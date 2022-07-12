"Прошу вважати його українцем. Посмертно", - історія абхазця Астамура Гумби, який загинув, боронячи Україну. ВIДЕО

Абхазець Астамур Гумба прожив 30 років у Києві. Українського громадянства він не мав, проте, коли Росія вторглася до України, одразу вирішив іти боронити нашу державу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет телеканалу "Київ".

"32-річний Астамур Даурович Гумба народився в Сухумі, але 30 років прожив в Києві. З перших днів війни вступив до київської тероборони Солом'янського району. Після оборони Києва підрозділ Астамура воював на Харківщині. Там, у важкому бою з професійними російськими військовими, Астік, як його називали рідні, дістав смертельне поранення", - йдеться у сюжеті.

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Мати Гумби зазначила, що поважає вибір свого сина. Астамура поховали 4 липня у Києві.

"Прошу вважати його українцем. Посмертно", - написала його мати.