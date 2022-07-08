12 поранень Філімонова та 3 поранення "Хижака": як ми вижили під залпом "Градів". ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов показав відео, як українським воїнам вдалося вижити під залпом "Градів".
Відповідні кадри опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Близько 40 ракет "Градів" вдарили по нас після зупинки на дорозі. Встиг ввімкнути телефон, коли біля нас вибухнули останні п'ять. Невдала відповідь на вдале ураження російських військ артилерією ЗСУ за корегуванням підрозділу Філімонова. Дивіться до кінця, там все зафільмовано дроном", - розповів журналіст.
Топ коментарі
+16 Алекс Мышкевич
показати весь коментар09.07.2022 00:05
+11 Andy S #414870
показати весь коментар09.07.2022 00:15
+9 None None #521034
показати весь коментар08.07.2022 23:57
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насамперед нерви.... 🤔
У броніку 5-го, та навіть і 4-го не побігаєш.
А розвідці доводиться бігати на довгі дистанції, так що якось так.
Слава героям!
Під смертю були, а вони із осколками знову на передову.
Чи звернув хтось увагу на мову?
Ні не те що українською чи російською або вперемішку.
Хлопці розмовляють без мата!
За все відео лише декілька разів матюкнулися.
Згадую свою службу в СА - теж солдати були, але яка різниця в загальному розвитку, майстерності і мотивації
Слава вам, Герої!
Бережи вас Бог!
В тилу навіть тим хто служив в мирний час важко уявити як там, під кулями та градами.
І бережіться!
передивіться відео ще раз - так не змонтуєш !
матюки є, але окремі
ВСІ націоналісти на Фронті!!!
Екс нардепи від Свободи вже мають бойові утрати!!
А де купа бувших та нинішніх від пороха,юльки,зелі.........
На якому із закордонних фронтів воюють!!????(((((