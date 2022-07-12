"Тут робити немає чого. Усі виїжджають". Все більше людей намагаються покинути Маріуполь, - міськрада. ВIДЕО
Жителі тимчасово окупованого Маріуполя не бачать майбутнього при окупаційній владі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міській раді.
"Маріуполь - це просто зі сльозами на очах. Деже великі руйнації. Якщо подивитись у YouTube, яким він був Маріуполь і яким він став - це дуже боляче. Ані води, ані світла. А якщо не дадуть світло чи газ. Як я буду – з дітьми мерзнути? Тут робити немає чого. Усі виїжджають", - розповідає один з жителів.
У Маріупольській міській раді зазначають: "Жодні пропагандистські заклики про "все наладится" вже не діють. Люди бачать правду та не вірять росіянам та колаборантам. Діти останніх теж виїжджають".
Топ коментарі
+28 5 копійок
показати весь коментар12.07.2022 13:49
+22 Олександр Дніпро
показати весь коментар12.07.2022 14:00
+17 Андрей Андрей #522211
показати весь коментар12.07.2022 13:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобто давали зелений світло для хайла.
А якби проголосували хоча би за ЄС, приміром, то рашисти би дуже задумались йти туди чи ні.
они искренне верили в "честное пионерское" слово окурка, что он не нападет....
эти дебилы реально поверили профессиональному чекисту-кидале!
я через все это дерьмо прошел по полной программе и знаю о чем говорю....
Словом Дементьев предсказал эту позорную войну путлерских головорезов