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Звернувся до 24-ї країни ЄС - Словаччини із закликом підтримати нашу боротьбу за свободу, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський проти ночі 9 липня виступив із традиційним звернення до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення президента розміщене у його фейсбуці. 

"Повертаюся з Дніпропетровщини, нагороджував і дякував нашим Героям на передовій та в лікарні імені Мечникова.

Вчора було вже 24-те звернення до парламентів країн ЄС і перше, зроблене поблизу передової. Сподіваюся, що й три інші країни ЄС відчують, що ці мої звернення – не про політику, а про захист нашої спільної свободи, а отже, ми прийдемо до того, що одного дня зможу сказати: усі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції" - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів нараду щодо оперативної обстановки у Криворізькому районі Дніпропетровщини: Міста мають ефективно функціонувати. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Дніпропетровська область (3718)


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Топ коментарі
+13
а директора САП уже назначил???
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09.07.2022 01:13
+10
А как доходы твоего босса Бени возросли с началом войны?
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09.07.2022 01:33
+6
а этот зеленый балабол все ходит ноет и просит позорище (ты у себя брехун борись за свободу а не на других стрелки переводи) - а год назад на коленях перед путлером готов был стоять и пред кадыркой извинятться
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09.07.2022 01:50
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а директора САП уже назначил???
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09.07.2022 01:13 Відповісти
він би може й назначив, але ж олігархи....
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09.07.2022 01:22 Відповісти
ты идиот зеленый? какие олитархи? он сам сейчас олигарх
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09.07.2022 01:51 Відповісти
А как доходы твоего босса Бени возросли с началом войны?
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09.07.2022 01:33 Відповісти
от кацапа тебя твоя свиномамка опоросила, дерьмо зеленое.
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09.07.2022 02:13 Відповісти
Селям, Максе !
я розумію твоє обурення.
навіть для "пересічного" вже краще бути земляним червьяком, ніж кацапом.
а з твоєю біографію та американським громадянством за переконаннями, тим паче !
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09.07.2022 03:09 Відповісти
а этот зеленый балабол все ходит ноет и просит позорище (ты у себя брехун борись за свободу а не на других стрелки переводи) - а год назад на коленях перед путлером готов был стоять и пред кадыркой извинятться
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09.07.2022 01:50 Відповісти
Тебе Дерьмак срублей отстегивает от продаж "скотов" на стране-помойке?
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09.07.2022 02:15 Відповісти
У них ім'я Зеленського є тригером, після якого йде стандартне пуляння екскрементами: зелений клоун, асфальт, Бєня. Так само, як у русні щодо восьми років домбіння бомбасу. Однаковий тип мислення гаслами і штампами, лише знак різний.
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09.07.2022 02:28 Відповісти
Якось кволо сраку вилизуєш zемавпа,ретельніше.
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09.07.2022 02:51 Відповісти
Повна срака у країні,від його роботи,стули писок потвора!
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09.07.2022 02:52 Відповісти
ша !
пусть мальчік работаєт та шліфує актьорське мистецтво.
прийде час і він ще зіграє самого Гамлета... в колонії строго режиму
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09.07.2022 03:13 Відповісти
як там мадяри, відповіли?
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09.07.2022 02:59 Відповісти
мадьяри гівнюки!
так казав ще сапер Водічка
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09.07.2022 03:14 Відповісти
Молодець! Ось це рівень! А не міг їм, для більшого впливу і створення емоційного враження, ще й на роялі збацати?
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09.07.2022 03:05 Відповісти
А сам підтримать не збираєшся? Наприклад за власні гроші закупить кілька тисяч бронежилетів? Чи ти "щедрий" тільки за чужий рахунок?

- А шо, Сёма, шо имеете за это сказать?
- Таки пиариться, клятый "барИга".
- А имею спросить за Зеленского шо таки он приобрёл для ЗСУ?
- Ходять таки слухи, Моня, шо его жена ищет ну просто огромную партию мороженной скумбрии для ВСУ!
- Так за шо задержка?
- Та ищет по 8 гривен за кило, так как за дороже по нищете своей купить не в состоянии.

- И шо, Сёма, она правда большую партию ищет?
- Та на Привозе говорят, шо килограмм 5-6. Больше ж она не донесёт.
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09.07.2022 06:02 Відповісти
Пішов на х....гундос...
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09.07.2022 06:25 Відповісти
Я просто нагадаю той славетний відосік від 23.02, коли країна була за день до війни - про це знали всі можновладці, однак ця рашистська тварюка розповідала нам про шашлики і що це американські змі нагнітають істєрію. По факту із-за цього виродка, тільки в перші дні війни країна втратила тисячі громадян, я вже не говорю про те чим закінчилася історія з розмінуванням Чонгару для десятків тисяч жителів Маріуполя. Тому ця рашистська наволоч має підти під суд.
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09.07.2022 06:38 Відповісти
А що, зі Словаччиною є якісь проблеми? 😲 Та словаки віддали все, що можна було, навіть літаки і С-300. Чого ж воно до Китаю скажімо по допомогу не звертається, хоча його соратники з тими китайцями шури-мури крутять ще від початку КОВІДу, з масками, наприклад.
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09.07.2022 07:00 Відповісти
В лютому треба було закликати, Зєбіл коломойський блд!
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09.07.2022 08:41 Відповісти
Словакія ти Чехія віддали все що було...
Ze мабуть забува..вже от головокруженія и мільярдів коштів які дали Західні партнери...
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09.07.2022 08:56 Відповісти
А шо, про допомогу вiд 95 кварталу, не звертався до них, або не дали? Грошей нема? Бiднесеньки!
А свiй гамачок вiдкрити? Жiнка не дозволяе? А Рада не скинулась, бо грошей замало?
День i нiчь працюють, щоб дiток нагодувати? А шо там громадянин Беня пiд прiзвиськом
Коломойський, зовсiм жебрак? Усi краiни вiддають все, що мають, а воно все гундосе i гундосе.

Так, слуги народа, пора отрабатывать своё название! Вас привёл к власти народ не для того, чтобы вы были ещё богаче, а для того, чтобы вы отдали что то народу, и не в виде своих глупых ухмылок,
а в виде денег для Армии. Пора скидываться, а то скинут! Вот, к примеру, гражданин в том числе
и нашей страны, Арахамия, руководитель фракции слуг в Раде, заработавший тяжким трудом свой
первый миллион в 18 лет (Интернет). Где помощь для Армии, ну это кроме переговором с врагом?
Если стесняются, можно пустить в Раде шапку по кругу, потискать миллионеров.
Страна в опасности, просыпайтесь( я имею в виду не на курортах и заграницах, а в сознании и совести!).
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09.07.2022 09:58 Відповісти
 
 