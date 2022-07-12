Маріупольських фермерів змушують передавати весь врожай "торговому дому "ДНР", - Андрющенко. ВIДЕО

Російські загарбники в окупованому Маріуполі продовжують красти український врожай.

Про це у Telegram повідомляє радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Маріупольському районі окупанти продовжують красти врожай українських підприємств. Фермерам дозволено збирати зерно виключно на умовах передавання 100 відсотків врожаю на реалізацію "торговому дому" так званої днр", - розповів він.

Також Андрющенко оприлюднив відео, на якому комбайни із символікою РФ збирають врожай української пшениці.

Також дивіться: Після зливи вулиці Маріуполя тонуть у нечистотах, - Андрющенко. ВIДЕО