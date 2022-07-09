Звернувся до 24-ї країни ЄС - Словаччини із закликом підтримати нашу боротьбу за свободу, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський проти ночі 9 липня виступив із традиційним звернення до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення президента розміщене у його фейсбуці.

"Повертаюся з Дніпропетровщини, нагороджував і дякував нашим Героям на передовій та в лікарні імені Мечникова.

Вчора було вже 24-те звернення до парламентів країн ЄС і перше, зроблене поблизу передової. Сподіваюся, що й три інші країни ЄС відчують, що ці мої звернення – не про політику, а про захист нашої спільної свободи, а отже, ми прийдемо до того, що одного дня зможу сказати: усі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції" - зазначається у повідомленні.

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