"Если я в тыл доберусь, то х#й вернусь, не поеду обратно": Окупанти не хочуть повертатись на війну проти України, - перехоплення ГУР МО. АУДIО
Російські військові у разі повернення до тилу не хочуть повертатись на війну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення розмови окупанта з дружиною.
Дружина рашиста розповідає як окупантів насильно везуть на фронт, а вони починають тікати, також говорить, що наче його підрозділ можуть вивести із зони бойових дій на відпочинок. Він відповідає, що в цьому випадку не повернеться. І у них таких дуже багато.
"Якщо до тилу дістануся, то х#й повернусь, не поїду назад, буду намагатися не їхати. Тут дох#я таких дуже", - сказав військовий РФ.
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300км. Для розуміння крутості Залужний просив на 150км )) Боже, благословили Америку!
Нові РСЗВ HIMARS, які очікуються в Україні, стріляють до 300 км і мають більшу точність, - Financial Times.
Для довідки раніше передані снаряди били на 70 км.
https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/291267196_3199755866964008_7892783743444764171_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=MDycl2J4lPoAX-cDFog&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&oh=00_AT8ZocR0eHC2S9JlVKKEK7Xucjs_jVVdaGdv8XbrRjDD6A&oe=62D30082
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych July 8 at 7:13 PM ·
Вдячність навіки.