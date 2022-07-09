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ЗСУ знищили танкову роту російських окупантів: Мінус 9 одиниць ворожої техніки. ВIДЕО

Завдяки спільній бойовій роботі артилерійських та інженерних підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України знищено танкову роту російських окупантів.

Відео оприлюднив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, під час наступу ворожої танкової роти українськими десантниками ефективно знищено 9 ворожих танків.

Читайте: Українські воїни завадили окупантам взяти під контроль Вуглегірську ТЕС, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (6570)


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Топ коментарі
+37
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09.07.2022 09:21
+33
война с НАТО?
положено 8 рузге генералов,
а сколько генералов НАТО?
НАТО на войну не пришло 🤷‍♂️
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09.07.2022 09:11
+22
Бравоооо! респект пацики!💯💪😎
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09.07.2022 09:08
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Бравоооо! респект пацики!💯💪😎
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09.07.2022 09:08 Відповісти
война с НАТО?
положено 8 рузге генералов,
а сколько генералов НАТО?
НАТО на войну не пришло 🤷‍♂️
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09.07.2022 09:11 Відповісти
Тю, натовских. Даже украинские (вроде?) все здоровы.
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09.07.2022 11:02 Відповісти
Аааа браво!!!
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09.07.2022 09:12 Відповісти
Дуже гарна робота.Не зупиняйтесь...
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09.07.2022 09:13 Відповісти
Ви любите смажених бурятів, як люблю їх я
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09.07.2022 09:21 Відповісти
вот я лично их не люблю,поэтому не ем.
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09.07.2022 09:39 Відповісти
Если еврей не ест бурятов, то наверное шо-то знает. Я тоже не буду
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09.07.2022 09:55 Відповісти
Кашрут не позволяет.
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09.07.2022 09:58 Відповісти
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09.07.2022 13:33 Відповісти
Вы просто не умеете их готовить.
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09.07.2022 09:57 Відповісти
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09.07.2022 09:21 Відповісти
Блт, где девять? Натыкайте меня носярой в девять. Я нифуя не увидел девять.
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09.07.2022 09:27 Відповісти
Це можна тільки на місці перевірити ... Не будуть же вони відео-доказ по кожному танку сюди викладати.
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09.07.2022 09:40 Відповісти
Куда деваются комменты? Это почти философский вопрос
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09.07.2022 09:34 Відповісти
Глюки. Або підвантажуються пізніше.
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09.07.2022 09:41 Відповісти
Русскій, ти чого причепився?!
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09.07.2022 09:41 Відповісти
щойно з"явилася і вже така крута?
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09.07.2022 09:50 Відповісти
тебе вже читають? популярність так і пре)
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09.07.2022 09:52 Відповісти
з коментами не так давно були затримки, зараз в мене НЕМАЄ (в мене)
чому і як ф з чим це пов"язано не зрозуміло
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09.07.2022 09:48 Відповісти
Буряти все пруть і пруть . Стадо оленей@бів
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09.07.2022 10:04 Відповісти
В одну кучу танки сбились,как стадо,на поживу пт-мин и артогня ВСУ..Ком роты тупой..Побольше бы таких орккомандиров
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09.07.2022 12:59 Відповісти
Мы ещё не начинали!
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09.07.2022 10:04 Відповісти
Героям слава !!!
Котики наші, бережи вас Господь
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09.07.2022 10:47 Відповісти
Особливо порадував екіпаж в 1-му відрізку! Чотирьох "коллєг" знищених їм показалось мало, вирішили добавити, тою ж стежкою...
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09.07.2022 14:33 Відповісти
 
 