Маріупольських фермерів змушують передавати весь врожай "торговому дому "ДНР", - Андрющенко. ВIДЕО
Російські загарбники в окупованому Маріуполі продовжують красти український врожай.
Про це у Telegram повідомляє радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Маріупольському районі окупанти продовжують красти врожай українських підприємств. Фермерам дозволено збирати зерно виключно на умовах передавання 100 відсотків врожаю на реалізацію "торговому дому" так званої днр", - розповів він.
Також Андрющенко оприлюднив відео, на якому комбайни із символікою РФ збирають врожай української пшениці.
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Вот братья и пришли.
У 1919 році теж земляки з Гуляйполя голосували по приколу: ні за білих, ні за красних. сто років пройшло...
Кажуть, що історія нічому не учить. здря кажуть, то вчителі історії такі дебільні - думати не навчили.