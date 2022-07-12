"Если я в тыл доберусь, то х#й вернусь, не поеду обратно": Окупанти не хочуть повертатись на війну проти України, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Російські військові у разі повернення до тилу не хочуть повертатись на війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення розмови окупанта з дружиною.

Дружина рашиста розповідає як окупантів насильно везуть на фронт, а вони починають тікати, також говорить, що наче його підрозділ можуть вивести із зони бойових дій на відпочинок. Він відповідає, що в цьому випадку не повернеться. І у них таких дуже багато.

"Якщо до тилу дістануся, то х#й повернусь, не поїду назад, буду намагатися не їхати. Тут дох#я таких дуже", - сказав військовий РФ.

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