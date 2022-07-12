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"Тут робити немає чого. Усі виїжджають". Все більше людей намагаються покинути Маріуполь, - міськрада. ВIДЕО

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя не бачать майбутнього при окупаційній владі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

"Маріуполь - це просто зі сльозами на очах. Деже великі руйнації. Якщо подивитись у YouTube, яким він був Маріуполь і яким він став - це дуже боляче. Ані води, ані світла. А якщо не дадуть світло чи газ. Як я буду – з дітьми мерзнути? Тут робити немає чого. Усі виїжджають", - розповідає один з жителів.

Також читайте: Маріупольці мають виїжджати з міста чимшвидше, поки діє канал евакуації в Запоріжжя, - Андрющенко

У Маріупольській міській раді зазначають: "Жодні пропагандистські заклики про "все наладится" вже не діють. Люди бачать правду та не вірять росіянам та колаборантам. Діти останніх теж виїжджають".

Маріуполь (3230) окупація (6687)


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Топ коментарі
+28
Здача Маріуполя Зеліна робота.
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12.07.2022 13:49
+22
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12.07.2022 14:00
+17
Дивно, а в когось надія була, що щось у тому гетто наладиться? На що люди там сподіваються?
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12.07.2022 13:49
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а тарелка каши и бутылка воды от оккупанта
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12.07.2022 13:48 Відповісти
Вчора тут хтось посилання запостив на відео від рашистських пропагандонів на Ютубі. Там шшаслівиє маріупольци разбирают завали и потихоньку возрождаєтся жізнь. А в коментарі під цим відего забиті кацапсчими ботами де їх поздоровляють с освобождєнієм, жєлают щоб їм Бог дав тєрпьєнія і скорєйшего возвращєнія к мірной жізни...
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12.07.2022 13:53 Відповісти
Вони там впевнені що асвабадітєлі збудують їм нові будинки.
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12.07.2022 13:57 Відповісти
І будуть тії будинки виключно у курортній зоні, біля моря. І будуть вони там шикувати на дві пенсії - велику російську і меншу - "ат хахлов". А влітку ще будуть здавати пів будинку "баґатим рускім атдихающім".
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12.07.2022 15:21 Відповісти
Дивно, а в когось надія була, що щось у тому гетто наладиться? На що люди там сподіваються?
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12.07.2022 13:49 Відповісти
На великі гроші від Росії.
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12.07.2022 14:06 Відповісти
Прокацаплені кримчани ждали як манни небесної мосту декілька років. І що приніс їм міст? Тепер вже дійшло що міст не для них а для постачання армії *****...
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12.07.2022 15:17 Відповісти
Здача Маріуполя Зеліна робота.
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12.07.2022 13:49 Відповісти
Увы да, нас просто всех бросили.
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12.07.2022 13:54 Відповісти
Вчора прочитав тут такий вислів: - Кожен має свій вибір. Тільки пам"ятайте що потім ваш вибір матиме вас.
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12.07.2022 14:01 Відповісти
Колективна робота. Місто раз за разом обирало то ригівську, то зелену сволоту.
Тобто давали зелений світло для хайла.
А якби проголосували хоча би за ЄС, приміром, то рашисти би дуже задумались йти туди чи ні.
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12.07.2022 14:25 Відповісти
Зачем эту херню писать под каждой новостью о Мариуполе?Киевщина,Черниговщине,житомирщина голосовали за рыгов?кацапам абсолютно похер кто за кого голосовал и на каком языке говорит,они лезут туда куда могут дотянуться и останавливаются там,где получают пздюлей.
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12.07.2022 15:31 Відповісти
А як же "карєнной жданавєц", який надав окупантам плани комунікацій Азовсталі?
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12.07.2022 15:24 Відповісти
Где рузкий мир ступает кирзаком, вечная мерзлота накрывает землю.
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12.07.2022 13:54 Відповісти
Рано чи пізно за все треба розплачуватися !!!
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12.07.2022 13:56 Відповісти
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12.07.2022 14:00 Відповісти
Оманський договорняк. Тому і невтік.
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12.07.2022 14:06 Відповісти
так потому они послам в лицо и смеялись, когда те говорили им что скоро начнется война....
они искренне верили в "честное пионерское" слово окурка, что он не нападет....
эти дебилы реально поверили профессиональному чекисту-кидале!
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12.07.2022 14:15 Відповісти
Ні. Вони знали бо реально продались за "30 срібняків".
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12.07.2022 15:19 Відповісти
ну і як найти саме цього О. Харченка? Аби знати, що можна довіряти його словам? Бо на фейсбуці таких виявилося не один десяток. Якщо не сотня.
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12.07.2022 14:13 Відповісти
Зачем тебе его искать? Верь Зеле и Дерьмаку
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12.07.2022 15:32 Відповісти
nu a ya narazi spilkuyusya z meshkantzem Hersonu, yakyi rozpovidaye same taku istoriyu. Zvychayno,mene vy tizh ne znaete;ale na to I internet. Mozhete sluhaty til'ky Ze-propovednyka z yogo rosskazkamy. Mabyt' youmu bil'sh doviry?
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12.07.2022 19:01 Відповісти
Відкриваючи дороги для ворога, подумайте зетурбіни,що тільки прості будуть в скруті. Портнови комфортно покинуть війну.
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12.07.2022 14:01 Відповісти
чесно кажучи у мене співчуття мало. бо ті, що не мислили себе під московською окупацією, тікали хоч через рашу (як отой, що око втратив), хоч морем чи степом (як отой із собакою). А осталися якраз ті, що чекали від раші молочних рік в кисільних берегах. А тепер розчаровані? так я вас, ватани, заспокою: я теж не впевнений, що не замерзну взимку. Бо за газ в мене нема чим платити (якщо навіть московія не розбомбить газопроводи). А дров ще не заготовив. І електрогенератора в мене нема. І котел потік. Тобто все маю зробити, купити, відремонтувати, напиляти, порубати сам.
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12.07.2022 14:01 Відповісти
У мене друге,400 000 населення і чоловіки...Що вони зробили, щоб допомогти захистити місто. Пам'ятаю фото простих сільських чоловіків в тапочках,які вигнали орків з містечка....перша тероборона
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12.07.2022 14:05 Відповісти
они не разочарованы, поверь..... они через месяц забудут все, что было вчера и будут радоваться халявной баклашке воды из водовозки......
я через все это дерьмо прошел по полной программе и знаю о чем говорю....
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12.07.2022 14:10 Відповісти
не заперечую, слава богу, саме в такому "дєрьмі" ще не був
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12.07.2022 14:16 Відповісти
ну чё, норм! все в точности как в расее! нахрена куда-то выезжать, если там все тоже самое?
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12.07.2022 14:03 Відповісти
Азовці і морпіхи 36ої багато чого цікавого можуть розказати про ******* яка рік до війни готувалася так наготувалася що все просрала... не захищаю вату з тих країв, але вони потрапили туди куди хотіли... шкода справді тільки наших людей, котрих ця мерзота продала... шкода не територію, не майно (хоча моя сім'я втратила майно в Маріуполі, на щастя бабуся змогла живою вибратись)... шкода саме людей... які думали що їх захистять... і Азовців шкода, котрих на тортури і смерть здали раші... що не розповіли правду
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12.07.2022 14:14 Відповісти
Зелемойские стили все что можно и нельзя...
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12.07.2022 14:24 Відповісти
Вероятно часть мариупольцев ждали спасения "русским миром" от мерзких бендер и наконец дождались! Я их разочарую, в "русского мира" совсем иные планы и вас там небыло. Так что думайте где и как будете зимовать. И не забывайте про дровишки...
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12.07.2022 14:24 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев. "Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства." - Джохар Мусаевич Дудаев.
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12.07.2022 14:24 Відповісти
Главное верте в телемарафон по прозвищу Лохотрон...
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12.07.2022 14:26 Відповісти
життя як бумеранг -- ваші діі чи бездіі вам вертаюця
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12.07.2022 14:29 Відповісти
Незадолго до смерти в 2018 году рюсский поэт Андрей Дементьев написал стих о "рюZkoм мире"...назвается "Мне стало неуютно"...
Словом Дементьев предсказал эту позорную войну путлерских головорезов
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12.07.2022 14:33 Відповісти
интересно, что этот здоровый мужик до сих пор там делает и на что рассчитывал? теперь, после разочарования в орках поедет в не оккупированную Украину, нужен ли такой гражданин?
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12.07.2022 14:50 Відповісти
есть проще вариант - выехать в орду
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12.07.2022 15:04 Відповісти
...так ще буде і свої права качати- "мол, беженци ми"
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12.07.2022 23:27 Відповісти
качество вашпе персик квази ультра 8к -0.3 мпх
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12.07.2022 16:08 Відповісти
Яка печалька-халява "рузького мира" дала збій... разочаровался...козел
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12.07.2022 23:25 Відповісти
 
 