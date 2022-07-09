ЗСУ знищили танкову роту російських окупантів: Мінус 9 одиниць ворожої техніки. ВIДЕО

Завдяки спільній бойовій роботі артилерійських та інженерних підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України знищено танкову роту російських окупантів.

Відео оприлюднив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, під час наступу ворожої танкової роти українськими десантниками ефективно знищено 9 ворожих танків.

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