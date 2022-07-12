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"Если я в тыл доберусь, то х#й вернусь, не поеду обратно": Окупанти не хочуть повертатись на війну проти України, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Російські військові у разі повернення до тилу не хочуть повертатись на війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення розмови окупанта з дружиною.

Дружина рашиста розповідає як окупантів насильно везуть на фронт, а вони починають тікати, також говорить, що наче його підрозділ можуть вивести із зони бойових дій на відпочинок. Він відповідає, що в цьому випадку не повернеться. І у них таких дуже багато.

"Якщо до тилу дістануся, то х#й повернусь, не поїду назад, буду намагатися не їхати. Тут дох#я таких дуже", - сказав військовий РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Посадят - не посадят, зато живой буду, бл#", - ГУР перехопила розмову рашиста з родичем. АУДIО

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розвідка (3861) перехоплення (352)


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12.07.2022 11:57 Відповісти
зачем так далеко? вон Васюганские болота вообще не населены никак, там свободного места как Бельгия и Голландия вместе взятые. Пусть считают, что эмигрировали в Амстердам.
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12.07.2022 12:13 Відповісти
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300км. Для розуміння крутості Залужний просив на 150км )) Боже, благословили Америку!

Нові РСЗВ HIMARS, які очікуються в Україні, стріляють до 300 км і мають більшу точність, - Financial Times.

Для довідки раніше передані снаряди били на 70 км.

https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/291267196_3199755866964008_7892783743444764171_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=MDycl2J4lPoAX-cDFog&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&oh=00_AT8ZocR0eHC2S9JlVKKEK7Xucjs_jVVdaGdv8XbrRjDD6A&oe=62D30082
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12.07.2022 14:27 Відповісти
пора адыгейских зеков вывозить на фронт. Главно дело, перед погрузкой выдать автоматы и б\к, а конвой пусть в танках едет.
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12.07.2022 12:03 Відповісти
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych?__cft__[0]=AZXlBuef-hQg-V5gHp5-Esxqyp2b3CRdJZYzUKxTaT-BzHqGF5CeoN64BvGI1bR8rLL_GXr7GMMpGz8Ajh36N9mpzoAqaYSemcC4RDYJ_4lyDRatB2ya7B9D9Jk71ogIdXdngq3-Ol3IcSwcgW4XGoB830ThEaOy6ekZhYIh9IPK1Q&__tn__=-UC%2CP-R Lesya Porutska-Sakovych

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych July 8 at 7:13 PM ·

Вдячність навіки.







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12.07.2022 14:21 Відповісти
Ваня родіна скажєт вєрнутся - вєрньошся, ви кацапи на словах тільки мастаки
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12.07.2022 17:19 Відповісти
 
 