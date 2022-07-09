Звернувся до 24-ї країни ЄС - Словаччини із закликом підтримати нашу боротьбу за свободу, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський проти ночі 9 липня виступив із традиційним звернення до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення президента розміщене у його фейсбуці.
"Повертаюся з Дніпропетровщини, нагороджував і дякував нашим Героям на передовій та в лікарні імені Мечникова.
Вчора було вже 24-те звернення до парламентів країн ЄС і перше, зроблене поблизу передової. Сподіваюся, що й три інші країни ЄС відчують, що ці мої звернення – не про політику, а про захист нашої спільної свободи, а отже, ми прийдемо до того, що одного дня зможу сказати: усі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції" - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+13 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар09.07.2022 01:13
+10 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар09.07.2022 01:33
+6 Вячеслав #508718
показати весь коментар09.07.2022 01:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
я розумію твоє обурення.
навіть для "пересічного" вже краще бути земляним червьяком, ніж кацапом.
а з твоєю біографію та американським громадянством за переконаннями, тим паче !
пусть мальчік работаєт та шліфує актьорське мистецтво.
прийде час і він ще зіграє самого Гамлета... в колонії строго режиму
так казав ще сапер Водічка
- А шо, Сёма, шо имеете за это сказать?
- Таки пиариться, клятый "барИга".
- А имею спросить за Зеленского шо таки он приобрёл для ЗСУ?
- Ходять таки слухи, Моня, шо его жена ищет ну просто огромную партию мороженной скумбрии для ВСУ!
- Так за шо задержка?
- Та ищет по 8 гривен за кило, так как за дороже по нищете своей купить не в состоянии.
- И шо, Сёма, она правда большую партию ищет?
- Та на Привозе говорят, шо килограмм 5-6. Больше ж она не донесёт.
Ze мабуть забува..вже от головокруженія и мільярдів коштів які дали Західні партнери...
А свiй гамачок вiдкрити? Жiнка не дозволяе? А Рада не скинулась, бо грошей замало?
День i нiчь працюють, щоб дiток нагодувати? А шо там громадянин Беня пiд прiзвиськом
Коломойський, зовсiм жебрак? Усi краiни вiддають все, що мають, а воно все гундосе i гундосе.
Так, слуги народа, пора отрабатывать своё название! Вас привёл к власти народ не для того, чтобы вы были ещё богаче, а для того, чтобы вы отдали что то народу, и не в виде своих глупых ухмылок,
а в виде денег для Армии. Пора скидываться, а то скинут! Вот, к примеру, гражданин в том числе
и нашей страны, Арахамия, руководитель фракции слуг в Раде, заработавший тяжким трудом свой
первый миллион в 18 лет (Интернет). Где помощь для Армии, ну это кроме переговором с врагом?
Если стесняются, можно пустить в Раде шапку по кругу, потискать миллионеров.
Страна в опасности, просыпайтесь( я имею в виду не на курортах и заграницах, а в сознании и совести!).