУ за корегуванням підрозділу Філімонова. Дивіться до кінця, там все зафільмовано дроном", - розповів журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танкова дуель у Сулигівці: танкісти 93-ї бригади зірвали башту з російського Т-72. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28449) Бутусов Юрій (3589) ГРАД (145)


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Топ коментарі
+16
Неймовірні хлопці!
Під смертю були, а вони із осколками знову на передову.

Чи звернув хтось увагу на мову?
Ні не те що українською чи російською або вперемішку.
Хлопці розмовляють без мата!
За все відео лише декілька разів матюкнулися.

Згадую свою службу в СА - теж солдати були, але яка різниця в загальному розвитку, майстерності і мотивації

Слава вам, Герої!
Бережи вас Бог!
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09.07.2022 00:05
+11
У Бутусова железные яйца. Это вам не телемарафон из студиии вести.
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09.07.2022 00:15
+9
На таких хлопцях все і держиься. Якби не вони, погано було би нам усім...
Слава героям!
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08.07.2022 23:57
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Бронік захищає лише частково,
насамперед нерви.... 🤔
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09.07.2022 00:11 Відповісти
А какой броник может выдержать такой осколок? Там масса огромная и кинетическая энергия гораздо выше, чем у пули любого калибра.
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09.07.2022 00:14 Відповісти
Осколки різні за вагою бувають І прилітають з різної відстані Різницю між твердістю свинцю і загартованої сталі розумієш? Так от - колись у мене на очах пострілом з рушниці свинцевим дробом перебило напополам ствол мисливської рушниці Просто від урізу стріляючого ствола, до ствола, по якому попали, було півметра
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09.07.2022 06:09 Відповісти
Звичайний бронік третього класу.
У броніку 5-го, та навіть і 4-го не побігаєш.
А розвідці доводиться бігати на довгі дистанції, так що якось так.
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09.07.2022 19:20 Відповісти
На таких хлопцях все і держиься. Якби не вони, погано було би нам усім...
Слава героям!
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08.07.2022 23:57 Відповісти
Неймовірні хлопці!
Під смертю були, а вони із осколками знову на передову.

Чи звернув хтось увагу на мову?
Ні не те що українською чи російською або вперемішку.
Хлопці розмовляють без мата!
За все відео лише декілька разів матюкнулися.

Згадую свою службу в СА - теж солдати були, але яка різниця в загальному розвитку, майстерності і мотивації

Слава вам, Герої!
Бережи вас Бог!
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09.07.2022 00:05 Відповісти
Велика подяка за відео, Юрію!
В тилу навіть тим хто служив в мирний час важко уявити як там, під кулями та градами.

І бережіться!
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09.07.2022 00:09 Відповісти
Хлопці розмовляють з матами, просто Бутусов ретушує.
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09.07.2022 01:21 Відповісти
може Бутусов їм ще діалоги писав?
передивіться відео ще раз - так не змонтуєш !
матюки є, але окремі
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09.07.2022 03:57 Відповісти
Все таки град ще те гівно. І я радий що у ворога немає нічого краще, а у нас є і буде.
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09.07.2022 00:10 Відповісти
подивіться на побиті градами профнастіли парканів та автівки і тоді скажете гівно чи ні - вони як решето
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09.07.2022 04:00 Відповісти
У Бутусова железные яйца. Это вам не телемарафон из студиии вести.
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09.07.2022 00:15 Відповісти
і не обороною Сєвєродонецька керувати із смартфоном в бункері, як Маріанна Бузумная
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09.07.2022 03:58 Відповісти
Симпатяги))Здоров'я та перемоги!
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09.07.2022 10:18 Відповісти
Бронеавтомобілі... хтось має відповісти за їх критичну відсутність у ЗСУ!
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09.07.2022 17:09 Відповісти
Не хтось,а конкретні особи----від пооха і до зе
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11.07.2022 11:27 Відповісти
Слава Богу всі живі.
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09.07.2022 21:24 Відповісти
Хлопці, ви супермолодці! Одужати і вибити ворога з нашої землі!
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10.07.2022 09:43 Відповісти
Азов, Свобода,УНСО,Фрайкор,Правий Сектор ......
ВСІ націоналісти на Фронті!!!
Екс нардепи від Свободи вже мають бойові утрати!!
А де купа бувших та нинішніх від пороха,юльки,зелі.........
На якому із закордонних фронтів воюють!!????(((((
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11.07.2022 11:26 Відповісти
 
 