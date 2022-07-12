"Тут робити немає чого. Усі виїжджають". Все більше людей намагаються покинути Маріуполь, - міськрада. ВIДЕО

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя не бачать майбутнього при окупаційній владі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

"Маріуполь - це просто зі сльозами на очах. Деже великі руйнації. Якщо подивитись у YouTube, яким він був Маріуполь і яким він став - це дуже боляче. Ані води, ані світла. А якщо не дадуть світло чи газ. Як я буду – з дітьми мерзнути? Тут робити немає чого. Усі виїжджають", - розповідає один з жителів.

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У Маріупольській міській раді зазначають: "Жодні пропагандистські заклики про "все наладится" вже не діють. Люди бачать правду та не вірять росіянам та колаборантам. Діти останніх теж виїжджають".