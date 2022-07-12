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Маріупольських фермерів змушують передавати весь врожай "торговому дому "ДНР", - Андрющенко. ВIДЕО

Російські загарбники в окупованому Маріуполі продовжують красти український врожай.

Про це у Telegram повідомляє радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Маріупольському районі окупанти продовжують красти врожай українських підприємств. Фермерам дозволено збирати зерно виключно на умовах передавання 100 відсотків врожаю на реалізацію "торговому дому" так званої днр", - розповів він.

Також Андрющенко оприлюднив відео, на якому комбайни із символікою РФ збирають врожай української пшениці.

Також дивіться: Після зливи вулиці Маріуполя тонуть у нечистотах, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3230) окупація (6687) фермер (386) Андрющенко Петро (694)


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Им было в падло, выучить десять слов по украински.
Вот братья и пришли.
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12.07.2022 12:15 Відповісти
А тебе не в падлу писать всякую глупость. От общеупотребления в быту украинского или русского языка агрессия кацапов не меняется. Более того, кацапы истребляют русскоязычный восток со всей бесчеловечностью.
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12.07.2022 12:50 Відповісти
ти трошки притрушений, про таких кажуть какая разніца
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12.07.2022 13:41 Відповісти
А розмовляли б по українці то кацапи б не прийшли ?
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13.07.2022 00:29 Відповісти
москалі як москалі - битва за врожай. прапори, транспаранти. ну а шо фермерам робити? не погодишся - на подвал. Зате дороги рівненькі, машини ходову не бьють, зерно не розсипається. Красота!
У 1919 році теж земляки з Гуляйполя голосували по приколу: ні за білих, ні за красних. сто років пройшло...
Кажуть, що історія нічому не учить. здря кажуть, то вчителі історії такі дебільні - думати не навчили.
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12.07.2022 12:17 Відповісти
маріпуль тянув рускій мір, тянув, от і притянув, донбас гоне порожняк.
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12.07.2022 13:42 Відповісти
Краще було б той урожай спалити ніж віддати кацапам.
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12.07.2022 13:48 Відповісти
Податки вони теперь також Росії будуть платити, а Україні тепер - ні. Як і ОРДЛо нам не платить нічого, зате як отримувати від нас пенсії та соціалку - аж бігом! Так може вже досить? Окуповані території збільшуються, і кількість дармоїдів збільшується.
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12.07.2022 14:17 Відповісти
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13.07.2022 00:27 Відповісти
 
 