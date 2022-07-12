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"Прошу вважати його українцем. Посмертно", - історія абхазця Астамура Гумби, який загинув, боронячи Україну. ВIДЕО

Абхазець Астамур Гумба прожив 30 років у Києві. Українського громадянства він не мав, проте, коли Росія вторглася до України, одразу вирішив іти боронити нашу державу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет телеканалу "Київ".

"32-річний Астамур Даурович Гумба народився в Сухумі, але 30 років прожив в Києві. З перших днів війни  вступив до київської тероборони Солом'янського району. Після оборони Києва підрозділ Астамура воював на Харківщині. Там, у важкому бою з професійними російськими військовими, Астік, як його називали рідні, дістав смертельне поранення", - йдеться у сюжеті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 20 тисяч іноземців воюють на боці України, - ЗМІ

Мати Гумби зазначила, що поважає вибір свого сина. Астамура поховали 4 липня у Києві. 

"Прошу вважати його українцем. Посмертно", - написала його мати. 

Автор: 

іноземець (390) смерть (6750) Харківщина (6054) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+31
Вічна пам'ять Герою, народ України буде пам'ятати.
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12.07.2022 12:41
+29
Світла пам'ять, брате!
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12.07.2022 12:41
+23
Вічна Шана Герою
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12.07.2022 12:45
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Світла пам'ять, брате!
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12.07.2022 12:41 Відповісти
Вічна пам'ять Герою, народ України буде пам'ятати.
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12.07.2022 12:41 Відповісти
Вічна Шана Герою
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12.07.2022 12:45 Відповісти
Царства Небесного тобі...
Там тебе зустрінуть й скажуть: - Привіт друже! Привіт брате...
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12.07.2022 12:51 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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12.07.2022 12:52 Відповісти
Жаны жұмақта болсын! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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12.07.2022 12:54 Відповісти
Він є ЛЮДИНА !
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12.07.2022 12:59 Відповісти
Так ! Він - назавжди українець !
Ми вдячні йому... Україна втратила ще одного свого Героя...Вічна йому пам"ять і шана !


ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!
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12.07.2022 13:03 Відповісти
Спочивай з миром, козаче. Царство Небене
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12.07.2022 13:03 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ.
Плачу
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12.07.2022 13:22 Відповісти
Абхазець і його мама більші українці ніж деякі наші «громадяни». Пошана герою.
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12.07.2022 14:27 Відповісти
Так, пані Наталю.
Маємо за честь.
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12.07.2022 16:37 Відповісти
 
 