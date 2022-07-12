"Прошу вважати його українцем. Посмертно", - історія абхазця Астамура Гумби, який загинув, боронячи Україну. ВIДЕО
Абхазець Астамур Гумба прожив 30 років у Києві. Українського громадянства він не мав, проте, коли Росія вторглася до України, одразу вирішив іти боронити нашу державу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет телеканалу "Київ".
"32-річний Астамур Даурович Гумба народився в Сухумі, але 30 років прожив в Києві. З перших днів війни вступив до київської тероборони Солом'янського району. Після оборони Києва підрозділ Астамура воював на Харківщині. Там, у важкому бою з професійними російськими військовими, Астік, як його називали рідні, дістав смертельне поранення", - йдеться у сюжеті.
Мати Гумби зазначила, що поважає вибір свого сина. Астамура поховали 4 липня у Києві.
"Прошу вважати його українцем. Посмертно", - написала його мати.
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Ми вдячні йому... Україна втратила ще одного свого Героя...Вічна йому пам"ять і шана !
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!
Плачу
Маємо за честь.