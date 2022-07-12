УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10607 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
30 537 19

Інтерв’ю визволеного з полону азовця Дмитра Усіченка на псевдо Вишня: "Коли прийшов наказ здатися, я думав "випилятися", але вирішив, що це для слабаків і розібрав ПМ". ВIДЕО

Інтерв’ю із бійцем полку "Азов" Дмитром Усіченком на псевдо Вишня, якому разом з іншими воїнами вдалося дістатися до заблокованого окупантами заводу "Азовсталь" повітряним коридором.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розмова з Усіченком опублікована на сторінці підрозділу в соцмережі. Оборонець "Азовсталі" розповів про те, чому російські медики боялися дивитися в очі бійцями "Азову" в полоні, що хотіли дізнатися окупанти на допиті українських військових та як відбувався обмін полоненими.

Вишня – один із небагатьох, хто вижив після ризикованої операції на гвинтокрилах, та один із тих, хто повернувся на підконтрольну Україні територію з російського полону. Воював з окупантами ще на Київщині та, вигнавши ворога звідти, прийняв вольове рішення допомогти побратимам на Сході. Друг Вишня розповідає про те, як вирушаючи на завдання до Маріуполя, усвідомлював ситуацію в місті та готувався до того, що їде в один кінець. Побачивши на власні очі всі руйнування та кількість трупів на вулицях, був вражений більше, ніж сам очікував. Бачив дітей із контузією, які блукали в пошуках води, а також тих, які гралися на дитячому майданчику біля загиблих від обстрілів людей. Каже, бомбардування росіянами Маріуполя практично не припинялося.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вони вчепилися у двох-трьох людей та казали, що їм потрібна інформація на Редіса, Тавра та Калину", - історія азовця Торка, який повернувся з полону. ВIДЕО

Автор: 

обмін (1156) полон (1561) Азов (777) Азовсталь (443)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+56
Азовцы - Герои!!! Азовцы совершили подвиг и показали кацапам, шо значит быть патриотом Украины!
показати весь коментар
12.07.2022 11:59
+20
так таки був наказ здатись в полон, а не дозвіл на це...
показати весь коментар
12.07.2022 12:15
+15
Азовці справжні герої!!!
показати весь коментар
12.07.2022 13:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
трогательное видео......
https://twitter.com/i/status/1546732857552523265
показати весь коментар
12.07.2022 11:53 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2022 11:56 Відповісти
Азовцы - Герои!!! Азовцы совершили подвиг и показали кацапам, шо значит быть патриотом Украины!
показати весь коментар
12.07.2022 11:59 Відповісти
так таки був наказ здатись в полон, а не дозвіл на це...
показати весь коментар
12.07.2022 12:15 Відповісти
А какой был выбор в тот момент? Кацапня бомбила нещадно, и припасов уже не было, все защитники погибли бы..
показати весь коментар
12.07.2022 12:53 Відповісти
Бдлдь ти навіть не зрозумів про що було відео!
показати весь коментар
12.07.2022 19:39 Відповісти
Тут ще є один фактор - медійність. Коли Прокопенко кожен день записує відео, і його дивиться увесь світ, десь на банковій під стільцем ллє крокодилячі сльози маленьке ущєрбне уйопіще в зеленому памперсі. Ти думаєш йому потрібні такі конкуренти?!
показати весь коментар
12.07.2022 15:30 Відповісти
они давили московскую гни\\у
показати весь коментар
12.07.2022 12:19 Відповісти
Азовці справжні герої!!!
показати весь коментар
12.07.2022 13:59 Відповісти
Ось іще інтерв'ю з азовцем на псевдо Торк:

https://www.youtube.com/watch?v=xA4MNQ6b0B4
показати весь коментар
12.07.2022 14:14 Відповісти
Титани. Уклін Вам до самої землі.
показати весь коментар
12.07.2022 14:20 Відповісти
Благодаря таким Людям Украина нелегла под *********,и победа будет за нами.Слава Украине!
показати весь коментар
12.07.2022 15:02 Відповісти
Який жах довелося їм пережити.... А для деяких цей жах продовжується. Чекаємо всіх. ГЕРОЇ не вмирають
показати весь коментар
12.07.2022 18:54 Відповісти
Взагалі ці відео з героями на бенямарафоні показують чи хоч просто розповідають? Може хтось дивиться і відпише.
показати весь коментар
12.07.2022 19:49 Відповісти
Дякую героям
показати весь коментар
12.07.2022 21:13 Відповісти
бачите, люди в Маріуполі ад пройшли. І цивільні теж. Такий ад, що з глузду з"їхати можна. То ж не умнічайте, що всі ватніки в Маріуполі, бє-бє-бє. Всі люди різні, в екстремальних ситуаціях поводяться так, що ніколи б і не подумали. Невідомо хто і як поводитиметься в такій ситуації, а особливо ті, хто ******* засуджувати інших. Якщо би там тільки ватніки були б, хлопці не стали би ризикувати своїм життям.
показати весь коментар
12.07.2022 22:54 Відповісти
Чомусь впевнений, що Маріуполь, азовців, азовсталь здали, продали.( Як здали Донбас та Крим.)
Ну а хлопцю здоров'я та удачі!!
показати весь коментар
13.07.2022 08:40 Відповісти
Я смотрю и плачу. Боже дай тебе здоровья. Слезьі заливают лицо и душа за вас болит. Живите долго!!!
показати весь коментар
22.09.2022 16:42 Відповісти
 
 