Інтерв’ю визволеного з полону азовця Дмитра Усіченка на псевдо Вишня: "Коли прийшов наказ здатися, я думав "випилятися", але вирішив, що це для слабаків і розібрав ПМ". ВIДЕО
Інтерв’ю із бійцем полку "Азов" Дмитром Усіченком на псевдо Вишня, якому разом з іншими воїнами вдалося дістатися до заблокованого окупантами заводу "Азовсталь" повітряним коридором.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, розмова з Усіченком опублікована на сторінці підрозділу в соцмережі. Оборонець "Азовсталі" розповів про те, чому російські медики боялися дивитися в очі бійцями "Азову" в полоні, що хотіли дізнатися окупанти на допиті українських військових та як відбувався обмін полоненими.
Вишня – один із небагатьох, хто вижив після ризикованої операції на гвинтокрилах, та один із тих, хто повернувся на підконтрольну Україні територію з російського полону. Воював з окупантами ще на Київщині та, вигнавши ворога звідти, прийняв вольове рішення допомогти побратимам на Сході. Друг Вишня розповідає про те, як вирушаючи на завдання до Маріуполя, усвідомлював ситуацію в місті та готувався до того, що їде в один кінець. Побачивши на власні очі всі руйнування та кількість трупів на вулицях, був вражений більше, ніж сам очікував. Бачив дітей із контузією, які блукали в пошуках води, а також тих, які гралися на дитячому майданчику біля загиблих від обстрілів людей. Каже, бомбардування росіянами Маріуполя практично не припинялося.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/i/status/1546732857552523265
https://www.youtube.com/watch?v=xA4MNQ6b0B4
Ну а хлопцю здоров'я та удачі!!