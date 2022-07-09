ЗСУ знищили танкову роту російських окупантів: Мінус 9 одиниць ворожої техніки. ВIДЕО
Завдяки спільній бойовій роботі артилерійських та інженерних підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України знищено танкову роту російських окупантів.
Відео оприлюднив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Так, під час наступу ворожої танкової роти українськими десантниками ефективно знищено 9 ворожих танків.
Топ коментарі
+37 Прощай немытая раССея
показати весь коментар09.07.2022 09:21
+33 Nov
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+22 vadik kut
показати весь коментар09.07.2022 09:08
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положено 8 рузге генералов,
а сколько генералов НАТО?
НАТО на войну не пришло 🤷♂️
чому і як ф з чим це пов"язано не зрозуміло
Котики наші, бережи вас Господь